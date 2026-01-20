Mișcări militare şi tensiuni în Groenlanda: SUA desfăşoară aeronave NORAD la baza Pituffik şi Danemarca trimite trupe suplimentare

Washingtonul şi Copenhaga îşi întăresc poziţia militară în Groenlanda. NORAD a anunțat desfășurarea unor aeronave la o bază americană din nord-vestul Groenlandei, în timp ce Danemarca trimite trupe suplimentare, pe fondul declarațiilor președintelui Donald Trump privind anexarea insulei.

Comandamentul Apărării Aerospatiale Nord-Americane (NORAD) a anunțat luni, 19 ianuarie, că trimite aeronave către o bază a Forțelor Spațiale ale Statelor Unite situată în nord-vestul Groenlandei, în contextul tensiunilor tot mai accentuate dintre Washington și Copenhaga cu privire la acest teritoriu autonom aflat sub suveranitate daneză, relatează The War Zone.

Anunțul vine în timp ce trupe daneze suplimentare au ajuns luni seara în Groenlanda, pe fondul declarațiilor președintelui american Donald Trump, care și-a exprimat deschis dorința de a anexa teritoriul arctic.

NORAD nu a precizat tipul sau numărul aeronavelor care sunt desfășurate la baza spațială Pituffik, limitându-se să transmită că acestea „vor sprijini diverse activităţi NORAD planificate de mult timp”.

Comandamentul, cu sediul în statul american Colorado, a subliniat că desfășurarea a fost realizată în coordonare cu Danemarca, aliat NATO responsabil de apărarea și politica externă a Groenlandei.

Potrivit NORAD, toate forțele implicate „operează cu autorizaţiile diplomatice necesare”, iar autoritățile guvernamentale de la Nuuk au fost, de asemenea, informate cu privire la această mișcare militară. Într-un comunicat oficial, comandamentul a precizat: „NORAD desfăşoară în mod obişnuit operaţiuni susţinute şi dispersate în apărarea Americii de Nord, prin una sau toate cele trei regiuni NORAD (Alaska, Canada şi SUA continentală)”.

Baza Pituffik, cunoscută anterior sub denumirea de Thule Air Base, reprezintă cea mai nordică instalație militară a Statelor Unite și joacă un rol esențial în operațiunile de avertizare timpurie și apărare împotriva rachetelor, precum și în misiunile de supraveghere spațială.

Şi Danemarca trimite trupe suplimentare

În paralel cu desfășurarea aeronavelor NORAD, Danemarca și-a consolidat prezența militară pe insulă. Trupe daneze suplimentare au sosit luni seara, 19 ianuarie, în Groenlanda, arată fotografiile publicate de armata daneză, în contextul în care președintele american își exprimă public intenția de a anexa teritoriul semi-autonom.

Comandamentul Apărării Daneze a publicat pe platforma X trei imagini în care apar soldați îmbrăcați în uniforme de luptă verzi, coborând din cel puțin două aeronave militare.

Un purtător de cuvânt al armatei daneze a declarat că este prevăzută o „creştere substanţială” a numărului de militari danezi dislocați în Groenlanda, confirmând totodată că soldații au fost detașați pe insula arctică în cursul serii de luni.