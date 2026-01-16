Trump amenință cu taxe vamale statele care nu susțin anexarea Groenlandei de către SUA

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că ar putea impune taxe vamale țărilor care nu sprijină planurile sale privind anexarea Groenlandei, în contextul în care mai multe state europene au anunțat că vor trimite trupe pe insulă în sprijinul Danemarcei.

„S-ar putea să pun taxe vamale ţărilor care nu mă susţin pentru Groenlanda, întrucât avem nevoie de Groenlanda pentru securitatea naţională (a SUA)”, a afirmat Trump, în cadrul unui eveniment pe teme de sănătate organizat la Casa Albă, relatează AFP și Reuters.

Purtătoarea de cuvânt a președintelui a declarat anterior că desfășurarea de trupe europene în Groenlanda, promisă Danemarcei de mai multe state membre NATO, nu va influența obiectivul lui Trump de a prelua controlul asupra insulei.

Danemarca, sub a cărei suveranitate se află teritoriul autonom al Groenlandei, a anunțat suplimentarea prezenței sale militare și organizarea unor exerciții comune cu parteneri europeni, printre care Franța, Suedia, Norvegia și Germania. Oficial, aceste măsuri nu vizează o eventuală apărare împotriva unei intervenții americane, ci răspund preocupărilor Washingtonului legate de securitatea regiunii, în contextul amenințărilor invocate de Trump din partea Rusiei și Chinei.

Trump mai susține că actuala prezență militară americană din Groenlanda, stabilită încă din perioada Războiului Rece, nu mai este suficientă și a reiterat importanța strategică a insulei, bogată în resurse minerale.

Deși guvernul local din Groenlanda și autoritățile daneze au declarat în repetate rânduri că teritoriul nu este de vânzare, Trump nu a exclus varianta preluării prin forță.

Potrivit unei analize citate de NBC, o eventuală cumpărare a Groenlandei ar putea costa SUA până la 700 de miliarde de dolari.

Miercuri, vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio i-au primit la Casa Albă pe ministrul danez de Externe, Lars Lokke Rasmussen, și pe omologul său groenlandez, Vivian Motzfeldt. În urma întâlnirii, a fost anunțată crearea unui grup de lucru pentru a gestiona „dezacordurile” cu Washingtonul, însă Casa Albă a transmis că în cadrul acestuia vor continua și „discuții tehnice privind cumpărarea Groenlandei” de către Statele Unite.