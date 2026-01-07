search
Miercuri, 7 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Majoritatea lui Trump din Camera Reprezentanţilor, subțiată după moartea unui congresman republican. Altul este în stare gravă

0
0
Publicat:

 Ca urmare a decesului congresmenului republican Doug LaMalfa, în vârstă de 65 de ani, majoritatea partidului în Camera Reprezentanţilor din SUA a fost slăbită, informează miercuri dpa.

Congresmanul republican Doug LaMalfa a murit FOTO: X
Congresmanul republican Doug LaMalfa a murit FOTO: X

Moartea lui Doug LaMalfa reduce numărul republicanilor în Cameră la 218, faţă de 213 democraţi.

Cu o majoritate foarte restrânsă, republicanii îşi pot permite acum să piardă cel mult doi membri în voturile plenare fără votul lui LaMalfa, potrivit relatărilor din mass-media americană, scrie Agerpres.

Conducerea republicană din Camera Reprezentanţilor a confirmat marţi moartea lui LaMalfa pe reţelele de socializare.

LaMalfa, aflat la al şaptelea mandat, reprezenta o circumscripţie rurală din nordul Californiei din 2013. Era recunoscut pentru expertiza sa în domeniul agriculturii şi era preşedintele unui grup bipartizan din Congres care reprezenta interesele statelor vestice ale SUA.

Conform legislaţiei din California, este necesară organizarea unor alegeri parţiale pentru ocuparea locului. Cu toate acestea, detaliile programului sau procedura exactă nu sunt deocamdată cunoscute. Locul va rămâne vacant până la alegerea unui succesor, lăsând grupul republican cu un vot mai puţin.

Conform relatărilor din mass-media americană, observatorii cred că republicanii au şanse mari să-şi adjudece acest mandat în alegerile parţiale din fosta circumscripţie a lui LaMalfa, care este puternic republicană.

La această pierdere se adaugă spitalizarea unui alt reprezentant republican din Indiana, Jim Baird, care a suferit un grav accident de maşină, scrie EFE, care menţionează că însuşi Trump a fost cel care a dat vestea marţi, în discursul său adresat reprezentanţilor republicani, subliniind îngrijorarea din cadrul partidului conservator cu privire la echilibrul de putere din Congres.

Preşedintele american Donald Trump a făcut referire şi la moartea lui LaMalfa într-un discurs adresat reprezentanţilor republicani din Congres, marţi, întrerupându-şi remarcile despre situaţia politică pentru a-i aduce un omagiu defunctului congresmen.

"Şi, apropo, nu era genul de om pe care trebuie să-i suni la ora 3 dimineaţa", a spus Trump, referindu-se la parlamentarii republicani care au nevoie să fie convinşi de preşedinte pentru voturile cruciale. "În cazul lui Doug, nu a trebuit niciodată să-l sun. A fost alături de noi de la început", a spus republicanul.

Trump vorbise anterior, la modul mai general, despre incertitudinea majorităţilor legislative şi despre dinamica psihologică a alegerilor de la jumătatea mandatului, aşa-numitele midterm.

El a sugerat că, până şi preşedinţiile de succes au pierdut adesea sprijin în timpul acestor alegeri intermediare, alegeri pentru Congres care au loc la jumătatea mandatului de patru ani al unui preşedinte american.

