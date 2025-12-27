Cristi Borcea, în căutarea elixirului tinereții. Imagini grăitoare, după „n” intervenții estetice ale fostului conducător dinamovist

Cristi Borcea, unul dintre personajele principale ale fotbalului de după Revoluție, a fost nevoit să se retragă de la conducerea lui Dinamo după ce a fost arestat în Dosarul Transferurilor. După ani de închisoare, Borcea s-a dedicat afacerilor și familiei, dar a pornit și în căutarea „elixirului tinereții”. L-a găsit deocamdată în intervențiile estetice, care l-au transformat în totalitate în ultimii ani. Specialiștii în estetică vorbesc de 7 operații majore suferite de dinamovist și de alte numeroase minore.

→ Imaginea 1/3: Familia Borcea, într-o ședință foto specială de Crăciun. Foto Instagram

Cristi Borcea a publicat pe rețelele de socializare rezultatele unei ședințe foto de Crăciun, unde apare alături de familia sa. Fostul conducător dinamovist, soția sa, fostul fotomodel Valentina Pelinel, și copiii lor s-au fotografiați toți îmbrăcați în alb, într-un decor special de Sărbători, alături de un brad uriaș și de o mulțime de cadouri. Din cei 9 copii pe care îi are cu patru femei diferite, la ședința foto au participat gemenele India și Rania, Milan, dar și Melissa, fata dinamovistului din căsnicia cu Mihaela Borcea.

Face toate tratamentele de ultimă generație

La 55 de ani, Cristi Borcea apare cu un cu totul alt look față de cum îl știau iubitorii fotbalului. Omul de afaceri și-a făcut în ultimii ani numeroase operații estetice din dorința de a se păstra tânăr și de a arăta cât mai bine, astfel că acum este de nerecunoscut.

În primăvara acestui an, fostul investitor al lui Dinamo a vorbit deschis la „Prietenii lui Ovidiu” despre tratamentele faciale pe care le urmează și în care investește câteva mii de euro lunar: „Aaaa, tot ce e nou fac! Botox, acid hialuronic, Morpheus tot. Nu mi-e frică deloc! Am făcut și minilifting. Nu doare deloc. Mi-am pus și păr. Acum 20 de ani mi-am pus prima dată. Acum mi-am pus cinci sute de fire. Să nu se vadă diferența. Ha, ha, ha. E ieftin. Câteva mii de euro”.