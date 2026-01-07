Rusia trimite nave militare pentru a escorta un petrolier urmărit de SUA în Atlanticul de Nord

Rusia a desfășurat nave ale marinei pentru a escorta un petrolier care este urmărit simultan și de forțele americane în traversarea Atlanticului. Nava, care în prezent nu transportă nimic, a fost folosită anterior pentru transportul țițeiului venezuelean și se afla marți între Scoția și Islanda, relatează BBC.

Președintele Donald Trump a anunțat luna trecută că a ordonat o „blocadă” a petrolierelor sancționate care intră și ies din Venezuela, o măsură descrisă de guvernul de la Caracas drept „furt”. Înainte de capturarea fostului lider venezuelean Nicolás Maduro, sâmbătă, Trump a acuzat în repetate rânduri guvernul Venezuelei că folosește nave pentru a aduce droguri în Statele Unite.

Paza de Coastă a SUA a încercat luna trecută să urce la bordul navei Bella 1 în Caraibe, când se credea că se îndreaptă spre Venezuela. Autoritățile aveau un mandat de sechestru, nava fiind acuzată că a încălcat sancțiunile americane și că a transportat petrol iranian. Ulterior, petrolierul și-a schimbat brusc ruta, dar și numele, devenind Marinera, și ar fi trecut de la pavilionul Guyanei la cel al Rusiei.

Apropierea navei de Europa a coincis cu sosirea a aproximativ 10 avioane militare americane de transport, precum și a unor elicoptere. Rusia susține că „monitorizează cu îngrijorare” situația din jurul navei, în timp ce doi oficiali americani au declarat marți pentru CBS News că forțele SUA plănuiau să urce la bordul navei și că Washingtonul preferă să o captureze, nu să o scufunde.

Comandamentul Sudic al armatei americane a transmis pe rețelele sociale că „rămâne pregătit să sprijine agențiile guvernamentale americane în acțiuni împotriva navelor și actorilor sancționați care tranzitează această regiune”.

„Forțele noastre navale sunt vigilente, flexibile și pregătite să urmărească navele de interes. Când va veni ordinul, vom fi acolo”, se arată în mesaj.

Marți noaptea, Marinera era percepută că se afla între Scoția și Islanda, distanța mare și condițiile meteo făcând dificilă o eventuală intervenție.

Înaintea oricărei operațiuni militare americane lansate din Regatul Unit, Washingtonul ar fi de așteptat să își informeze aliatul. Deocamdată, Ministerul britanic al Apărării a transmis că nu comentează activitățile militare ale altor state.

Oficialii americani citați de CBS au sugerat că SUA ar putea lansa o operațiune similară celei de luna trecută, când pușcași marini și forțe speciale, împreună cu Paza de Coastă, au capturat petrolierul The Skipper, sub pavilionul Guyanei, după ce acesta a plecat dintr-un port venezuelean.

Datele AIS, sistemul automat de identificare al navei, care pot fi manipulate, indicau că petrolierul se afla marți în Atlanticul de Nord, la aproximativ 2.000 de kilometri vest de Europa continentală.

Potrivit dreptului internațional, navele care arborează pavilionul unui stat se află sub protecția acestuia, însă Dimitris Ampatzidis, analist senior în risc și conformitate la compania de inteligență maritimă Kpler, a declarat pentru BBC Verify că schimbarea numelui și a pavilionului nu schimbă esențial situația.

„Acțiunea SUA este determinată de identitatea reală a navei, de rețelele de proprietate și control și de istoricul sancțiunilor, nu de numele vopsit pe cocă sau de pavilionul declarat”, a explicat el. Ampatzidis a adăugat că trecerea sub pavilion rusesc poate crea „fricțiuni diplomatice”, dar nu va opri aplicarea sancțiunilor americane.

„În prezent, nava noastră navighează în apele internaționale ale Atlanticului de Nord sub pavilionul Federației Ruse și în deplină conformitate cu normele dreptului maritim internațional”, a transmis Ministerul rus de Externe.

„Din motive neclare pentru noi, nava rusă primește o atenție sporită și vădit disproporționată din partea armatei SUA și a NATO, în ciuda statutului său pașnic”, se mai arată în comunicat. „Ne așteptăm ca statele occidentale, care declară că susțin libertatea de navigație pe mările internaționale, să respecte ele însele acest principiu.”

Posibila confruntare în jurul petrolierului vine la doar câteva zile după ce SUA au șocat comunitatea internațională prin capturarea lui Nicolás Maduro din capitala Caracas. În timpul operațiunii, forțele americane au lovit ținte din oraș pentru a-l extrage pe acesta și pe soția sa, suspectați de infracțiuni legate de arme și trafic de droguri.