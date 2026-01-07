search
Revenirea „Stugna”. Rachetele antitanc ar putea fi lansate de roboți

0
0
Publicat:

Complexul ucrainean de rachete antitanc „Stugna-P” ar putea avea parte de o a doua viață, într-un moment în care acest tip de armament este tot mai mult scos din prim-plan de dronele de atac. Potrivit Defense Express, relansarea sistemelor antitanc clasice ar fi posibilă dacă acestea ar fi integrate pe platforme terestre robotizate, care încep să fie folosite tot mai frecvent pe câmpul de luptă, în special pentru misiuni logistice.

Complexul ucrainean de rachete antitanc „Stugna-P”/FOTO:X
Complexul ucrainean de rachete antitanc „Stugna-P”/FOTO:X

Experții militari sunt de acord că, în prezent, principalul rol în distrugerea blindatelor revine dronelor kamikaze. Acestea sunt mai ieftine, mai mobile și mai ușor de utilizat. Totuși, armata rusă testează în mod activ diferite tipuri de protecție improvizată pentru tancuri și vehicule blindate, inclusiv structuri metalice și „cuști” din bare, menite să detoneze dronele înainte de impactul direct.

În astfel de condiții, pentru a neutraliza un singur vehicul bine protejat este nevoie de un număr mult mai mare de drone. Pentru un sistem antitanc clasic, precum „Stugna-P”, acest tip de protecție nu reprezintă un obstacol major, însă costurile ridicate au dus la reducerea utilizării PТРК-urilor pe front. În plus, aceste sisteme sunt mai puțin mobile și implică riscuri considerabile pentru militarii care le operează.

Problema este și mai evidentă în cazul sistemelor de generația a doua, care folosesc ghidare semiactivă. Operatorul este obligat să mențină ținta în vizor până în momentul impactului, ceea ce îl expune focului inamic. Din această categorie fac parte și principalele sisteme ucrainene: „Stugna-P”, „Barier” și „Korsar”.

Analiștii Defense Express arată că ambele neajunsuri – riscul pentru personal și mobilitatea redusă – ar putea fi eliminate prin montarea rachetelor antitanc pe platforme terestre robotizate. Astfel, lansarea ar putea fi realizată de la distanță, fără a expune direct militarii.

Potrivit experților, Rusia experimentează, la rândul său, soluții similare, încercând să combine armamentul antitanc cu vehicule robotizate de mici dimensiuni. În Ucraina, ideea lansării rachetelor antitanc de pe roboți tereștri a fost analizată anterior, însă proiectele nu au depășit stadiul de testare și nu au atras interes comercial sau militar suficient.

Contextul de pe front s-ar putea însă schimba. Pe măsură ce roboții tereștri devin tot mai prezenți în zonele de luptă, nu doar pentru transport, ci și pentru misiuni de sprijin, interesul pentru integrarea sistemelor antitanc pe astfel de platforme ar putea crește semnificativ.

În acest scenariu, „Stugna-P” și alte sisteme similare ar putea reveni în prim-plan, nu ca armament clasic, ci ca parte a unui nou concept de luptă, în care tehnologia reduce riscurile pentru oameni și crește eficiența pe câmpul de luptă.

