Marea realizare a fiicei lui Iosif Rotariu, operată de 50 de ori după ce a fost maltratată inimaginabil de propria bunică

0
0
Publicat:

Kassandra, fetița înfiată pe când avea trei anișori de fostul mare internațional Iosif Rotariu, s-a făcut domnișoară. După 17 ani în care fostul fotbalist a avut grijă de ea ca de ochii din cap, tânăra este acum studentă la Strasbourg.

Kassandra și tatăl ei, Iosif Rotariu. Foto Facebook
Kassandra și tatăl ei, Iosif Rotariu. Foto Facebook

Fiica lui Roti a trecut prin mai mult de 50 de operații pentru a redeveni din nou om, după ce a fost abandonată de părinți și pur și simplu maltrată de propria bunică. Arsă cu țigara, cu mânuțele rupte, chinuită în chipuri inimaginabile, Kassandra a fost înfiată de familia lui Iosif Rotariu, care și-a dedicat toată viața salvării copilei. Calvarul încă nu s-a încheiat, ea fiind programată pentru alte intervenții, având în vedere că suferă de osteomelită (afectarea structurii osoase, cauzată de o infecție bacteriană).

E studentă la Business School din Strasbourg

Kassandra Rotariu a luptat atât pentru viața ei, cât și pentru a deveni cineva. Printre zecile de intervenții chirurgicale, ea a continuat să studieze, astfel că a devenit studentă la o universitate din Strasbourg, după cum a dezvăluit fostul mijlocaș al naționalei, pentru ProSport. Prezent la un eveniment organizat de Ionel Ganea în memoria fiului său, decedat în urma unui accident auto, Iosif Rotariu a declarat: ”M-a sunat chiar acum, eram la masă, intra la examenul de marketing. Este anul întâi la Business School, la Strasbourg. Până acum a avut șapte examene pe care le-a luat cu brio, mai are încă șase.

Este agitată, stresată, însă foarte conștiincioasă. Pe lângă problemele de sănătate pe care le are, pe care o să le ducă toată viața, sunt iremediabile, ea muncește foarte mult. E foarte dornică de a reuși în viață pe propriile ei puteri, vrea să învețe foarte mult și să se descurce singură. Mi-aș dori ca tinerii, copiii din ziua de azi, să aibă măcar 10%, 15% din ambiția ei.

Roti a mai înfiat un băiat, tot bolnăvior

Am fost alături de ea tot timpul, de la trei ani până acum la 20, știu prin ce a trecut. Au fost momente cumplite pe care cred că un om mare nu ar fi reușit să le treacă. Ea a reușit și toate examenele le-a luat cu brio. Nici eu nu m-aș fi așteptat să ajungă la acest nivel. Totul s-a întâmplat datorită ei! A avut și are o ambiție ieșită din comun”.

Iosif Rotariu se bucură pentru fiica sa, chiar dacă gestionează greu plecarea Kassandrei de acasă. Mai ales că fotbalistul legendar și-a pierdut soția în urmă cu un an și jumătate. ”După decesul soției, plecarea ei a lăsat un gol foarte mare. Mai am un copil pe care l-am înfiat, pe Cristinel. E bolnav de diabet. E toată ziua cu mine. Atunci când sunt cu el uit de lucrurile care s-au întâmplat în viața mea. Dar îmi e greu, mi-e foarte greu, mă obișnuisem cu ea”.

