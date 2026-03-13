search
Vineri, 13 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Piesa României la Eurovision stârnește controverse și e cerută descalificarea Alexandrei Căpitănescu: „E terifiant ce se întâmplă”

0
0
Publicat:

Piesa României la Eurovision, Choke Me, a fost etichetată drept „periculoasă” și „iresponsabilă” pentru că pare să glorifice strangularea sexuală, o practică nesigură care poate provoca leziuni cerebrale sau chiar deces, scrie The Guardian.

Activiștii împotriva violenței sexuale au declarat că piesa, în care expresia „choke me” („strangulează-mă”) este repetată de 30 de ori pe parcursul celor trei minute, „se joacă cu viețile tinerelor”. Cântecul, semnat de fosta câștigătoare emisiunii Vocea României, conține și versuri precum „E greu să respir”, „Vreau să mă strângi” și „fă-mi plămânii să explodeze”, notează jurnaliștii britanici.

Clare McGlynn, profesor de drept la Universitatea Durham și autoarea cărții Exposed: The Rise of Extreme Porn and How We Fight Back, a declarat că mesajul sexualizat repetitiv „choke me” „arată o neglijență alarmantă față de sănătatea și bunăstarea tinerelor”.

„Cântecul – alegerea sa de către România/Eurovision și promovarea de către aceste organizații – reprezintă o normalizare iresponsabilă a unei practici periculoase”, a spus ea. „Se joacă la întâmplare cu viețile tinerelor. Dovezile medicale recente arată că strangularea sexuală frecventă poate provoca leziuni cerebrale.”

Telespectatorii cer descalificarea piesei

De asemenea, pe internet a apărut un val de reacții negative față de piesă, mulți fani Eurovision cerând descalificarea acesteia sau modificarea versurilor.

Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026 FOTO Inquam / George Călin 
Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026 FOTO Inquam / George Călin 

În trecut, organizatorii concursului au intervenit în situații similare. Anul trecut, o plângere depusă de BBC la Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU), organizatoarea Eurovision, a dus la modificarea titlului și versurilor piesei Maltei, care conțineau un joc de cuvinte între „kant” (care înseamnă „cântă” în malteză) și cuvântul englezesc „cunt”.

Potrivit presei britanice, BBC nu a depus o plângere privind piesa României din acest an, iar videoclipul melodiei este disponibil pe site-ul EBU.

Reacția Alexandrei Căpitănescu

În apărarea piesei, Alexandra Căpitănescu a spus că imaginile din versuri sunt metafore pentru sentimentul de a fi copleșit de emoții puternice și de îndoiala de sine.

Cu toate acestea, o creatoare de conținut norvegiană care analizează concursul Eurovision pe YouTube, cunoscută sub numele ESC Norway și psiholog de profesie, susține însă că piesa folosește tema strangulării sexuale pentru a provoca deliberat controverse.

„Ei știu ce fac și folosesc un subiect care este acum popular și normalizat prin cultura porno, ceea ce este extrem de periculos. Ei știu că e un trend și e terifiant ce se întâmplă”, a declarat aceasta.

Studii alarmante

Cercetări publicate anul trecut arată că mai mult de jumătate dintre persoanele sub 35 de ani au experimentat strangularea în timpul actului sexual, iar aproape o treime cred, în mod eronat, că există modalități sigure de a face acest lucru.

Mai multe studii au identificat modificări la nivelul creierului la femeile care au fost strangulate în mod repetat în timpul sexului, inclusiv markeri asociați cu leziuni cerebrale și perturbări ale funcționării emisferelor cerebrale, asociate cu depresia și anxietatea.

Aproape jumătate au declarat că au experimentat anxietate în timpul sau după strangulare, iar chiar și un moment scurt de strangulare poate duce la probleme de sănătate pe termen lung.

McGlynn a adăugat: „Aceasta arată nevoia disperată de educație și conștientizare privind efectele nocive asupra femeilor. Dar ceea ce mă deranjează foarte mult este că multe tinere nu vor să se angajeze în strangulare/strângere, însă normalizarea acesteia le face să simtă că trebuie să o facă, în ciuda instinctului interior că nu e corect și, pentru unele, în ciuda cunoașterii efectelor nocive.

