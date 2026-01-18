Macron va cere activarea instrumentului anti-coerciție al UE, după amenințările lui Trump cu tarife vamale

Președintele francez Emmanuel Macron, care va fi „întreaga zi în contact cu omologii săi europeni”, va cere „activarea instrumentului anti-coerciție” al UE dacă amenințările cu tarife vamale suplimentare formulate de Donald Trump vor fi puse în aplicare, au anunțat duminică surse din anturajul său.

Acest instrument, a cărui punere în aplicare necesită majoritatea calificată a țărilor din UE, permite, între altele, înghețarea accesului la piețele publice europene sau blocarea unor investiții, scrie Agerpres.

De asemenea, amenințările comerciale americane „pun problema validității acordului” asupra tarifelor vamale încheiat între Uniunea Europeană și SUA în iulie anul trecut, a dezvăluit un apropiat al președintelui francez.

Donald Trump a amenințat sâmbătă mai multe țări europene – Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Olanda și Finlanda – că le va impune tarife vamale suplimentare până când nu va fi încheiat „un acord pentru vânzarea completă și integrală a Groenlandei”.

Această suprataxă, de 10%, va deveni efectivă din 1 februarie și ar putea ajunge la 25% la 1 iunie, a declarat Trump.