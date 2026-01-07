„Împroșcat cu murdării în toaleta vagonului”. Experiența umilitoare reclamată de un român după o călătorie cu trenul

Un român a mărturisit că a trecut printr-o experiență șocantă în timpul unei călătorii cu trenul, în timp ce se afla în toaleta unui vagon. Relatarea sa, devenită virală, a stârnit reacții aprinse pe rețelele de socializare.

O călătorie de șase ore cu trenul prin România i-a lăsat amintiri de coșmar unui român. Acesta a povestit că a fost victima unui incident neașteptat în toaleta vagonului.

Pățania unui român în toaleta unui tren

„După ce mi-am făcut treaba, am tras apa la WC. După câteva secunde, WC-ul a început să împroaște cu apă, urină și excremente (nu doar ale mele, pentru că erau rămase pe margini și de la alții) peste tot în toaletă: pe față (și în zona ochiului stâng), pe bluză, pantaloni și căciulă. Apa de la robinet nu a curs, deci nici să mă spăl pe mâini nu am putut. Mi-am dat jos bluza, căciula și fularul și m-am dus la celelalte toalete din celelalte vagoane (aproximativ cinci la număr). În niciun vagon nu era o toaletă funcțională, unde să curgă puțină apă ca să mă pot spăla pe mâini (la ochi mi-am pus hârtie igienică, că oricum nu știam ce altceva să fac)”, a relatat bărbatul pe platforma Reddit.

Acesta susține că i-a cerut explicații controlorului pentru incident, iar angajatul CFR i-ar fi răspuns că toaletele se înfundă din cauza pasagerilor care aruncă hârtie în ele. Românul s-a declarat revoltat de costul biletelor de călătorie cumpărate pentru familia sa, pe care îl consideră prea mare în raport cu calitatea serviciilor oferite.

Toaletele de tren, „nesigure”

Relatarea a stârnit numeroase reacții pe platforma de socializare. Unii români au glumit pe seama victimei, spunând că va avea un an norocos. Alții i-au recomandat să meargă la medic, deoarece riscă infecții.

Unii l-au îndrumat să sesizeze compania de căi ferate și chiar să solicite daune. Altcineva a relatat că a trecut printr-o experiență similară, din care a învățat că primul lucru pe care trebuie să îl facă înainte de a trage apa la toaletă este să lase capacul jos.

„Scrie clar să lași capacul jos înainte să tragi apa (în tren WC-urile funcționează diferit față de cele de acasă), dar or fi și vagoane care nu au capac (eu nu am întâlnit până acum). Multă lume nu citește nici măcar în ce direcție se deschide o ușă, ce să mai zic de alte indicații. Ideea e că ar trebui să lași capacul jos și acasă, nu doar în tren. Chiar dacă nu se vede, când tragi apa fără capac, orice toaletă împrăștie particule microscopice. E ca și cum ai da drumul la blender fără capac. E mai igienic în viața de zi cu zi să faci așa mereu și te scutește de astfel de situații scârboase”, adaugă acesta.

Unii români și-au adus aminte de perioada în care toaletele vagoanelor erau mai rudimentare, iar dejecțiile ajungeau pe calea ferată. Deși au remarcat schimbările prin care au trecut unele trenuri, mulți români se arată nemulțumiți de aspectul toaletelor.

„De două ori am călătorit cu fetița mea cu trenul și nu am avut curaj să o las să folosească WC-ul. Are doar 5 ani. Până la urmă am pus-o să facă în chiuvetă (pipi) și am spălat chiuveta după. Mi se pare jalnic să călătorești în asemenea condiții. Ca adult, mai poți cumva să faci din picioare fără să atingi ceva; la un copil, riscul de a lua o infecție este major”, crede un român.

Altcineva a relatat că nu a avut curajul să folosească toaleta unui tren, deși a călătorit șase ore de la Cluj-Napoca la Suceava.

CFR și călătorii, acuzați de starea toaletelor

Un român care susține că este angajat al CFR afirmă că majoritatea reviziilor de vagoane au contracte cu firme specializate în igienizarea și salubrizarea acestora.

„Explicația pe care a dat-o nașul este adevărată: multe persoane aruncă gunoaie, mai puțin hârtie, în WC-uri. Nici nu ai idee ce se vidanjează când ajung la noi!”, afirmă angajatul.

Un alt ceferist susține și el că o parte din vină pentru starea toaletelor din trenuri o poartă și călătorii.

„Lucrez la CFR și ce pot să spun e că la plecarea din stație vagoanele sunt verificate să fie într-o stare decentă, iar WC-urile, care sunt spălate zilnic, să fie funcționale. Pe parcurs, oamenii fac ce consideră în ele și ajung praf în stațiile de destinație”, afirmă acesta.

Un alt român recomandă tuturor călătorilor să coboare întotdeauna capacul (complet) înainte să tragă apa.

„Regula numărul 1 dacă mergi cu trenul: mergi la baie înainte de plecare, nu mânca pe tren și bea apă limitat dacă știi că nu poți aștepta până ajungi la destinație”, adaugă acesta.

Altcineva spune că, fiind precaut, și-a format un obicei în timpul călătoriilor cu trenul.

„De frica faptului că nu suntem în stare să întreținem un sistem ce implică etanșeitate, în același timp cu prezența dejecțiilor umane, pe teritoriul României, am o rutină la toaleta din tren: intru, îmi fac nevoia, mă spăl, iau o bucățică de hârtie igienică, deschid ușa, ies cât pot de mult, apăs butonul verde cu hârtia și eliberez butonul și hârtia simultan, trag ușa și dispar”, afirmă internautul.