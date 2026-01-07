search
Miercuri, 7 Ianuarie 2026
Adevărul
Donald Trump anunţă că Venezuela va ceda Statelor Unite între 30 şi 50 de milioane de barili de petrol. Planul, pus în aplicare imediat

0
0
Publicat:

Preşedintele Donald Trump a declarat, marţi seară, că Venezuela va ceda Statelor Unite între 30 şi 50 de milioane de barili de petrol, care vor fi vânduţi la valoarea de piaţă, iar veniturile vor fi controlate de SUA, transmite CNN.

Industria petrolieră FOTO: Shutterstock
Industria petrolieră FOTO: Shutterstock

Autorităţile interimare din Venezuela vor ceda ”petrolul sancţionat”, a afirmat Trump pe Truth Social.

SUA vor folosi veniturile ”în beneficiul poporului din Venezuela şi al Statelor Unite!”, a scris el.

Secretarul pentru energie, Chris Wright, a primit instrucţiuni să ”pună în aplicare acest plan imediat”, iar barilii ”vor fi preluaţi de nave de depozitare şi transportaţi direct la docurile de descărcare din Statele Unite”.

CNN a contactat Casa Albă pentru mai multe informaţii.

Un înalt oficial al administraţiei, care a vorbit sub condiţia anonimatului, a declarat pentru CNN că petrolul a fost deja produs. Majoritatea acestuia se află în prezent pe nave şi va fi transportat la instalaţiile americane din Golf pentru a fi rafinat.

Deşi 30-50 de milioane de barili de petrol par a fi o cantitate mare, Statele Unite au consumat puţin peste 20 de milioane de barili de petrol pe zi în ultima lună.

Această cantitate ar putea reduce puţin preţul petrolului, dar probabil nu va reduce prea mult preţul benzinei pentru americani: fostul preşedinte Joe Biden a eliberat de patru până la şase ori mai mult – 180 de milioane de barili de petrol – din Rezerva Strategică de Petrol a SUA în 2022, ceea ce a redus preţul benzinei cu doar 13-31 de cenţi pe galon în decurs de patru luni, potrivit unei analize a Departamentului Trezoreriei.

Petrolul american a scăzut cu aproximativ 1 dolar pe baril, sau puţin sub 2%, la 56 de dolari, imediat după ce Trump a făcut anunţul pe Truth Social.

Vânzarea a până la 50 de milioane de barili ar putea genera venituri destul de mari: petrolul venezuelean se tranzacţionează în prezent la 55 de dolari pe baril, astfel încât, dacă Statele Unite vor găsi cumpărători dispuşi să plătească preţul pieţei, ar putea obţine între 1,65 şi 2,75 miliarde de dolari din vânzare.

Venezuela a acumulat stocuri semnificative de ţiţei de când Statele Unite au început embargoul petrolier la sfârşitul anului trecut, dar predarea unei cantităţi atât de mari de petrol Statelor Unite ar putea epuiza rezervele proprii de petrol ale Venezuelei.

Petrolul provine aproape sigur atât din depozitele sale terestre, cât şi din unele dintre tancurile confiscate care transportau petrol. Ţara are o capacitate de stocare de aproximativ 48 de milioane de barili şi era aproape plină, potrivit lui Phil Flynn, analist senior de piaţă la Price Futures Group. Tancurile transportau între 15 şi 22 de milioane de barili de petrol, potrivit estimărilor din industrie.

Nu este clar în ce perioadă de timp Venezuela va livra petrolul către Statele Unite.

Un înalt oficial al administraţiei a declarat că transferul se va realiza rapid, deoarece ţiţeiul din Venezuela este foarte greu, ceea ce înseamnă că nu poate fi depozitat pentru o perioadă lungă de timp.

Însă ţiţeiul nu se strică dacă nu este rafinat într-o anumită perioadă de timp, a declarat Andrew Lipow, preşedintele Lipow Oil Associates.

”A stat sub pământ sute de milioane de ani. De fapt, o mare parte din petrolul din Rezerva strategică de petrol există de zeci de ani”, a scris el.

SUA

