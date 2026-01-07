Donald Trump, către republicanii din Congresul SUA: „Dacă nu câștigăm alegerile intermediare, voi fi pus sub acuzare”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți că republicanii trebuie să câștige alegerile parlamentare intermediare din 2026, altfel va fi pus sub acuzare de democrați.

„Trebuie să câștigați alegerile intermediare, pentru că, dacă nu le câștigăm, vor găsi un motiv să mă pună sub acuzare”, le-a spus Trump parlamentarilor republicani la o reuniune la Washington, scrie Reuters. „Voi fi pus sub acuzare”, a repetat Trump.

Înaintea alegerilor din noiembrie, care ar putea bloca agenda sa și l-ar putea expune la anchete ale Congresului, Trump și-a tachinat și provocat aliații care controlează cu greu Camera Reprezentanților din SUA. Le-a spus să lase deoparte diferențele dintre ei și să promoveze politicile sale privind egalitatea de gen, sănătatea și integritatea alegerilor în rândul electoratului american nemulțumit de costul vieții.

„Se spune că, atunci când câștigi președinția, pierzi alegerile de la jumătatea mandatului”, a spus Trump. „Aș vrea să-mi explicați ce naiba se întâmplă în mintea publicului”.

După o operațiune militară îndrăzneață împotriva liderului venezuelean Nicolas Maduro, Trump a fost supus presiunilor de a se concentra asupra problemelor interne, în special asupra inflației și prețurilor. Marți, Trump a vorbit puțin și despre această din urmă problemă, spunând doar că a moștenit-o de la democrați și că republicanii ar trebui să se bazeze pe creșterile puternice ale pieței bursiere americane.

El a menționat doar pe scurt atacul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului SUA de către susținătorii săi, în timp ce democrații din Congres au marcat a cincea aniversare a revoltei acuzând republicanii de „albirea” istoriei.

Legiuitorii s-au întâlnit la Centrul John F. Kennedy pentru Arte Performative, o instituție înființată și numită de Congres. Trump a epurat consiliul de administrație de membrii numiți de democrați anul trecut, iar administratorii rămași au votat în decembrie să redenumească centrul pentru a include numele lui Trump alături de cel al fostului președinte Kennedy. Acolo, într-un discurs nestructurat care a durat 84 de minute, Trump a reflectat asupra sfatului soției sale de a nu mai dansa în public.

El a repetat mai multe falsități, inclusiv că Washingtonul nu a înregistrat omucideri în ultimele șapte luni. Poliția din Washington a raportat o crimă în ajunul Anului Nou și a declarat că în 2025 au avut loc 127 de omoruri. El a spus că „nu apuc să joc prea mult” golf, după ce a făcut-o recent, duminică, și în mod regulat pe durata mandatului său.

Predicția și nemulțimirea lui Donald Trump

Trump a prezis că republicanii vor învinge pronosticurile și vor obține o „victorie epică la alegerile de la jumătatea mandatului”, dar s-a plâns și de unii membri care nu se aliniază.

Toate locurile din Camera Reprezentanților și o treime din cele din Senat vor fi disputate în noiembrie. Președinții în funcție au pierdut locuri în Camera Reprezentanților la fiecare alegeri intermediare de la George W. Bush în 2006.

Trump a îndemnat partidul său să respingă cu mai multă forță mesajul aproape unitar al democraților privind sănătatea, întrucât partidul minoritar pledează pentru prelungirea subvențiilor expirate care au făcut asigurarea Obamacare mai accesibilă pentru milioane de americani. El a spus că membrii conservatori ar trebui să fie „puțin flexibili” în ceea ce privește insistența lor de a include prevederile Amendamentului Hyde în planurile lor de sănătate, care ar împiedica banii contribuabililor să fie folosiți pentru servicii de avort.

„Toate aceste probleme sunt foarte importante, dar puteți deține sistemul de sănătate”, le-a spus el parlamentarilor. „Găsiți o soluție”.

Democrații au introdus deja articole pentru punerea sub acuzare a lui Trump în al doilea mandat

Trump a fost pus sub acuzare de două ori de Camera Reprezentanților condusă de democrați în timpul mandatului său din 2017-2021. Democrații i-au reproșat politica sa față de Ucraina și revolta din 6 ianuarie 2021 de la Capitol din partea susținătorilor săi. Senatul a votat pentru achitarea sa în ambele cazuri.

Unii democrați din Camera Reprezentanților au introdus deja articole de punere sub acuzare în care îl acuză pe Trump de abuzuri de putere în al doilea mandat, acuzații pe care Casa Albă le neagă.

Republicanii controlează în prezent Camera cu cinci voturi, o marjă mică care i-a frustrat atât pe Trump, cât și pe președintele Camerei, Mike Johnson. Trump a luat măsuri pentru a-și extinde puterile de a acționa singur în domenii care variază de la imigrație la acțiuni militare și reglementări federale. El se confruntă în curând cu o hotărâre importantă a Curții Supreme cu privire la faptul dacă utilizarea pe scară largă a tarifelor vamale a uzurpat o putere acordată Congresului de Constituție.

Republicanii din Camera Reprezentanților au arătat o deferență enormă față de Trump, cedând o mare parte din autoritatea Congresului asupra cheltuielilor și a altor chestiuni administrației sale. Dar au început să dea semne de independență.

Camera Reprezentanților ar putea vota săptămâna aceasta pentru a anula veto-ul emis de Trump luna trecută, care a anulat proiecte de infrastructură în Colorado și Florida, deși nu este clar dacă efortul va obține majoritatea de două treimi necesară.