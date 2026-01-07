search
Dezvăluiri incredibile despre proprietarul barului din Elveția unde au murit 40 de tineri. Este un proxenet cunoscut, condamnat pentru recrutare de prostituate

0
0
Publicat:

Managerul barului în care 40 de persoane au murit și 119 au suferit arsuri grave în noaptea de Anul Nou a fost implicat într-un caz de prostituție numit „Hot Rabbit”, în care a recrutat prostituate pentru un salon de masaj din Geneva. 

Jacques Moretti Jessica jfif

Jacques Moretti, în vârstă de 49 de ani, proprietarul barului din Elveția unde au murit 40 de tineri, se află acum în centrul unei anchete penale pentru omor din culpă, alături de soția sa Jessica, în vârstă de 40 de ani.

Moretti a fost condamnat pentru proxenetism de un tribunal penal din Annecy, sudul Franței, în 2008, într-un caz care a implicat recrutarea de tinere franceze ca lucratoare sexuală pentru un salon de masaj erotic din Geneva numit „Hot Rabbit Rendezvous”, scrie Daily Mail.

Atât el, cât și soția sa, Jessica Moretti, în vârstă de 40 de ani, riscă închisoarea pentru „omucidere din neglijență” și pentru „ vătămare corporală și incendiere ”, după ce participă la petrecerea de Revelion au fost cuprinși de flăcări și fum toxic, după ce tavanul barului a fost luat în foc de la artificii.

Le Parisien a afirmat că proprietarul barului este un proxenet cunoscut, care a mai executat pedepse cu închisoarea în sud-estul Franței pentru alte cazuri.

„Este cunoscut pentru cazuri de proxenetism care datează de acum douăzeci de ani, precum și pentru un caz de răpire și sechestrare”, a scris ziarul francez.

Citatând propria sursă juridică, RTL, o rețea națională de radio, a precizat: „Bărbatul originar din Corsica... a fost închis în Savoie în 2005, pentru implicarea în cazuri de proxenetism, fraudă, răpire și sechestrare”.

Salonul de masaj „Hot Rabbit” din Rue du Lièvre din Geneva a fost percheziționat de poliția elvețiană în urma unei informații primite de la colegii francezi în 2008.

Moretti, pe atunci în vârstă de 32 de ani, a negat categoric acuzațiile la momentul arestării, recunoscând doar că a administrat salonul de masaj timp de trei luni sub numele unui proxenet elvețian, ceea ce nu este ilegal conform legislației elvețiene.

Însă, pentru activitățile sale de recrutare în Franța, a fost condamnat la 12 luni de închisoare, dintre care optați cu suspendare, pentru a incita la prostituție.

Potrivit ziarului L'Est Republican, acesta a însemnat patru luni de închisoare pentru infracțiuni comise în 2005.

Sentința lui Moretti includea interdicția de a administra o companie în Franța, dar îi permite să continue să facă acest lucru în Elveția, unde, potrivit registrului comercial cantonal din Valais, el și soția sa de origine franceză, Jessica, dețin și alte două localuri: Le Senso, un bar-restaurant specializat în hamburgeri și localul din localul Crans-Montana. Lens, care se descrie ca fiind un „han corsican”.

El a fost interogat vinerea trecută de procurorii elvețieni, împreună cu soția sa, care a suferit arsuri la braț în urma incendiului.

Ambii sunt în anchetați în libertate, deoarece cooperează cu autoritățile judiciare în cadrul anchetei, dar vor fi judecați.

Procurorul general elvețian Béatrice Pilloud a declarat: „ Totul sugerează că incendiul a izbucnit din cauza lumânărilor aprinse plasate în sticle de șampanie, care au fost așezate prea aproape de tavan, provocând o conflagrație rapidă și extinsă”.

Moretti a susținut că barul Constellation „ a respectat toate normele de siguranță” , în ciuda faptului că a fost inspectat doar „ de trei ori în zece ani” de competență cu sănătatea și siguranța.

Moretti, care deține trei afaceri în zona Crans-Montana , nu se află în barul Constellation în noaptea incendiului. Cuplul a preluat barul Le Constellation în 2015 și deține o casă în apropiere, precum și una pe Riviera Franceză.

Luni, poliția elvețiană a declarat că a identificat toate persoanele rănite în incendiu.

Numărul total al acestora este de 116, mai mult de două treimi sunt încă internați în spital.

Printre răniți se află 68 de cetățeni elvețieni, 21 de cetățeni francezi, 10 italieni, patru sârbi, doi polonezi și câte o persoană din Australia, Belgia, Bosnia-Herțegovina, Republica Cehă, Luxemburg, Portugalia și Republica Congo, unui potrivit comunicat al poliției.

Au fost, de asemenea, patru persoane cu dublă cetățenie: franceză și finlandeză, franceză și italiană, elvețiană și belgiană, italiană și filipineză.

Poliția a declarat că 83 dintre răniți se află încă în spital. Nu au fost furnizate detalii suplimentare și nici vârsta acestora.

Autoritățile au anunțat duminica seara că au finalizat identificarea celor 40 de persoane care au murit, cea mai tânără dintre ele vârsta de 14 ani.

