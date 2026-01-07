Video Un microbuz cu pasageri s-a răsturnat în județul Hunedoara. Opt persoane se aflau în vehicul

Un microbuz în care se aflau opt persoane s-a răsturnat, miercuri dimineața, în afara părții carosabile, în orașul Călan, o femeie necesitând îngrijiri medicale, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Hunedoara.

Toți pasagerii au reușit să iasă afară din microbuz, femeia urmând să fie transportată la spital, dacă va fi nevoie, relatează Agerpres.

În ajutorul victimelor au intervenit pompierii Punctului de Lucru Bretea Română și cei ai Detașamentului Deva, spre locul accidentului fiind trimise de urgență o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD, autospeciala de transport personal și victime multiple și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Sursa ISU Hunedoara

"Sosiți la fața locului, pompierii au constatat că în momentul producerii evenimentului în microbuz se aflau opt adulți. Aceștia au fost evaluați de către echipajele medicale și o femeie a necesitat îngrijiri, urmând să fie transportată la spital, dacă va fi necesar", a precizat ISU Hunedoara.

Pompierii militari asigură măsurile specifice de prevenire a incendiilor în astfel de cazuri.