Video Rețeta sănătoasă, care te ajută să slăbești fără să renunți la gust, recomandată de un antrenor de fitness: „Am pierdut 7 kilograme”

Cine a spus că slăbitul înseamnă să renunți la plăcerile culinare? Antrenorul de fitness Gerard Vilarrasa a făcut valuri pe rețelele de socializare după ce a dezvăluit o rețetă simplă, delicioasă și extrem de sănătoasă: lasagna cu dovlecei și carne tocată. Preparatul, bogat în proteine (60 de grame) și sărac în carbohidrați, este ideal pentru cei care doresc să piardă kilogramele în plus fără să simtă că țin dietă.

Dovlecelul a devenit rapid una dintre cele mai apreciate legume, iar în țările mediteraneene, precum Spania, consumul său a ajuns la 3,6 kilograme pe persoană în 2023, fiind singura legumă cu o popularitate în creștere constantă. Și în România, tot mai mulți oameni descoperă cât de versatil este: se potrivește la grătar, în supe, salate, dar și în rețete reinventate, precum această lasagna sănătoasă.

Ușor de preparat și plină de savoare, rețeta propusă de Gerard Vilarrasa transformă dovlecelul într-un ingredient principal și se prepară în mai puțin de 30 de minute, demonstrând că mâncarea sănătoasă poate fi și gustoasă.

De ce dovleceii sunt ideali pentru slăbit. Cum te ajută să pierzi kilograme

Nutriționiștii atrag atenția că dovlecelul este un aliat de nădejde în dietele de slăbire. Are puține calorii, dar abundă în apă și fibre, ceea ce oferă sațietate rapidă și susține digestia.

Potrivit dieteticianului María Carmen Japaz, dovleceii conțin:

90% apă – ideală pentru hidratare și detoxifiere;

Fibre – reduc pofta de mâncare și reglează tranzitul intestinal;

Vitamina C și acid folic – întăresc sistemul imunitar și mențin pielea sănătoasă;

Vitamine din complexul B (inclusiv B6) – sprijină metabolismul, producerea de energie și mențin nivelul optim al glicemiei.

Pe scurt, dovlecelul este ingredientul perfect pentru o dietă sănătoasă și echilibrată.

Gerard Vilarrasa este un antrenor și creator de conținut din Spania, cunoscut pe rețelele sociale pentru rețetele sale sănătoase, bogate în proteine, și pentru sfaturile practice despre cum să slăbești printr-o alimentație flexibilă, fără restricții drastice.

Rețeta de lasagna cu dovlecei și carne tocată, low-carb, ideală pentru slăbit

O alternativă mult mai ușoară decât lasagna clasică, dar la fel de gustoasă.

Ingrediente

2 dovlecei mari

1 ceapă

1 ardei roșu

1 ardei verde

150 g ciuperci proaspete

300 g carne tocată (vită, curcan sau pui)

100 ml lapte

parmezan ras și brânză feliată

roșii zdrobite sau sos de roșii

sare, piper, pudră de usturoi

ulei de măsline extravirgin.

Mod de preparare

Tăiați dovleceii felii subțiri pe lungime și sotați-i ușor, doar cât să se înmoaie. În aceeași tigaie, sotați ceapa și ardeii, apoi adăugați ciupercile. Puneți carnea tocată, condimentați și gătiți bine. Adăugați laptele și parmezanul pentru a obține un amestec cremos.

Într-o tavă, alternați straturi de dovlecel, brânză și compoziția de carne. Finalizați cu dovlecei, sos de roșii și brânză rasă.

Coaceți 10 minute la 200°C, până devine aurie și apetisantă.

Rezultatul? O lasagna ușoară, sănătoasă, dar extrem de gustoasă, care te ajută să-ți controlezi greutatea fără să renunți la mâncărurile preferate.

Dovlecelul, vedeta dietei: cum să slăbești cu lasagna sănătoasă

Iar dacă dovleceii nu te încântă, poți încerca o variantă la fel de sănătoasă și bogată în proteine: lasagna cu vinete și carne tocată, propusă de același antrenor, pe care o vei descoperi într-o ediție viitoare.

Cert este că dovlecelul nu mai este doar o legumă banală din grădină – a devenit un ingredient-vedetă în bucătăria modernă. Lasagna cu dovlecei este dovada perfectă că mâncarea sănătoasă poate fi și gustoasă, și sățioasă. Dacă îți dorești să slăbești sau pur și simplu să ai un stil de viață mai echilibrat, această rețetă merită încercată.