Vineri, 13 Martie 2026
Adevărul
Revoluție în dotarea militară: Parlamentul European cere o „Piață Unică a Apărării” pentru a elimina haosul munițiilor

Una dintre descoperirile lui Tobias Cremer, raportorul privind piața unică în apărare, a fost că armatele țărilor europene nu pot face schimb de muniție, chiar dacă vorbim despre aceleași echipamente. Un Panzerhaubitze 2000 din Germania nu poate folosi muniția unui aparat similar din Olanda, de exemplu.

Obuzier PzH 2000 în timpul exercițiilor NATO germano-lituaniene. FOTO: Armata Lituaniană

Parlamentul a adoptat propunerile de construire a unei veritabile piețe unice a UE în domeniul apărării și de acoperire a lacunelor critice în domeniul capacităților de apărare a UE.

Documentul a fost aprobat cu 393 de voturi pentru, 169 împotrivă și 67 de abțineri, reflectând, potrivit lui Cremer, „o majoritate clară a partidelor democratice care recunosc urgența reformării modului în care Europa își organizează apărarea”.

„Trăim într-o ordine mondială în care geopolitica contează din nou, iar capacitatea noastră de a ne apăra și de a descuraja agresiunile contează cu adevărat”, a spus Cremer într-o conferință de presă.

„Prea mult timp am considerat apărarea drept problema altcuiva și am ținut-o în afara integrării europene.”

Potrivit acestuia, consecințele sunt deja vizibile: dependență externă, fragmentare industrială și costuri mai mari pentru statele europene.

Plătim cu până la 30% mai mult pentru echipamentele de apărare

„Plătim un preț politic, pentru că uneori Europa nu este la masa negocierilor atunci când izbucnesc crize. Plătim un preț militar, pentru că soldații noștri – și soldații Ucrainei – primesc echipamente prea puține și prea târziu”, a explicat eurodeputatul.

El a adăugat că fragmentarea actuală produce și costuri financiare semnificative. „Există estimări care arată că plătim cu până la 30% mai mult pentru echipamentele de apărare, pur și simplu pentru că piața este fragmentată. Iar asta se întâmplă într-un moment în care familiile europene încearcă să își acopere cheltuielile.”

Într-un prim raport, deputații europeni au prezentat o viziune pentru o piață unică a apărării a UE mai puternică și mai integrată, pentru a construi o descurajare credibilă și a consolida baza tehnologică și industrială de apărare europeană (EDTIB). Aceștia solicită o finanțare UE sporită și pe termen lung, achiziții publice comune și o gestionare a ciclului de viață, reglementări simplificate și stimulente pentru integrarea transfrontalieră pentru a reduce dependența de furnizorii din afara UE. Raportul susține că acest lucru ar duce la o utilizare mai eficientă a cheltuielilor pentru apărare, o competitivitate mai puternică și o suveranitate și o reziliență strategică îmbunătățite.

Cinci pași pentru o piață unică a apărării

Raportul propune o foaie de parcurs în cinci pași pentru construirea unei piețe unice europene în domeniul apărării.

Primul pas este adoptarea unei abordări de tip „cumpără european” în achizițiile militare. „Banii contribuabililor europeni ar trebui să întărească în primul rând industria europeană, să creeze locuri de muncă în Europa și să dezvolte capacități europene”, a spus Cremer.

În prezent, ținta stabilită pentru achiziții comune este de 40%, însă nivelul real este mult mai mic. „Dacă cifrele mele sunt corecte, suntem în jur de 17%. Asta arată cât de mult avem de recuperat.”

Al doilea element vizează revizuirea directivei privind achizițiile publice în domeniul apărării, pentru a ține pasul cu ritmul accelerat al tehnologiilor moderne.

Procedurile actuale sunt concepute pentru războaiele de acum 20 de ani, pentru tancuri sau avioane pe care le cumperi și le folosești zeci de ani”, a spus el. „În realitate, războiul modern, cu drone, inteligență artificială și software, evoluează de la o lună la alta. Dacă procedura de achiziție durează un an, atunci când semnezi contractul tehnologia este deja depășită.”

