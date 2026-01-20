search
Marți, 20 Ianuarie 2026
Trump îl amenință pe Macron cu tarife vamale de 200% pentru șampanie și vinuri în urma refuzului acestuia de a se alătura Consiliului pentru Pace

Preşedintele SUA, Donald Trump, a ameninţat că va impune taxe vamale de 200% pentru vinurile şi şampaniile franţuzeşti, ca răspuns la refuzul omologului său francez, Emmanuel Macron, de a se alătura Consiliului pentru Pace propus de administrația americană pentru Fâșia Gaza, relatează Le Monde. Trump și-a reiterat, de asemenea, planurile de a controla Groenlanda, minimalizând probabilitatea unei rezistențe din partea Europei.

image

„A spus asta? Ei bine, nimeni nu-l vrea, pentru că în curând nu va mai avea mandat”. „Voi impune taxe vamale de 200% pe vinurile şi şampaniile sale. Şi va adera. Dar nu este obligat să adere”, le-a declarat el jurnaliştilor, în Florida, luni seară.

Mandatul prezidențial de cinci ani al lui Macron urmează să se încheie în mai 2027, iar conform legislației franceze, el nu poate candida pentru un al treilea mandat.

Emmanuel Macron a fost invitat să se alăture consiliului păcii lansat la iniţiativa lui Donald Trump, în cadrul planului american de a ajunge la un acord pentru încheierea războiului din Fâşia Gaza.

Consiliul Păcii este un organism global aprobat de Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite în noiembrie anul trecut și a fost înființat pentru a supraveghea armistițiul dintre Israel și Hamas.

„În coordonare cu partenerii noştri apropiaţi, examinăm în prezent prevederile textului propus ca bază pentru această nouă structură, al cărei proiect depăşeşte situaţia din Gaza”, a transmis iniţial Ministerul de Externe francez.

Însă, câteva ore mai târziu, anturajul lui Emmanuel Macron a anunţat că Franţa „nu intenţionează, în acest stadiu, să dea un răspuns favorabil”.

Trump apreciază că europenii nu vor opune prea multă rezistenţă planului său de a ocupa Groenlanda

„Nu cred că vor opune prea multă rezistenţă. Trebuie să o avem”, a declarat el în Florida unui reporter care l-a întrebat ce intenţionează să le spună europenilor care se împotrivesc planurilor sale.

El a precizat totodată că Statele Unite vor discuta despre achiziţionarea Groenlandei la Forumul Economic Mondial de la Davos din această săptămână.

„Trebuie să o avem. Ei trebuie să facă asta. Ei nu o pot proteja. Sunt oameni minunaţi. Îi cunosc pe lideri, sunt oameni foarte buni, dar ei nici măcar nu merg acolo”, le-a mai spus el jurnaliştilor.

„[Doar] pentru că o barcă a mers acolo acum 500 de ani și apoi a plecat, asta nu le oferă titlul de proprietate”.

SUA au trimis invitații mai multor lideri mondiali pentru a face parte din consiliu, inclusiv președintelui rus Vladimir Putin, prim-ministrului britanic Keir Starmer și prim-ministrului indian Narendra Modi.

Trump a amenințat vineri că va prelua controlul asupra Groenlandei „ indiferent că [legiuitorilor europeni] le place sau nu”, susținând că proprietatea asupra insulei este necesară pentru „securitatea mondială”.

Sâmbătă, el a amenințat, că SUA vor impune tarife vamale de până la 25% asupra a opt țări europene, inclusiv Regatului Unit, până când se va ajunge la un acord privind controlul SUA asupra insulei autonome ce aparține Danemarcei.

Trump nu a exclus utilizarea forței militare pentru a ocupa teritoriul, deși secretarul de stat Marco Rubio ar fi declarat pe 6 ianuarie că Trump ar prefera să cumpere Groenlanda.

Drept răspuns, statele europene cântăresc în ce măsură ar fi oportun să impună tarife de retorsiune și să ia măsuri economice punitive mai ample împotriva SUA.

Secretarul Trezoreriei SUA: Măsurile de retorsiune ale UE ar foarte neinspirate

„Preşedintele (Trump) consideră Groenlanda drept un activ strategic pentru Statele Unite. Nu vom externaliza securitatea din emisfera noastră către altcineva”, a declarat Scott Bessent, luni, vorbind cu jurnaliştii înainte de deschiderea Forumului Economic Mondial de la Davos.

Întrebat despre un mesaj al lui Donald Trump trimis premierului norvegian, în care preşedintele american părea să lege revendicarea sa asupra Groenlandei de eşecul său de a obţine Premiul Nobel pentru Pace, Scott Bessent a răspuns că nu ştie „nimic despre scrisoarea preşedintelui către Norvegia”.

Dar „cred că este o prostie să pretinzi că preşedintele ar face asta din cauza Premiului Nobel”, a adăugat el.

Întrebat mai târziu în cursul serii de mai mulţi jurnalişti despre posibilitatea unui acord care nu ar implica cumpărarea Groenlandei, Scott Bessent a spus: „L-aş crede pe cuvânt pe preşedintele Trump. Cum au obţinut Statele Unite Canalul Panama-? L-am cumpărat de la francezi. Cum au obţinut Statele Unite Insulele Virgine? Le-am cumpărat de la danezi”.

