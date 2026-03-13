search
Vineri, 13 Martie 2026
Adevărul
Chipul unui grec condamnat la 8 ani de pușcărie apare într-un mozaic de la Mitropolia din Iași, alături de Patriarhul Daniel

Publicat:

Imaginea lui Dimitrios Fourlemadis, fost student la Iași și actual cetățean de onoare al municipalității, rămâne imortalizată într-un mozaic de pe fațada Catedralei Sfântul Gheorghe, în ciuda problemelor penale recente ale acestuia, notează Ziarul de Iași. Lucrarea reproduce o fotografie veche din anul 1996, surprinzându-l pe Fourlemadis în imediata apropiere a Patriarhului Daniel, care la acea vreme deținea rangul de Mitropolit al Moldovei și Bucovinei.

Dimitrios Fourlemadis, cetățean de onoare al orașului Iași. FOTO: Ziarul de Iași
Dimitrios Fourlemadis, cetățean de onoare al orașului Iași. FOTO: Ziarul de Iași

Reprezentanții Arhiepiscopiei Iașilor au clarificat contextul acestei reprezentări, subliniind că mozaicul are un rol strict documentar, menit să marcheze aducerea moaștelor Sfântului Apostol Andrei în România. Părintele Constantin Sturzu a precizat că prezența lui Fourlemadis în acea compoziție este justificată de calitatea sa de atunci, aceea de reprezentant al studenților greci, fiind o figură activă în organizarea vizitei delegației elene conduse de Mitropolitul Nicodimos de Patras.

FOTO: Ziarul de Iași
FOTO: Ziarul de Iași

Într-un interviu acordat, în octombrie 2000, fostei publicații Monitorul de Iași, actuala Ziarul de Iași, Fourlemadis declara că „Inițiativa aducerii moaștelor Sf. Andrei și ale Sf. Gheorghe (ulterior n.r.) aparține și Centrului Cultural (româno-elen Panellinion pe care el îl conducea la Iași n.r.), în toate demersurile culturale de până acum am avut sprijinul IPS Daniel și al unor personalități din Grecia. Aceste demersuri au fost foarte complicate”.

FOTO: Ziarul de Iași
FOTO: Ziarul de Iași

Dincolo de implicarea în viața religioasă și culturală a Iașului, care i-a adus titlul de cetățean de onoare în anul 2001, parcursul lui Fourlemadis a fost marcat recent de un proces răsunător în Grecia. Acesta a fost condamnat în apel la opt ani de închisoare cu executare pentru delapidarea unor fonduri de la Ministerul de Externe din Atena.

Sumele respective erau administrate de un ONG al Bisericii Greciei și ar fi trebuit să finanțeze achiziția de alimente destinate comunităților vulnerabile din Africa, însă transporturile nu au mai fost realizate.

Deși au existat speculații privind o funcție oficială de consilier mitropolitan, biroul de presă al Arhiepiscopiei și apărarea lui Fourlemadis au negat orice legătură administrativă de acest fel. Colaborarea dintre cele două părți s-ar fi limitat la proiecte punctuale, cum ar fi traducerea unei lucrări teologice a Patriarhului Daniel în limba greacă.

În prezent, dosarul se află sub analiza Curții Supreme din Grecia, în timp ce fotografii recente indică faptul că Fourlemadis a intrat în rândul clerului, devenind preot.

