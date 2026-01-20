search
Marți, 20 Ianuarie 2026
„Trump nu este binevenit". Proteste în Elveţia înaintea Forumului de la Davos. „Fără WEF, fără oligarhie, fără războaie imperialiste!"

Aproximativ 2.000 de persoane au protestat, luni seară, la Zurich, față de participarea președintelui american Donald Trump la Forumul Economic Mondial de la Davos  (WEF).

Aproximativ două mii de persoane au participat luni seară, 19 ianuarie, la o manifestație în centrul orașului Zurich, organizată de partide și organizații de stânga, pentru a protesta față de sosirea președintelui american Donald Trump în Elveția, cu ocazia Forumului Economic Mondial de la Davos.

Protestatarii au mărșăluit pe străzi în spatele unui banner pe care era scris mesajul: „Trump not welcome!” (Trump nu este binevenit!), relatează agențiiile internaţionaşe citate de Agerpres.

Pe același banner se regăsea și sloganul: „Fără WEF (Forum Economic Mondial), fără oligarhie, fără războaie imperialiste!”.

Marșul a traversat mai multe zone centrale ale orașului și s-a desfășurat pe fondul zgomotului petardelor și al fumului roșu degajat de bombe fumigene.

Agenția elvețiană de presă Keystone-ATS a estimat că la protest au luat parte peste 2.000 de persoane şi că manifestația a vizat atât prezența lui Donald Trump la Davos, cât și rolul Forumului Economic Mondial, criticat de organizatori ca fiind o platformă rezervată elitelor economice și politice.

„Mai mult ca niciodată, Forumul Economic Mondial este un adevărat circ unde oligarhi, autocraţi şi patroni de întreprinderi se amestecă, discutând despre cum să menţină profitabilitatea companiilor lor. Suntem aici pentru a ne afirma apartenenţa la rezistenţa globală împotriva autocraţilor şi fascismului şi de aceea manifestăm la Zurich”, a declarat Philipp Schmid, unul dintre organizatorii manifestației și reprezentant al Mișcării pentru Socialism (extrema stângă).

Acesta a subliniat că protestul vizează în mod explicit participarea liderilor considerați autocrați la reuniunea de la Davos.

„Este esenţial pentru noi să protestăm împotriva participării autocraţilor (...), precum Trump şi Isaac Herzog, preşedintele israelian responsabil pentru genocidul poporului palestinian”, a afirmat el, adăugând că este „deosebit de important să manifestăm pentru solidaritate şi o lume fără conflicte”, a mai spus el.

Manifestația a fost supravegheată de un important dispozitiv de securitate și s-a desfășurat inițial fără incidente majore. Spre finalul serii însă, situația a degenerat, iar poliția a intervenit pentru a dispersa aproximativ 200 de protestatari care blocau o intersecție.

Gaze lacrimogene, după un miting împotriva Forumului Economic Mondial și a vizitei lui Trump, în Elveția FOTO Profimedia
Imaginea 1/3: Gaze lacrimogene, după un miting împotriva Forumului Economic Mondial și a vizitei lui Trump, în Elveția FOTO Profimedia
Gaze lacrimogene, după un miting împotriva Forumului Economic Mondial și a vizitei lui Trump, în Elveția FOTO Profimedia
Protest Elveția FOTO Profimedia
Tunuri cu apă, după un miting împotriva Forumului Economic Mondial și a vizitei lui Trump, în Elveția, FOTO Profimedia

Forțele de ordine au folosit tunuri cu apă și gaze lacrimogene, potrivit unei corespondente AFP aflate la fața locului.

Poliția cantonului Zurich nu  a oferit, momentan, informații privind eventuale arestări sau persoane rănite.

Protestul de la Zurich vine în contextul în care Donald Trump este așteptat miercuri, 21 ianuarie, la Forumul Economic Mondial de la Davos, una dintre cele mai importante reuniuni internaționale dedicate multilateralismului și comerțului liber. La un an de la a doua sa învestire ca președinte al Statelor Unite și la șase ani de la ultima sa participare la Davos, discursul liderului de la Casa Albă este așteptat cu interes și va fi atent analizat pe plan internațional.

Europa

