search
Vineri, 26 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Noua armă secretă a avioanelor F-16 ucrainene. De ce rachetele rusești sunt doborâte una după alta

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Forțele aeriene ucrainene au anunțat că au interceptat 34 din cele 35 de rachete de croazieră lansate de Rusia asupra orașelor ucrainene în noaptea de 22 spre 23 decembrie – o rată de succes de aproximativ 97%.

Avion F-16/FOTO:X
Avion F-16/FOTO:X

Potrivit colonelului Iurii Ihnat, purtător de cuvânt al forțelor aeriene, majoritatea rachetelor au fost doborâte de avioane F-16 recent introduse în serviciu, provenite din state europene membre NATO.

Rezultatul marchează o îmbunătățire semnificativă a apărării aeriene și scoate în evidență rolul unor echipamente noi, care sporesc considerabil capacitățile acestor avioane.

F-16 modernizate, într-un ritm intens de operațiuni

Ucraina a primit până în prezent aproximativ 50 din cele circa 90 de avioane F-16 promise în 2023 de un consorțiu format din Belgia, Danemarca, Olanda și Norvegia. De la primele misiuni de luptă, în august 2024, patru aparate au fost pierdute în accidente sau doborâte.

Aeronavele rămase sunt utilizate intens: bruiază radare rusești, lovesc poziții terestre cu muniții ghidate prin satelit și patrulează pentru interceptarea rachetelor de croazieră și a dronelor Shahed. Noile sisteme de senzori instalate recent par să le fi sporit eficiența.

Ce aduc în plus podurile Sniper

La începutul lunii decembrie au apărut primele imagini care arată avioane F-16 ucrainene echipate cu poduri de țintire Sniper, montate sub fuzelaj. Aceste sisteme includ camere optice și în infraroșu, precum și un desemnator laser.

Deși radarul principal al avionului rămâne un element-cheie, podul Sniper adaugă un avantaj important: este un senzor pasiv, care nu emite semnale detectabile. Astfel, pilotul poate opera cu radarul oprit, reducând riscul de a fi localizat, dar continuând să identifice și să angajeze ținte.

Lovituri mai eficiente și mai ieftine

Laserul integrat în podul Sniper permite folosirea armelor ghidate laser. Odată ce o rachetă de croazieră sau o dronă este detectată, pilotul poate „marca” ținta cu laserul, ghidând muniția cu mare precizie.

Primele imagini cu F-16 echipate cu Sniper arată și lansatoare pentru rachete APKWS – rachete ghidate laser, cu rază de până la 11 kilometri. Acestea sunt considerate deosebit de potrivite pentru interceptarea dronelor și a rachetelor de croazieră, fiind mult mai ieftine decât rachetele aer-aer clasice.

O dronă Shahed costă, potrivit estimărilor, aproximativ 50.000 de dolari. O rachetă aer-aer AIM-9 poate depăși 500.000 de dolari, în timp ce o rachetă APKWS costă în jur de 35.000 de dolari – una dintre puținele opțiuni din arsenalul ucrainean mai ieftine decât ținta pe care o distruge.

O nouă capacitate: lovirea țintelor în mișcare

Echiparea cu poduri Sniper deschide și alte posibilități. În 2024, Regatul Unit a promis Ucrainei bombe ghidate Paveway IV, care folosesc în principal ghidare laser, având sisteme GPS și inerțiale ca rezervă.

Spre deosebire de bombele ghidate exclusiv prin GPS, care lovesc coordonate fixe, Paveway IV poate urmări un fascicul laser, permițând atacarea unor ținte aflate în mișcare. Aceasta include coloane de vehicule, sisteme mobile de apărare antiaeriană sau chiar nave.