Promovarea în acest mod le face și mai greu să reziste. Iar a nu rezista le pune sănătatea și viața în pericol. De ce părem să ne pese atât de puțin de sănătatea și bunăstarea tinerelor?” a adăugat ea.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Misterul dispariției avioanelor militare chineze din jurul Taiwanului
digi24.ro
image
Zelenski a semnat decretul. România este singurul stat vecin căruia Ucraina îi serbează limba. Data aleasă
stirileprotv.ro
image
Ce salariu are un paznic de noapte în 2026, în funcție de orașul din România în care lucrează
gandul.ro
image
Victor Alistar: „Ne aflăm după amputarea severă a statutului magistraților”
mediafax.ro
image
Câte bilete a primit galeria lui Dinamo pentru meciul cu Rapid: „Au avut prioritate grupurile”
fanatik.ro
image
Atenție, români! Dubaiul arestează oamenii care postează fotografii și clipuri de la atacurile iraniene! Ce riscă cine filmează dronele și reacția lui Andrew Tate
libertatea.ro
image
Un cilindru misterios cu înălțimea unei clădiri cu patru etaje a ieşit brusc din pământ în Japonia
digi24.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
"Cea mai frumoasă fată din lume" a primit inelul, la 20 de ani de la fotografia care a uimit o lume întreagă
digisport.ro
image
„Nostradamus al Chinei" a prezis cum se va sfârși războiul din Iran: „Aceasta va schimba pentru totdeauna ordinea globală"
stiripesurse.ro
image
Scandal legat de piesa României la Eurovision. The Guardian: „Choke me”- o normalizare nesăbuită a unei practici periculoase
antena3.ro
image
Cât plătesc românii la Cluj pentru a afla ora exactă a nașterii, necesară pentru calculul astrogramei
observatornews.ro
image
ADIO, PENSII! Banii nu mai ajung - Bolojan a făcut anunțul apocaliptic
cancan.ro
image
Consiliul Fiscal, mesaj dur: Pensia anticipată, eliminată. Vârsta de pensionare crescută. Când se va întâmpla?
newsweek.ro
image
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
prosport.ro
image
Când intră pensiile pe card în aprilie 2026. Vin mai devreme banii de Paște sau se păstrează data obișnuită
playtech.ro
image
Boala tăcută care a ucis-o pe Livia în timp ce-și aștepta copilul de la grădiniță. Simptomele înșelătoare, asemănătoare infarctului
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Iranienii ”au întors armele” cu riscul pierderii libertății
digisport.ro
image
Situație alarmantă în Europa: buncărele civile sunt în ruină, iar Bruxelles-ul recunoaște că nu poate face nimic
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Povestea cutremurătoare a tânărului de 22 de ani care și-a găsit sfârșitul la Piața Unirii: „M-am gândit la părinții care vor fi sunați”
wowbiz.ro
image
Un nou val de aer polar atacă România. Perturbaţia ciclonică vine cu o inversiune termică, avertizează ANM
romaniatv.net
image
EXCLUSIV Primele imagini de la priveghiul lui Iulian Vrabete, basistul Holograf. Fanii își iau rămas bun de la Mugurel VIDEO și FOTO
mediaflux.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Holograf a dezvăluit cauza morții lui Mugurel Vrabete. Motivul pentru care basistul trupei a încetat din viață: „Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă”
actualitate.net
image
Obiectele din casă pe care nu ar trebui să le arunci niciodată: „Sunt de neînlocuit”
click.ro
image
Alina Sorescu, în lacrimi după moartea regretatului Mugurel Vrabete! Cât de apropiați au fost cei doi: „Un om calm, foarte inteligent! Acum vorbește muzica Holograf pentru el!” Solista merge la priveghi!
click.ro
image
Primele fotografii de la priveghiul lui Mugurel Vrabete. Zeci de artiști, îmbrăcați în negru, și-au luat un ultim rămas bun. Ce scrie pe coroanele de flori
click.ro
Prințesa Farahnaz Pahlavi a Iranului foto Instagram colaj jpg
Prințesa dispărută a Iranului și-a făcut în sfârșit apariția. Cum arată azi singura fiică în viață a Împărătesei Farah, gonită din țară de ayatollahi
okmagazine.ro
Valerie Bertinelli și Eddie Van Halen foto Profimedia jpg
Ultimele cuvinte pe care i le-a spus soțului muribund, celebrului chitarist Eddie Van Halen
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)
O cisternă uriașă, descoperită de arheologi în castrul auxiliar roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop săptămâna 13-19 martie. Patru zodii renasc la început de primăvară și sunt protejate de Dumnezeu
image
Obiectele din casă pe care nu ar trebui să le arunci niciodată: „Sunt de neînlocuit”

OK! Magazine

image
Nu trebuia să se afle că e însărcinată, înainte de anunțul oficial! Cine a păstrat secretul Prințesei Kate, de fapt. Surpriză!

Click! Pentru femei

image
Horoscop 13–26 martie 2026. Zodia norocoasă a intervalului și schimbările care așteaptă la colț

Click! Sănătate

image
Poţi găsi pisica diferită în 10 secunde?