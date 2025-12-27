Marea realizare a fiicei lui Iosif Rotariu, operată de 50 de ori după ce a fost maltratată inimaginabil de propria bunică

Kassandra, fetița înfiată pe când avea trei anișori de fostul mare internațional Iosif Rotariu, s-a făcut domnișoară. După 17 ani în care fostul fotbalist a avut grijă de ea ca de ochii din cap, tânăra este acum studentă la Strasbourg.

Fiica lui Roti a trecut prin mai mult de 50 de operații pentru a redeveni din nou om, după ce a fost abandonată de părinți și pur și simplu maltrată de propria bunică. Arsă cu țigara, cu mânuțele rupte, chinuită în chipuri inimaginabile, Kassandra a fost înfiată de familia lui Iosif Rotariu, care și-a dedicat toată viața salvării copilei. Calvarul încă nu s-a încheiat, ea fiind programată pentru alte intervenții, având în vedere că suferă de osteomelită (afectarea structurii osoase, cauzată de o infecție bacteriană).

E studentă la Business School din Strasbourg

Kassandra Rotariu a luptat atât pentru viața ei, cât și pentru a deveni cineva. Printre zecile de intervenții chirurgicale, ea a continuat să studieze, astfel că a devenit studentă la o universitate din Strasbourg, după cum a dezvăluit fostul mijlocaș al naționalei, pentru ProSport. Prezent la un eveniment organizat de Ionel Ganea în memoria fiului său, decedat în urma unui accident auto, Iosif Rotariu a declarat: ”M-a sunat chiar acum, eram la masă, intra la examenul de marketing. Este anul întâi la Business School, la Strasbourg. Până acum a avut șapte examene pe care le-a luat cu brio, mai are încă șase.

Este agitată, stresată, însă foarte conștiincioasă. Pe lângă problemele de sănătate pe care le are, pe care o să le ducă toată viața, sunt iremediabile, ea muncește foarte mult. E foarte dornică de a reuși în viață pe propriile ei puteri, vrea să învețe foarte mult și să se descurce singură. Mi-aș dori ca tinerii, copiii din ziua de azi, să aibă măcar 10%, 15% din ambiția ei.

Roti a mai înfiat un băiat, tot bolnăvior

Am fost alături de ea tot timpul, de la trei ani până acum la 20, știu prin ce a trecut. Au fost momente cumplite pe care cred că un om mare nu ar fi reușit să le treacă. Ea a reușit și toate examenele le-a luat cu brio. Nici eu nu m-aș fi așteptat să ajungă la acest nivel. Totul s-a întâmplat datorită ei! A avut și are o ambiție ieșită din comun”.

Iosif Rotariu se bucură pentru fiica sa, chiar dacă gestionează greu plecarea Kassandrei de acasă. Mai ales că fotbalistul legendar și-a pierdut soția în urmă cu un an și jumătate. ”După decesul soției, plecarea ei a lăsat un gol foarte mare. Mai am un copil pe care l-am înfiat, pe Cristinel. E bolnav de diabet. E toată ziua cu mine. Atunci când sunt cu el uit de lucrurile care s-au întâmplat în viața mea. Dar îmi e greu, mi-e foarte greu, mă obișnuisem cu ea”.