Cum se împart miliardele pentru dotarea Armatei: prețul și viteza de livrare, decisive în selecția furnizorilor pentru programul SAFE
Tobias Cremer a realizat raportul privind piața unică. FOTO: R.F.

Un Panzerhaubitze 2000 din Germania nu poate folosi muniția unui Panzerhaubitze 2000 din Olanda

Un alt punct esențial al raportului este recunoașterea reciprocă a certificărilor și eliminarea barierelor în transferurile de echipamente militare între statele UE.

Cremer a oferit un exemplu concret care a apărut pe frontul din Ucraina și care a ilustrat problemele de interoperabilitate dintre armatele europene.

„Am descoperit că unele echipamente aparent identice nu funcționează împreună așa cum ar trebui”, a spus el. „De exemplu, am avut situații în care obuziere Panzerhaubitze 2000 de același model folosite în Germania și Olanda nu puteau folosi complet aceleași muniții sau aceleași capabilități.”

Problema nu era calibrul, a explicat eurodeputatul, ci complexitatea tehnologică a sistemelor moderne.

„Astăzi muniția nu mai este doar o bucată de metal. Există software, actualizări, sisteme electronice. Nivelul real de interoperabilitate era mult mai scăzut decât credeam. Și am aflat asta chiar de la ucraineni”, a spus el.

„Este o problemă serioasă. Într-o zi s-ar putea să fim nevoiți să ne apărăm singuri și atunci nu putem descoperi pe câmpul de luptă că echipamentele noastre nu sunt compatibile.”

Panzerhaubitze 2000 („obuzier blindat 2000”) și prescurtat PzH 2000, este un obuzier autopropulsat german de calibrul 155 mm, dezvoltat de KNDS Deutschland și Rheinmetall în anii 1980 și 1990 pentru Armata Germană. PzH 2000 echipează armatele Germaniei, Italiei, Ucrainei, Olandei, Greciei, Lituaniei, Ungariei, Qatarului și Croației, înlocuind în mare parte sisteme mai vechi, cum ar fi obuzierul M109.

Războiul ca afacere. Eric şi Donald Trump Jr. investesc într-o companie de armament care are deja un contract cu Pentagonul. Suspiciuni de conflict de interese

Cooperare mai strânsă UE–NATO

Raportul cere și un acord cuprinzător de cooperare între UE și NATO, astfel încât standardele tehnice ale Alianței să poată fi aplicate și verificate mai eficient.

„Standardele NATO sunt bune, problema este că nu sunt întotdeauna aplicate. NATO nu are putere legislativă pentru a le impune, iar UE nu poate folosi toate detaliile tehnice ale acestor standarde din cauza lipsei unui acord de cooperare”, a explicat Cremer.

În opinia sa, obiectivul este clar: „Trebuie să construim un ecosistem european competitiv în domeniul apărării, în care fiecare euro investit să aducă mai multă inovație, mai multă securitate și o valoare mai bună pentru contribuabilii europeni.”

Eurodeputatul a subliniat că Europa se află în fața unei alegeri strategice.

„Putem continua cu vechile obiceiuri, rămânând fragmentați și plătind mai mult pentru mai puțin. Sau putem folosi puterea pieței unice europene pentru a transforma potențialul economic al Europei în securitate reală și autonomie strategică.