Deocamdată, nu au apărut imagini cu F-16 ucrainene echipate cu astfel de bombe. Însă, odată cu introducerea podurilor Sniper, combinația ar putea deveni operațională în viitorul apropiat.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor. Ce ascundea aceasta
digi24.ro
image
Plan Roșu de Intervenție activat, în urma unui accident între 10 mașini, în județul Olt. 27 de persoane implicate
stirileprotv.ro
image
Avertizare ANM. Cod portocaliu de ninsori, polei și viscol în 14 județe din țară
gandul.ro
image
Ce companii de stat au oferit prime de sărbători în 2025 și cât de mari au fost acestea. Care sunt campionii generozității
mediafax.ro
image
Mitică Dragomir a anunțat de sărbători cine va fi campioană în SuperLiga în vara lui 2026. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cum erau torturați proprietarii de mine din Munții Apuseni în primii ani ai comunismului: „Predă aurul! Dă-l, știm că mai ai!”
libertatea.ro
image
Rusia ar putea amplasa noi rachete hipersonice la o fostă bază aeriană din Belarus: „Extinde raza de acțiune în Europa”
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
”Habar n-are, nimic nu știe”. Cum l-a numit Gigi Becali pe Nicușor Dan, de Crăciun: ”Hai să-ți spun”
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Crimele care au șocat Moldova. Un bărbat este acuzat că ar fi ucis mai mulți oameni și a hrănit porcii cu cadavrele lor
antena3.ro
image
Vacanţe last minute de revelion. Ce oferte au agenţiile de turism
observatornews.ro
image
Larisa Iordache, cu inima frântă de sărbători. Crăciun cu lacrimi și dor pentru fosta gimnastă
cancan.ro
image
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
prosport.ro
image
Când mai ține valul de vreme severă. Meteorologii nu au vești bune nici pentru luna ianuarie
playtech.ro
image
După 9 ani de căsnicie, au divorțat! Marea campioană a României a confirmat separarea de partenerul ei: ”Viața merge mai departe”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când a ieșit pe stradă: "Mă uitam la femei și mă gândeam"
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
Din ce cauză s-a stins, de fapt, Ion Drăgan. Afecțiunea care i-a adus sfârșitul la doar 54 de ani
kanald.ro
image
Digi RCS-RDS face o mișcare puternică pe piața TV prin cablu. Decizia care îi...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Români, pregătiți-vă! Se schimbă BANII de luni, 29 decembrie 2025! BNR a făcut anunțul, NIMENI nu se aștepta
romaniatv.net
image
De ce ne îngrășăm de sărbători. Nutriționistul Teodor Mălăncioiu demontează mituri
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
De ce a plecat, de fapt, Theo Rose de la Vocea României: „Anul ăsta, show-ul se oprește pentru mine”
actualitate.net
image
Mesajul de Crăciun al lui Dragoș Dolănescu pentru fratele lui și Maria Ciobanu: „Tata ar fi fericit în Cer dacă...” Cum petrece în Costa Rica: „Nu vor lipsi sărmăluțele”
click.ro
image
Accesări record de Crăciun pentru un film „extrem de captivant” de pe Netflix
click.ro
image
Ce carne se folosește la salata boeuf. Câți morcovi și cartofi se pun în preparat?
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 1061613550 jpg
Charlotte, steaua Crăciunului regal. Superba prințesă de 10 ani a fost în centrul atenției la Sandringham
okmagazine.ro
Buturuga Sursa foto shutterstock 1859881165 jpg
Deserturi pentru zile de sărbătoare. Sigur vei impresiona cu oricare!
clickpentrufemei.ro
alexandru cel mare captura video jpg
Cinci momente în care Alexandru cel Mare nu a fost „cel Mare”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
image
Mesajul de Crăciun al lui Dragoș Dolănescu pentru fratele lui și Maria Ciobanu: „Tata ar fi fericit în Cer dacă...” Cum petrece în Costa Rica: „Nu vor lipsi sărmăluțele”

OK! Magazine

image
Crăciun regal colorat la Sandringham. Prințesa Kate a ales carourile, iar Regina Camilla roșul

Click! Pentru femei

image
Eva Măruță: „Să nu îmi fie frică să greșesc. Părinții îmi spun mereu că din greșeli înveți cel mai bine”

Click! Sănătate

image
Test: Doar cine are atenție perfectă găsește numărul diferit