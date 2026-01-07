Majoritatea lui Trump din Camera Reprezentanţilor, subțiată după moartea unui congresman republican. Altul este în stare gravă

Ca urmare a decesului congresmenului republican Doug LaMalfa, în vârstă de 65 de ani, majoritatea partidului în Camera Reprezentanţilor din SUA a fost slăbită, informează miercuri dpa.

Moartea lui Doug LaMalfa reduce numărul republicanilor în Cameră la 218, faţă de 213 democraţi.

Cu o majoritate foarte restrânsă, republicanii îşi pot permite acum să piardă cel mult doi membri în voturile plenare fără votul lui LaMalfa, potrivit relatărilor din mass-media americană, scrie Agerpres.

Conducerea republicană din Camera Reprezentanţilor a confirmat marţi moartea lui LaMalfa pe reţelele de socializare.

LaMalfa, aflat la al şaptelea mandat, reprezenta o circumscripţie rurală din nordul Californiei din 2013. Era recunoscut pentru expertiza sa în domeniul agriculturii şi era preşedintele unui grup bipartizan din Congres care reprezenta interesele statelor vestice ale SUA.

Conform legislaţiei din California, este necesară organizarea unor alegeri parţiale pentru ocuparea locului. Cu toate acestea, detaliile programului sau procedura exactă nu sunt deocamdată cunoscute. Locul va rămâne vacant până la alegerea unui succesor, lăsând grupul republican cu un vot mai puţin.

Conform relatărilor din mass-media americană, observatorii cred că republicanii au şanse mari să-şi adjudece acest mandat în alegerile parţiale din fosta circumscripţie a lui LaMalfa, care este puternic republicană.

La această pierdere se adaugă spitalizarea unui alt reprezentant republican din Indiana, Jim Baird, care a suferit un grav accident de maşină, scrie EFE, care menţionează că însuşi Trump a fost cel care a dat vestea marţi, în discursul său adresat reprezentanţilor republicani, subliniind îngrijorarea din cadrul partidului conservator cu privire la echilibrul de putere din Congres.

Preşedintele american Donald Trump a făcut referire şi la moartea lui LaMalfa într-un discurs adresat reprezentanţilor republicani din Congres, marţi, întrerupându-şi remarcile despre situaţia politică pentru a-i aduce un omagiu defunctului congresmen.

"Şi, apropo, nu era genul de om pe care trebuie să-i suni la ora 3 dimineaţa", a spus Trump, referindu-se la parlamentarii republicani care au nevoie să fie convinşi de preşedinte pentru voturile cruciale. "În cazul lui Doug, nu a trebuit niciodată să-l sun. A fost alături de noi de la început", a spus republicanul.

Trump vorbise anterior, la modul mai general, despre incertitudinea majorităţilor legislative şi despre dinamica psihologică a alegerilor de la jumătatea mandatului, aşa-numitele midterm.

El a sugerat că, până şi preşedinţiile de succes au pierdut adesea sprijin în timpul acestor alegeri intermediare, alegeri pentru Congres care au loc la jumătatea mandatului de patru ani al unui preşedinte american.

Următoarele alegeri intermediare din SUA sunt programate pentru 3 noiembrie anul acesta.