Misterul dispariției avioanelor militare chineze din jurul Taiwanului
digi24.ro
image
Un cuplu blocat în Thailanda în timpul vacanței a făcut un credit de 12.000 de euro ca să se întoarcă acasă
stirileprotv.ro
image
Sponsor REPER, prins cu cocaină la un festival de muzică. Cine este afaceristul „narcoman” care a donat 30.000 de euro partidului lui Cioloș
gandul.ro
image
Aranjamentele de dormit ale Prințului și Prințesei de Wales. Dezvăluiri surprinzătoare din reședințele regale
mediafax.ro
image
Adrian Ropotan, moment special față de partenera sa de viață. Sunt împreună de 15 ani, dar gesturile de gentleman nu au fost lăsate deoparte
fanatik.ro
image
Ce le cerea Ilie Bolojan părinților să-i aducă de la oraș, când era mic și stătea pe câmp cu vaca: „Cumpără-mi un Cutezătorii”
libertatea.ro
image
Un cilindru misterios cu înălțimea unei clădiri cu patru etaje a ieşit brusc din pământ în Japonia
digi24.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
A fost cel mai bogat român, dar averea de 1,2 miliarde de euro s-a ”evaporat” și tocmai a mai primit o lovitură
digisport.ro
image
„Nostradamus al Chinei" a prezis cum se va sfârși războiul din Iran: „Aceasta va schimba pentru totdeauna ordinea globală"
stiripesurse.ro
image
Un bărbat s-a dus la Urgențe cu pielea albastră. Panicați, medicii i-au pus masca de oxigen, apoi și-au dat seama ce avea, de fapt
antena3.ro
image
Două companii mari din România au anunţat mii de concedieri. Care sunt salariile compensatorii
observatornews.ro
image
Ce salariu are un măturător de stradă în România, de fapt. Câți bani primește lunar acum, în 2026
cancan.ro
image
Consiliul Fiscal, mesaj dur: Pensia anticipată, eliminată. Vârsta de pensionare crescută. Când se va întâmpla?
newsweek.ro
image
FOTO. Serena Williams s-a dezbrăcat în costum de baie şi a avut un mesaj pentru hateri
prosport.ro
image
Cât timp lucrează efectiv un parlamentar. Tot ce trebuie să ştii despre funcţia din Parlament
playtech.ro
image
Sorana Cîrstea, apariție de senzație după despărțirea de fiul lui Ion Țiriac. Apare rar în această ipostază
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Inclus de Mircea Lucescu pe lista pentru meciul cu Turcia, a apărut cu un drapel uriaș al Ungariei în mână
digisport.ro
image
Situație alarmantă în Europa: buncărele civile sunt în ruină, iar Bruxelles-ul recunoaște că nu poate face nimic
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Un nou val de aer polar atacă România. Perturbaţia ciclonică vine cu o inversiune termică, avertizează ANM
romaniatv.net
image
Stare de criză declarată în România după războiul din Orientul Mijlociu. Ministrul Energiei cere prețuri maxime la carburanți
mediaflux.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Holograf a dezvăluit cauza morții lui Mugurel Vrabete. Motivul pentru care basistul trupei a încetat din viață: „Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă”
actualitate.net
image
Un nou divorț zguduie lumea mondenă! Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, confirmă ruptura de soțul ei, Rareș Cojoc: „Căsătoria este mai mult decât un act”
click.ro
image
Imagini cu Elena Cârstea în scaun cu rotile, după ce s-a întors în România: „Nu pot să merg”
click.ro
image
Horoscop săptămâna 13-19 martie. Patru zodii renasc la început de primăvară și sunt protejate de Dumnezeu
click.ro
Prințesa Farahnaz Pahlavi a Iranului foto Instagram colaj jpg
Prințesa dispărută a Iranului și-a făcut în sfârșit apariția. Cum arată azi singura fiică în viață a Împărătesei Farah, gonită din țară de ayatollahi
okmagazine.ro
161 jpg
Horoscop 13–26 martie 2026. Zodia norocoasă a intervalului și schimbările care așteaptă la colț
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)
O cisternă uriașă, descoperită de arheologi în castrul auxiliar roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
Click!

image
Horoscop 14 martie. Pierderi pentru Raci, probleme pentru Capricorni
image
Un nou divorț zguduie lumea mondenă! Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, confirmă ruptura de soțul ei, Rareș Cojoc: „Căsătoria este mai mult decât un act”

OK! Magazine

image
Nu trebuia să se afle că e însărcinată, înainte de anunțul oficial! Cine a păstrat secretul Prințesei Kate, de fapt. Surpriză!

Click! Pentru femei

image
Horoscop 13–26 martie 2026. Zodia norocoasă a intervalului și schimbările care așteaptă la colț

Click! Sănătate

image
Poţi găsi pisica diferită în 10 secunde?