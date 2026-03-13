search
Strategia SUA-Israel împotriva Iranului a eșuat - acum trec la planul B, doctrina Dahiya

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

Războiul împotriva Iranului nu a mers conform planului inițial al Washingtonului și Tel Avivului. După ce tentativa de a înlătura rapid conducerea de la Teheran a eșuat, Israelul și Statele Unite recurg acum la ceea ce este cunoscut drept doctrina Dahiya, o strategie care vizează subminarea sprijinului intern pentru regimul iranian prin lovituri asupra populației civile și infrastructurii.

Iranienii asistă neputincioși la bombardamentele israeliano-americane FOTO: Profimedia
Iranienii asistă neputincioși la bombardamentele israeliano-americane FOTO: Profimedia

Profesorul emerit de studii pentru pace la Universitatea Bradford, Paul Rogers, atrage atenția că războiul „trebuie să se încheie cu o victorie totală” pentru Israel. Orice rezultat mai puțin decât distrugerea completă a capacității regimului iranian nu este suficient. Dacă regimul supraviețuiește, chiar și grav afectat, Iranul va putea concentra resursele tehnice pe dezvoltarea unei arme nucleare, pentru a preveni viitoare atacuri.

Planul A a eșuat

Inițial, strategia SUA-Israel presupunea asasinarea liderului suprem și a conducerii Corpului Gărzii Revoluționare (IRGC), pentru a slăbi puterea statului și a destabiliza teocrația. Operațiunea a eșuat. Regimul iranian are un lider nou și, potrivit serviciilor de informații americane, sunt deja selectate „rezerve” pentru a prelua comanda în cazul unui atac, scrie The Guardian.

Planul B: fracturarea și pedepsirea populației

Planul secundar, mai complex și mai semnificativ, are două direcții. Prima vizează încurajarea minorităților – kurzii și, posibil, baluchi – să se revolte, fragmentând astfel Iranul. Impactul ar fi limitat: minoritățile nu au încredere în israelieni și nici în SUA sub conducerea lui Trump.

A doua componentă este mult mai semnificativă și se bazează pe o doctrină militară israeliană cunoscută sub numele de doctrina Dahiya.

Aceasta presupune distrugerea sistematică a infrastructurii civile și presiuni intense asupra populației pentru a slăbi sprijinul intern al adversarului atunci când conducerea politică sau militară nu poate fi învinsă rapid.

Doctrina își are numele de la cartierul Dahiya din sudul orașului Beirut, distrus masiv de armata israeliană în timpul războiului din 2006 împotriva organizației Hezbollah.

Criticii afirmă că o strategie similară a fost folosită pe scară largă și împotriva organizației Hamas în Gaza în ultimii doi ani și jumătate. Potrivit estimărilor citate de Rogers, conflictul ar fi provocat cel puțin 70.000 de morți și distrugeri masive, fără a elimina însă complet Hamas.

Acum, IDF (Forțele de Apărare Israeliene) și forțele aeriene americane aplică aceeași doctrină în Iran, atacând infrastructura civilă și industrială. Secretarul american de război, Pete Hegseth, a avertizat că operațiunile se vor intensifica.

Perspective și riscuri

Rogers atrage atenția că, având în vedere populația de aproximativ 93 de milioane de oameni – de peste 40 de ori mai mare decât Gaza – impactul asupra Iranului va fi limitat și va dura luni de zile. De asemenea, există riscul ca IRGC să extindă atacurile asupra industriilor de petrol și gaze din statele Golfului – Emiratele Arabe Unite, Qatar, Kuwait sau Arabia Saudită –, ceea ce ar putea provoca o criză economică globală comparabilă cu embargo-ul petrolier din 1973-1974.

Profesorul sugerează că optimismul lui Trump privind „victoria aproape câștigată” este exagerat, iar unii oficiali israelieni ar putea căuta deja o cale de ieșire. La Washington, ideea unei alternative la escaladarea războiului ar putea prinde tot mai mult teren.

