Piesa României la Eurovision stârnește controverse și e cerută descalificarea Alexandrei Căpitănescu: „E terifiant ce se întâmplă”

Piesa României la Eurovision, Choke Me, a fost etichetată drept „periculoasă” și „iresponsabilă” pentru că pare să glorifice strangularea sexuală, o practică nesigură care poate provoca leziuni cerebrale sau chiar deces, scrie The Guardian.

Activiștii împotriva violenței sexuale au declarat că piesa, în care expresia „choke me” („strangulează-mă”) este repetată de 30 de ori pe parcursul celor trei minute, „se joacă cu viețile tinerelor”. Cântecul, semnat de fosta câștigătoare emisiunii Vocea României, conține și versuri precum „E greu să respir”, „Vreau să mă strângi” și „fă-mi plămânii să explodeze”, notează jurnaliștii britanici.

Clare McGlynn, profesor de drept la Universitatea Durham și autoarea cărții Exposed: The Rise of Extreme Porn and How We Fight Back, a declarat că mesajul sexualizat repetitiv „choke me” „arată o neglijență alarmantă față de sănătatea și bunăstarea tinerelor”.

„Cântecul – alegerea sa de către România/Eurovision și promovarea de către aceste organizații – reprezintă o normalizare iresponsabilă a unei practici periculoase”, a spus ea. „Se joacă la întâmplare cu viețile tinerelor. Dovezile medicale recente arată că strangularea sexuală frecventă poate provoca leziuni cerebrale.”

Telespectatorii cer descalificarea piesei

De asemenea, pe internet a apărut un val de reacții negative față de piesă, mulți fani Eurovision cerând descalificarea acesteia sau modificarea versurilor.

În trecut, organizatorii concursului au intervenit în situații similare. Anul trecut, o plângere depusă de BBC la Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU), organizatoarea Eurovision, a dus la modificarea titlului și versurilor piesei Maltei, care conțineau un joc de cuvinte între „kant” (care înseamnă „cântă” în malteză) și cuvântul englezesc „cunt”.

Potrivit presei britanice, BBC nu a depus o plângere privind piesa României din acest an, iar videoclipul melodiei este disponibil pe site-ul EBU.

Reacția Alexandrei Căpitănescu

În apărarea piesei, Alexandra Căpitănescu a spus că imaginile din versuri sunt metafore pentru sentimentul de a fi copleșit de emoții puternice și de îndoiala de sine.

Cu toate acestea, o creatoare de conținut norvegiană care analizează concursul Eurovision pe YouTube, cunoscută sub numele ESC Norway și psiholog de profesie, susține însă că piesa folosește tema strangulării sexuale pentru a provoca deliberat controverse.

„Ei știu ce fac și folosesc un subiect care este acum popular și normalizat prin cultura porno, ceea ce este extrem de periculos. Ei știu că e un trend și e terifiant ce se întâmplă”, a declarat aceasta.

Studii alarmante

Cercetări publicate anul trecut arată că mai mult de jumătate dintre persoanele sub 35 de ani au experimentat strangularea în timpul actului sexual, iar aproape o treime cred, în mod eronat, că există modalități sigure de a face acest lucru.

Mai multe studii au identificat modificări la nivelul creierului la femeile care au fost strangulate în mod repetat în timpul sexului, inclusiv markeri asociați cu leziuni cerebrale și perturbări ale funcționării emisferelor cerebrale, asociate cu depresia și anxietatea.

Aproape jumătate au declarat că au experimentat anxietate în timpul sau după strangulare, iar chiar și un moment scurt de strangulare poate duce la probleme de sănătate pe termen lung.

McGlynn a adăugat: „Aceasta arată nevoia disperată de educație și conștientizare privind efectele nocive asupra femeilor. Dar ceea ce mă deranjează foarte mult este că multe tinere nu vor să se angajeze în strangulare/strângere, însă normalizarea acesteia le face să simtă că trebuie să o facă, în ciuda instinctului interior că nu e corect și, pentru unele, în ciuda cunoașterii efectelor nocive.

Promovarea în acest mod le face și mai greu să reziste. Iar a nu rezista le pune sănătatea și viața în pericol. De ce părem să ne pese atât de puțin de sănătatea și bunăstarea tinerelor?” a adăugat ea.