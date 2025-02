Cât de sănătoase sunt sucurile naturale. Concluziile unui studiu din SUA

Promovate adesea ca o alternativă sănătoasă la băuturile carbogazoase și cele cu zahăr adăugat, sucurile naturale par o alegere ideală. Însă, cât de sănătoase sunt cu adevărat? Specialiștii în nutriție au analizat impactul acestor băuturi asupra sănătății și au ajuns la concluzii surprinzătoare.

Vitamine vs. zahăr

Sucurile naturale sunt bogate în vitamine, antioxidanți și minerale esențiale, precum vitamina C și potasiu. Totuși, chiar și cele 100% naturale conțin cantități mari de zaharuri, ceea ce poate avea efecte negative asupra metabolismului. Consumul regulat poate crește riscul de diabet de tip 2, obezitate și afecțiuni cardiovasculare, deoarece lichidele nu oferă aceeași senzație de sațietate ca alimentele solide, fapt ce favorizează astfel un aport caloric crescut, scrie Antena 1.

„Atunci când consumăm un fruct întreg, beneficiem și de fibrele care încetinesc absorbția zahărului. În schimb, sucurile naturale elimină cea mai mare parte a fibrelor, lăsând în urmă un lichid concentrat în zahăr, care poate crește rapid nivelul glicemiei”, spune un specialist.

Ce spun studiile

Potrivit unui raport publicat de The American Journal of Clinical Nutrition, persoanele care consumă zilnic sucuri naturale au un risc mai mare de a dezvolta sindrom metabolic, comparativ cu cei care mănâncă fructe întregi. De asemenea, cercetătorii de la Harvard T.H. Chan School of Public Health au descoperit că băuturile bogate în zaharuri naturale pot crește riscul de diabet cu 21%.

Sucurile de legume par a fi o variantă mai sănătoasă, având un conținut scăzut de zaharuri și un aport ridicat de nutrienți. De exemplu, sucul de morcov sau cel de spanac oferă vitamine și minerale fără a provoca fluctuații mari ale glicemiei. Cu toate acestea, nutriționiștii recomandă consumul de legume și fructe întregi, pentru a beneficia și de fibrele esențiale digestiei.

Prin urmare, sucurile naturale pot aduce beneficii, dar trebuie consumate cu moderație. Specialiștii recomandă:

- Alegerea sucurilor preparate acasă, fără aditivi sau ingrediente artificiale.

- Limitarea consumului la un pahar pe zi.

- Combinarea sucurilor de fructe cu cele de legume pentru a reduce cantitatea de zahăr.

- Consumul în principal de fructe și legume întregi pentru a beneficia de toate nutrienții și fibrele.