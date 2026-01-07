Massimo Moratti și-a dat arama pe față: recunoaște că nu l-ar fi pus pe Cristi Chivu antrenor la Inter Milano

Restabilit după perioada de spitalizare de la finalul anului trecut, Massimo Moratti, 80 de ani, fostul președinte de la Inter Milano, a vorbit la postul Kiss Kiss Napoli, în cadrul emisiunii „Radio Goal”.

După ce în trecut l-a lăudat pe Cristian Chivu (45 de ani), Moratti afirmă acum că nu l-ar fi pus antrenor în vară, după plecarea lui Simone Inzaghi (49 de ani) la Al Hilal, în Arabia Saudită.

Practic, a dat de înțeles că nu avea deplină încredere în potențialul reșițeanului, care antrenase doar Inter U19 și câteva etape la Parma.

Când a intrat pe mâna lui Chivu, gruparea lombardă terminase rău sezon, în care a pierdut toate obiectivele: a ieșit pe locul 2 în Liga Campionilor, umilită în finală de PSG, și în Serie A, depășită la mustață de Napoli.

„Când a plecat Simone Inzaghi, care pentru mine s-a despărțit în condiții rele de club, nu mi-a plăcut ceea ce s-a întâmplat. L-a imitat pe Moutinho, cu mențiunea că Mou câștigase tripla. Dacă aș fi fost la Inter, i-aș fi dat echipa mea lui Conte, dar alegerea lui Chivu a fost inteligentă și curajoasă, pentru că este foarte bun”, a comentat Moratti, cel care recunoaștea într-o altă apariție că a fumat împreună cu Chivu.