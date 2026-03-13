14 martie: Ziua în care România devenea regat. Legea ce a fost semnată în Parlament

1854 – S-a născut poetul Alexandru Macedonski

La 14 martie 1854, la București, s-a născut Alexandru Macedonski, unul dintre cei mai importanți poeți români ai secolului al XIX-lea. Provenea dintr-o familie cu tradiție militară și politică, tatăl său fiind generalul Alexandru D. Macedonski. Poetul a debutat relativ devreme în literatură, publicând primele volume de poezie în anii 1870 și implicându-se activ în viața culturală a epocii.

Macedonski este considerat fondatorul simbolismului românesc și a fost inițiatorul revistei literare „Literatorul”, în jurul căreia s-a format un important cerc literar. Opera sa include volume de poezie, proză și publicistică, iar ciclul „Nopțile” și poemul „Noapte de decemvrie” sunt printre cele mai cunoscute creații. Alexandru Macedonski a murit la 24 noiembrie 1920, la București.

1881 – Parlamentul a votat legea prin care România devenea regat

La 14 martie 1881, Parlamentul României a adoptat legea prin care statul român era proclamat regat, marcând o etapă majoră în consolidarea statului modern. Actul legislativ a venit după recunoașterea independenței României în urma Războiul de Independență al României și a ridicat statutul țării de la principat la regat.

Prin această lege, domnitorul Carol I a devenit primul rege al României. Ceremonia oficială de încoronare a avut loc la 10 mai 1881, la București, evenimentul fiind organizat cu fast și simbolizând consolidarea poziției internaționale a statului român.

1879 – S-a născut fizicianul Albert Einstein

La 14 martie 1879, în orașul Ulm, din Imperiul German, s-a născut Albert Einstein, unul dintre cei mai influenți fizicieni din istoria științei. A studiat la Politehnica din Zürich și a devenit cunoscut la începutul secolului al XX-lea pentru lucrările sale despre natura luminii, mișcare și spațiu-timp.

În 1921, Einstein a primit Premiul Nobel pentru Fizică pentru explicarea efectului fotoelectric, contribuție esențială la dezvoltarea fizicii cuantice. De asemenea, el este autorul Teoria relativității, care a schimbat fundamental înțelegerea gravitației, spațiului și timpului. Einstein a murit la 18 aprilie 1955, în Princeton, Statele Unite.

1990 – Mihail Gorbaciov a fost ales președinte al Uniunii Sovietice

La 14 martie 1990, Mihail Gorbaciov a fost ales președinte al Uniunea Sovietică de către Congresul Deputaților Poporului, devenind primul și singurul lider care a ocupat această funcție în cadrul statului sovietic. Alegerea sa a venit în contextul reformelor politice și economice inițiate în anii precedenți.

Gorbaciov devenise deja cunoscut pentru programele de reformă perestroika și glasnost, lansate la mijlocul anilor 1980 pentru restructurarea economiei și creșterea transparenței politice. Mandatul său de președinte s-a desfășurat într-o perioadă de transformări majore care au dus, în 1991, la dizolvarea Uniunii Sovietice.

2018 – A murit fizicianul Stephen Hawking

La 14 martie 2018, a murit la Cambridge Stephen Hawking, matematician și fizician teoretician britanic, recunoscut pentru contribuțiile sale la cosmologie și studiul găurilor negre. Hawking a fost profesor la Universitatea Cambridge și a ocupat timp de trei decenii prestigioasa catedră lucasiană de matematică.

Deși a fost diagnosticat în tinerețe cu scleroză laterală amiotrofică, o boală neurodegenerativă gravă, Hawking și-a continuat activitatea științifică timp de decenii. A devenit cunoscut la nivel mondial și prin cartea sa de popularizare a științei A Brief History of Time, publicată în 1988 și tradusă în zeci de limbi.