Video Noua armă secretă a avioanelor F-16 ucrainene. De ce rachetele rusești sunt doborâte una după alta

Forțele aeriene ucrainene au anunțat că au interceptat 34 din cele 35 de rachete de croazieră lansate de Rusia asupra orașelor ucrainene în noaptea de 22 spre 23 decembrie – o rată de succes de aproximativ 97%.

Potrivit colonelului Iurii Ihnat, purtător de cuvânt al forțelor aeriene, majoritatea rachetelor au fost doborâte de avioane F-16 recent introduse în serviciu, provenite din state europene membre NATO.

Rezultatul marchează o îmbunătățire semnificativă a apărării aeriene și scoate în evidență rolul unor echipamente noi, care sporesc considerabil capacitățile acestor avioane.

F-16 modernizate, într-un ritm intens de operațiuni

Ucraina a primit până în prezent aproximativ 50 din cele circa 90 de avioane F-16 promise în 2023 de un consorțiu format din Belgia, Danemarca, Olanda și Norvegia. De la primele misiuni de luptă, în august 2024, patru aparate au fost pierdute în accidente sau doborâte.

Aeronavele rămase sunt utilizate intens: bruiază radare rusești, lovesc poziții terestre cu muniții ghidate prin satelit și patrulează pentru interceptarea rachetelor de croazieră și a dronelor Shahed. Noile sisteme de senzori instalate recent par să le fi sporit eficiența.

Ce aduc în plus podurile Sniper

La începutul lunii decembrie au apărut primele imagini care arată avioane F-16 ucrainene echipate cu poduri de țintire Sniper, montate sub fuzelaj. Aceste sisteme includ camere optice și în infraroșu, precum și un desemnator laser.

Deși radarul principal al avionului rămâne un element-cheie, podul Sniper adaugă un avantaj important: este un senzor pasiv, care nu emite semnale detectabile. Astfel, pilotul poate opera cu radarul oprit, reducând riscul de a fi localizat, dar continuând să identifice și să angajeze ținte.

Lovituri mai eficiente și mai ieftine

Laserul integrat în podul Sniper permite folosirea armelor ghidate laser. Odată ce o rachetă de croazieră sau o dronă este detectată, pilotul poate „marca” ținta cu laserul, ghidând muniția cu mare precizie.

Primele imagini cu F-16 echipate cu Sniper arată și lansatoare pentru rachete APKWS – rachete ghidate laser, cu rază de până la 11 kilometri. Acestea sunt considerate deosebit de potrivite pentru interceptarea dronelor și a rachetelor de croazieră, fiind mult mai ieftine decât rachetele aer-aer clasice.

O dronă Shahed costă, potrivit estimărilor, aproximativ 50.000 de dolari. O rachetă aer-aer AIM-9 poate depăși 500.000 de dolari, în timp ce o rachetă APKWS costă în jur de 35.000 de dolari – una dintre puținele opțiuni din arsenalul ucrainean mai ieftine decât ținta pe care o distruge.

O nouă capacitate: lovirea țintelor în mișcare

Echiparea cu poduri Sniper deschide și alte posibilități. În 2024, Regatul Unit a promis Ucrainei bombe ghidate Paveway IV, care folosesc în principal ghidare laser, având sisteme GPS și inerțiale ca rezervă.

Spre deosebire de bombele ghidate exclusiv prin GPS, care lovesc coordonate fixe, Paveway IV poate urmări un fascicul laser, permițând atacarea unor ținte aflate în mișcare. Aceasta include coloane de vehicule, sisteme mobile de apărare antiaeriană sau chiar nave.

Deocamdată, nu au apărut imagini cu F-16 ucrainene echipate cu astfel de bombe. Însă, odată cu introducerea podurilor Sniper, combinația ar putea deveni operațională în viitorul apropiat.