Următoarele alegeri intermediare din SUA sunt programate pentru 3 noiembrie anul acesta.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este Vulkangruppe și cum ar putea influența el Moscova
digi24.ro
image
O tânără româncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră
stirileprotv.ro
image
Greaua „moștenire” pentru copii și nepoți! Datorie de 1.000 de miliarde de lei!
gandul.ro
image
Sfântul Ioan Botezătorul, sărbătorit pe 7 ianuarie: viața Înaintemergătorului, cum L-a recunoscut pe Hristos și ce înseamnă această zi
mediafax.ro
image
Cum a petrecut Gică Hagi de Revelion! Regele a ales o locație specială și s-a întâlnit cu un cunoscut politician
fanatik.ro
image
Ce lipsește din CV-ul oficial al unui ministru PSD. Cum a ajuns Ciprian Șerban, șeful de la Transporturi, să dea mită pentru o firmă la care nu era nici acționar, nici angajat
libertatea.ro
image
SUA iau în calcul confiscarea navei „Marinera”, parte din flota-fantomă a lui Putin. Rusia a trimis un submarin pentru escortă
digi24.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
Surpriza începutului de an în România: ”Nu suntem animale”
digisport.ro
image
Afaceristul timișorean Dan Dinu se ia de Ilie Bolojan și anunță primele concedieri: Și la 1989 credeam că nu se poate mai rău
stiripesurse.ro
image
“Pescuit nebun”. O flotă a Chinei, care se vede din spaţiu, jefuieşte marea liberă. De ce traversează navele oceanele până la Mila 201
antena3.ro
image
Cum economiseşti 12.000 de lei cu doar 59 de lei. Principiile pentru planificarea financiară în familie
observatornews.ro
image
Georgiana Lobonț s-a pozat în costum de baie și fanii ei au încremenit când au văzut cum arată: 'Iartă-mă că întreb. Ești vie?'
cancan.ro
image
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat mai tânăr cu 20 de ani
prosport.ro
image
Putin, apariţie îngrijorătoare de Crăciun! E tras la faţă, palid şi pare că suferă. A slăbit enorm, imaginile fac furori
playtech.ro
image
Jaqueline Cristian a semnat cu un celebru brand! Reacția companiei la scurt timp după decizia sportivei: ”Puterea românească”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Nu s-a abținut: care va fi ”următoarea oprire” a Statelor Unite, după Venezuela
digisport.ro
image
Cine deține, de fapt, cele mai mari rezerve de petrol din lume
stiripesurse.ro
image
Un mare campion la kaiac-canoe a fost găsit fără suflare în propria locuință, la doar 34 de ani
kanald.ro
image
Când lași pe cineva grăbit să treacă în față, ai 6 semne rare pe care puțini le observă
playtech.ro
image
Doliu uriaș! Autorul Michael Schumacher a murit la 75 de ani: „Tatăl meu era…”
wowbiz.ro
image
Vești bune pentru pensionari, se indexează pensiile cu 13% plus 50% din creșterea venitului mediu brut. Va fi eliminată și plata CASS
romaniatv.net
image
Cui spunem La mulți ani de Sfântul Ioan. Rugăciunea care se rostește în această zi îți schimbă viața
mediaflux.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Cele 4 zodii care astăzi, de Sfântul Ion, primesc o veste grozavă. Un proiect nou o sa le schimbe total viața acestor nativi
click.ro
image
ChatGPT a fost întrebat ce ar face dacă ar fi om pentru o zi. Răspunsul a uimit internetul
click.ro
image
Irinel Columbeanu și-a luat în serios rolul de „frate”, după ce s-a pocăit: „Stă la căldurică și citește Biblia.” De ce nu a petrecut Sărbătorile cu fiica Irinuca?
click.ro
Prințul William și legătura lui cu Anne Boleyn jpg
Istoria își ia revanșa! Când William va deveni rege, o va răzbuna pe nefericita soție decapitată a lui Henric al VIII-lea
okmagazine.ro
1 sfantul ion urari la multi ani jpg jpeg
La mulţi ani, Ion, Ioana, Ionela! Cele mai frumoase mesaje şi sms-uri de trimis celor dragi de Sfântul Ioan
clickpentrufemei.ro
Bijuteria Alfred, văzută din față și din spate (© Wikimedia Commons)
O bijuterie spectaculoasă, veche de 1.100 de ani, din vremea primului rege al Angliei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
image
Cele 4 zodii care astăzi, de Sfântul Ion, primesc o veste grozavă. Un proiect nou o sa le schimbe total viața acestor nativi

OK! Magazine

image
William a dat buzna în încăpere și i-a spus soției sale un singur cuvânt, atunci când a văzut-o pe Kate tremurând de emoție

Click! Pentru femei

image
Céline Dion, noua senzație de pe TikTok! Ce-a convins-o să-și facă cont? „A venit timpul pentru...”

Click! Sănătate

image
5 suplimente de evitat dacă ai tensiune arterială mare