Vineri, 19 Septembrie 2025
Adevărul
Video Dieta care taie foamea: secretele unui model curvy pentru pierderea în greutate a 10 kg în două luni fără sacrificii

Publicat:

Marisa Jara, unul dintre cele mai cunoscute modele curvy (plus size sau cu forme) din Spania, a decis să împărtășească public experiența ei personală cu greutatea și alimentația. În cartea sa „Mărimea sau viața”, ea povestește despre anii în care a încercat să se încadreze în standardele restrictive ale modei, despre lupta cu bulimia și despre modul în care și-a găsit echilibrul. Dar dincolo de carieră, Marisa dezvăluie și cum a reușit să slăbească aproape 10 kilograme fără înfometare, fără să trăiască permanent cu senzația de foame.

Imagini cu modelul Marisa Jara înainte și după ce a slăbit 10 kg într-o lună Instagram&videoUpeka
Marisa Jara modelul curvy spaniol care a slăbit 10 kg, în 2 luni, cu keto Colaj Instagram&videoUpeka

Metoda aleasă de ea pentru a slăbi se bazează pe o variantă specială de dietă ketogenică sau dietă keto – un regim alimentar care reduce drastic carbohidrații, controlează grăsimile și aduce proteine de calitate exact cât are nevoie organismul. În acest fel, corpul intră în cetoză, proces care arde grăsimile proprii pentru energie și, în același timp, scade apetitul.

„Nu mai simțeam acea foame chinuitoare care mă făcea să abandonez alte diete”, mărturisește modelul, explicând că acesta a fost pentru ea un punct de cotitură.

Marisa Jara, model curvy: cum a slăbit fără să-i fie foame

În ultimii ani, lumea modei a început să accepte mai mult diversitatea corporală. Dacă înainte podiumurile erau rezervate aproape exclusiv mărimilor 34–36, acum tot mai multe branduri promovează și modelele curvy – femei cu forme, cu mărimi peste 40.

Marisa Jara este unul dintre cele mai cunoscute astfel de modele, iar povestea ei arată că frumusețea nu are o singură siluetă. După ani de presiune pentru a atinge o greutate nerealistă, ea și-a construit o carieră de succes ca model curvy și a vorbit deschis despre importanța sănătății și a echilibrului personal: „Când am trecut de la model convențional la model curvy, nu a fost doar o schimbare fizică, ci am devenit mai fericită, mai liberă, mai independentă. Viața mea nu mai este marcată de o mărime... Este important să scapi de această povară: frumusețea nu depinde de o mărime, nu e doar despre corp”.

De ce oboseala zilnică a determinat modelul spaniol să-și schimbe stilul de viață

„De ceva timp simt că am nevoie să ajung la o greutate sănătoasă, pentru că obosesc foarte repede indiferent ce fac și cred că asta are legătură cu kilogramele în plus”, mărturisea modelul pe profilul său de Instagram.

Această realitate este confirmată și de datele Societății Spaniole de Obezitate (SEEDO): peste 60% dintre persoanele cu exces de greutate sau obezitate spun că resimt zilnic oboseală, ceea ce le afectează starea de bine și activitățile de zi cu zi, menționează El Español. Tocmai acest lucru a fost una dintre motivațiile care au determinat-o pe Marisa Jara să își schimbe stilul de viață și să înceapă procesul de slăbire.

Ce este dieta ketogenică și cum funcționează pentru slăbit

Dieta ketogenică, cunoscută și sub numele de keto, este în prezent unul dintre cele mai utilizate regimuri și metode de slăbire. Ea se bazează pe reducerea drastică a carbohidraților și, în varianta clasică, pe un aport crescut de grăsimi, ceea ce determină organismul să intre într-o stare metabolică asemănătoare celei provocate de postul prelungit.

Pierderea în greutate se produce în principal datorită aportului proteic adecvat. Organismul își folosește rezervele proprii de grăsime ca sursă de energie, ceea ce duce la reducerea masei adipoase, nu a celei musculare. În plus, starea de cetoză indusă de dietă scade senzația de foame și facilitează controlul caloriilor fără senzația constantă de înfometare – aspect remarcat chiar de model.

