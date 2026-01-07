De ce își injectează sportivii acid hialuronic în organele genitale. Scandal neverosimil în lumea săriturilor cu schiurile

Lumea sportului a devenit o afacere, chiar și în disciplinele mai puțin mediatizate. Astfel, un nou scandal a izbucnit în lumea săriturilor cu schiurile, după dezvăluirile jurnaliștilor de la cotidianul german Bild.

Într-un sport în care echipamentul este decisiv, săritorii încearcă orice metodă pentru a beneficia de un costum mai larg și implicit o portanță mai mare și sărituri mai lungi. Conform informațiilor nemților, unii sportivi ar fi ajuns să-și injecteze acid hialuronic pentru a-și mări penisurile sau își pun prezervative cu silicon pentru a obține un costum mai larg și mai aerodinamic.

Cum s-a ajuns aici? Federația Internațională de Schi (FIS) reglementează strict suprafața costumului fiecărui săritor. Dimensiunea este determinată prin măsurarea distanței de la nivelul gâtului până la cel mai jos punct al zonei genitale, cu ajutorul unui scaner 3D. Iar al doilea punct de referință este ”mutat” artificial de sportivi prin mărirea penisului cu ajutorul injectării acidului hialuronic sau utilizării unor prezervative umplute cu silicon. Dacă acest punct de măsurare este deplasat în jos, costumul va avea automat o suprafață mai mare, rezultând o portanță îmbunătățită.

Se ia în calcul schimbarea metodei de măsurare

Potrivit Bild, unele națiuni solicită deja efectuarea unei alte măsurători, prin scanare corporală de către FIS înainte de Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. Matthias Hafele, șeful departamentului de echipamente al Federației Internaționale, nu a comentat zvonurile legate de metodele prin care sportivii încearcă să trișeze, dar a admis că se ia în calcul o schimbare în acest sens.

„În prezent, nu sunt planificate alte măsurători. Cu toate acestea, lucrăm deja în culise la metode de îmbunătățire a acestei probleme dificile. Scopul este de a ne asigura că structura osoasă, și nu țesuturile moi, este factorul decisiv pentru măsurare”, a declarat acesta pentru Bild.