Miercuri, 7 Ianuarie 2026
Adevărul
Serviciile de informații vor aviza investițiile UE și străine în sectoare sensibile de peste 2 milioane de euro

O comisie din care vor face parte reprezentanți ai serviciilor de informații va analiza și aviza investițiile de peste 2 milioane euro în sectoare sensibile ale economiei, inclusiv cele ale cetățenilor UE, conform unui proiect de OUG.

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Schimbările de acționariat cu un investitor străin, inclusiv din Uniunea Europeană, care astfel dobândește active de orice natură în domenii sensibile, precum energie, transporturi, dar și bănci, mass-media, AI, industria farmaceutică, vor fi avizate de o comisie specială pentru investiții, conform unei ordonanțe de urgență pregătite de Guvern și analizate de Profit.

În prezent, există Comisia pentru examinarea investițiilor străine directe (CEISD), înființată în 2022 și aflată în subordinea Guvernului. Noua comisie va viza schimbări de acționariat în mai multe domenii ca până acum, inclusiv cele care efectate de cetățeni UE, deci și români.

Comisia își va schimba numele în Comisia pentru Examinarea Investițiilor Directe (CEID), va fi condusă de șeful Cancelariei Prim-ministrului și va include și reprezentanți ai Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS), care vor dezvolta o platformă online de avizare.

Până acum, din CEISD făceau parte reprezentanți ai Serviciului Român de Informații (SRI) și ai Serviciului de Informații Externe (SIE), alături de oficiali guvernamentali. Componența comisiei este secretă.

Respingerea preluării de Ungaria a E.ON România

Proiectul de modificare a CEISD prevede că taxa de 10.000 de euro plătită până acum de companiile examinate va fi înjumătățită, dar indemnizațiile membrilor comisiei, criticate de premierul Ilie Bolojan, vor rămâne neschimbate.

Potrivit legii inițiale, erau supuse examinării și avizării CEISD investițiile străine directe care vizează securitatea energetică, a transporturilor, industrială, dar și domenii precum cel industrial, informatic, financiar sau de aprovizionare și nu numai. De asemenea, erau avizate investițiile străine directe a căror valoare depășea pragul de 2 milioane euro.

La sfârșitul anului 2024, Guvernul a stabilit că și investițiile efectuate de cetățeni români și de companii din România vor fi supuse examinării și avizării de securitate națională de către stat, prin CEISD.

Cea mai cunoscută măsură luată de CEISD a fost respingerea, anul trecut, a preluării E.ON România de către MVM, companie energetică de stat a Ungariei, legată direct de Rusia și interesele Kremlinului.

Ulterior, Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), a respins definitiv tranzacția, respectând decizia CEISD.

Modificările care se vor aduse acum CEISD sunt importante, potrivit informațiilor prezentate în proiectul de OUG.

Astfel, pe lângă domeniile strategice consacrate, care țin în mod evident de securitatea națională, precum cel energetic, de pildă, comisia va examina investiții și în domeni considerate sensibile.

Citește și: Reforma care nu mai vine: Guvernul Bolojan începe 2026 cu restanțele din 2025 și fără un buget aprobat

Lista domeniilor sensibile verificate de CEID

Vor constitui domenii sensibile, în care dobândirea de active poate afecta securitatea ori ordinea publică, următoarele:

a) Tehnologii critice și avansate, incluzând, fără a se limita la: inteligență artificială, robotică, semiconductori și componente electronice, securitate cibernetică, tehnologii aerospațiale, tehnologii din domeniul apărării, tehnologii de stocare a energiei, tehnologii cuantice, tehnologii nucleare, nanotehnologii, biotehnologii.

b) Infrastructură critică astfel cum este definită de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice, aprobată cu modificările și completările ulterioare, exclusiv în următoarele domenii: energie, apă, transporturi, rețele de aprovizionare cu resurse vitale, sănătate, comunicații, mass-media, financiar-bancar, asigurări, procesarea sau stocarea datelor, infrastructuri aerospațiale, infrastructuri din domeniul apărării, terenuri și proprietăți imobiliare esențiale pentru funcționarea infrastructurilor de mai sus.

c) Sectorul farmaceutic, incluzând activități de cercetare, dezvoltare, producție, distribuție și furnizare de medicamente, dispozitive medicale și substanțe active.

d) Sectorul apărării și industria de apărare, incluzând: producția, dezvoltarea, întreținerea, reparația, integrarea, testarea sau furnizarea de echipamente, tehnologii, sisteme, componente, subansamble și servicii destinate sau utilizate în scopuri militare ori cu dublă utilizare.

Această avizare pentru domenii sensibile va viza exclusiv operațiunilor de dobândire de active.

Cine face parte din CEID

În componența comisiei vor avea calitatea de invitați pemanenți și reprezentanții Seviciului de Telecomunicații Speciale (STS), pe lângă cei prevăzuți și acum de lege, respectiv ai Serviciului Român de Informații (SRI), ai Serviciului de Informații Externe (SIE) și ai Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior.

Potrivit proiectului de OUG, din CEID vor mai face parte, pe lângă cei menționați, câte un reprezentant din Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Energiei, Seretariatul General al Guvernului.

STS va dezvolta o platformă digitale dedicată pentru gestionarea procedurii de examinare a investițiilor.

”În vederea gestionării fluxurilor de afaceri aferente cererilor de autorizare ale investițiilor străine și ale investițiilor din Uniunea Europeană se utilizează aplicația informatică dezvoltată în acest scop de către Cancelaria Prim-Ministrului, în calitate de proprietar și administrator operațional al acesteia, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, în calitate de dezvoltator și administrator tehnic”, prevede proiectul de ordonanță.

Cu schimbarea legii, membrii titulari, membrii supleanți, experții din cadrul CEID, precum și reprezentanții instituțiilor invitate la ședințele CEID trebuie să dețină certificate de securitate sau autorizație de acces la informații clasificate, nivel strict secret.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