Dieta ketogenică adaptată modelului curvy: cum a slăbit 10 kg 

Abordarea ketogenică urmată de Marisa Jara diferă de dieta clasică keto prin câteva elemente cheie:

Regimul a fost, de asemenea, normoproteic, asigurând cantitatea optimă de proteine necesară organismului, pentru a menține masa musculară. Astfel, aportul de proteine de calitate este suficient, iar carbohidrații și grăsimile sunt strict controlate.

Această abordare, urmată sub supraveghere medicală, poate aduce beneficii semnificative. În cazul Marisei Jara, rezultatul a fost o scădere în greutate de aproape 10 kilograme în două luni, de la 88,4 kg la 78,6 kg.

Mese și alimente permise în dieta ketogenică a modelului

Planul nu seamănă cu posturile drastice. Din contră, mesele sunt frecvente și variate. Un meniu tipic în această etapă ar putea arăta astfel:

  1. Mic dejun: shake proteic și cafea simplă.
  2. Gustare de dimineață: baton proteic.
  3. Prânz: preparate proteice (tip omletă) combinate cu salată verde, asezonată doar cu lămâie.
  4. Gustare după-amiază: aport proteic suplimentar.
  5. Cină: creme sau supe proteice și legume la abur.

În primele etape, alimentația se bazează în mare parte pe preparate proteice speciale (shake-uri, creme, omlete instant sau batoane), combinate cu legume foarte sărace în carbohidrați, precum spanac, salată verde, castraveți, broccoli sau sfeclă elvețiană.

Ce alimente sunt interzise și cum se reintroduc treptat

Pe perioada dietei se elimină:

  • alimentele bogate în carbohidrați (pâine, paste, orez, cartofi, leguminoase, dulciuri);
  • fructele și lactatele îndulcite;
  • grăsimile adăugate și alcoolul.

Pe măsură ce programul avansează, produsele proteice sunt înlocuite treptat cu alimente naturale bogate în proteine (pește, carne de pui, ouă), și tot treptat se reintroduc și fructele, cerealele integrale și grăsimile sănătoase.

Limitările și posibilele efecte secundare, dezavantajele dietei keto

Deși dieta ketogenică urmată de model poate fi eficientă pentru pierderea rapidă în greutate, ea prezintă și o serie de limitări și posibile efecte secundare.

  • Fiind foarte restrictivă, mai ales în prima etapă, pot apărea oboseală, constipație, dureri de cap sau respirație neplăcută, toate legate de starea de cetoză.
  • Alimentația se bazează pe produse speciale și porții limitate de alimente naturale, ceea ce poate crea monotonie și poate face dificilă menținerea motivației fără sprijin și monitorizare constantă.
  • Există riscul de carențe de vitamine și minerale dacă nu se respectă suplimentarea prescrisă. În plus, pierderea rapidă în greutate poate fi greu de menținut pe termen lung fără schimbarea obiceiurilor alimentare, crescând riscul efectului yo-yo.
  • Metoda necesită supraveghere medicală și analize regulate, ceea ce o face mai costisitoare și mai puțin flexibilă în comparație cu alte strategii de slăbire.
  • Nu este potrivită pentru toată lumea și nu poate fi urmată pe termen nelimitat. Este concepută ca un tratament punctual, care trebuie integrat într-un plan mai amplu de stil de viață sănătos.

Lecțiile pe care le învățăm din experiența modelului curvy despre slăbit și stil de viață sănătos

Pentru Marisa Jara, experiența nu a fost doar despre kilogramele pierdute, ci despre a învăța să-și asculte corpul și să își reconstruiască relația cu mâncarea. Ea subliniază că orice dietă trebuie adaptată, monitorizată și integrată într-un stil de viață sănătos pe termen lung.

Mesajul ei e simplu: nu e nevoie să rămâi flămând pentru a slăbi. Cu o strategie corectă și sprijinul potrivit, schimbarea este posibilă.

Viață sănătoasă

