Elita românilor din SuperLig. Alexandru Maxim are Turcia la picioare, după ce a înregistrat o performanță remarcabilă în carieră

Alexandru Maxim a scris un nou capitol important al carierei sale în Turcia, reușind să atingă pragul de 200 de apariții în SuperLig.

Mijlocașul român, ajuns la 35 de ani, continuă să fie o piesă de bază pentru Gaziantep și să se remarce prin constanță și eficiență.

Jubileul a fost consemnat într-un meci categoric câștigat de echipa sa, 5-1 cu Bașakșehir, partidă în care Maxim și-a trecut în cont o pasă decisivă. Această realizare îl plasează într-un grup select, el fiind doar al doilea fotbalist român care ajunge la această bornă în prima ligă turcă, după Bogdan Stancu.

De-a lungul anilor petrecuți în Turcia, Maxim a evoluat pentru Gaziantep și Beșiktaș, lăsând o amprentă clară asupra campionatului.

Bilanțul său după 200 de meciuri este elocvent. 53 de goluri marcate și 39 de assist-uri, cifre care confirmă rolul său important și relevanța pe care o are în continuare pe teren.