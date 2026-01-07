Locul soției lui Maduro din legislativul Venezuelei va fi ocupat de „o garoafă roșie”

Locul deputatei Cilia Flores, soţia preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, capturată alături de acesta în timpul unui atac al trupelor americane din 3 ianuarie, va fi împodobit cu o garoafă roşie până când "Prima Combatantă", aşa cum este ea cunoscută, se va întoarce în Venezuela.

"Deputaţii şi deputatele Adunării Naţionale, pentru a-şi reafirma angajamentul de a lupta în fiecare zi pentru revenirea ei în parlament, au luat decizia, conform instrucţiunilor preşedintelui Adunării Naţionale, Jorge Rodriguez, de a plasa o garoafă roşie pe scaunul ei", a declarat deputatul Pedro Carreno în timpul unei întâlniri între consiliul de administraţie al Adunării Legislative şi Curtea Supremă de Justiţie (TSJ), scrie Agerpres.

În acest sens, Carreno a afirmat că vor lucra "neobosit până când" Maduro şi Flores se vor întoarce în ţară.

Garoafa roşie a fost un simbol în mişcările politice şi sociale de-a lungul istoriei, reprezentând libertatea şi speranţa, după ce în aprilie 1974 soldaţi şi civili din Portugalia şi-au împodobit puştile cu această floare în ceea ce a devenit cunoscut sub numele de Revoluţia Garoafelor, care a marcat sfârşitul dictaturii şi începutul democraţiei în această ţară europeană.