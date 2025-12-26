Tentativă de viol la Şcoala de agenţi de poliţie din Câmpina. Un bărbat a fost reţinut

Polițiștii prahoveni au deschis vineri, 26 decembrie, un dosar penal pentru tentativă de viol, după ce anchetatorii au fost sesizaţi în acest sens de conducerea Şcolii de agenţi de poliţie Câmpina, potrivit News.ro. Un bărbat de 49 de ani a fost reţinut.



„La nivelul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova – Serviciul de Investigaţii Criminale se efectuează cercetări, într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la viol, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova. Cercetările au fost demarate ca urmare a unei sesizări formulate de reprezentanţii unei instituţii de învăţământ postliceal, din Câmpina”, a transmis, vineri seară, IPJ Prahova.

Potrivit unor surse judiciare, unitatea de învăţământ la care s-a produs tentativa este Şcoala de agenţi de poliţie „Vasile Lascăr” din Câmpina.

Bărbatul bănuit de comiterea faptei a fost dus la sediul unităţii de poliţie, în vederea audierii, potrivit IPJ Prahova.

„Faţă de acesta a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând să fie analizată oportunitatea luării unei alte măsuri preventive”, au precizat poliţiştii.