Președintele Nicușor Dan a ales să petreacă seara de Crăciun alături de familie, în județul Brașov. Cu această ocazie, el a vizitat satul bunicilor săi, Ileni, unde a mers la muzeu împreună cu fiica sa și a fost întâmpinat cu colinde și urături de localnici.

Localnicii din Ileni au povestit pe pagina de Facebook a comunității cum l-au primit pe șeful statului. „L-am întâmpinat pe domnul preşedinte Nicuşor Dan cu o colindă din satul nostru, la Muzeul din Ileni. Un moment simplu şi sincer, ca între oameni, acasă”, au transmis aceștia.

Imagini de la sosirea președintelui la muzeu au fost distribuite și pe rețelele de socializare. În acestea se vede cum Nicușor Dan este primit cu urătura: „Frunză verde de frifoi, preşedintele-i la noi!”. Președintele a fost însoțit de fiica sa, cei doi fiind colindați de săteni.

„O întoarcere acasă, ca fiu al satului”

Vizita a avut o puternică încărcătură emoțională pentru comunitate, spun localnicii. „Seara de Crăciun a adus bucurie în Satul Ileni. Vizita domnului preşedinte Nicuşor Dan la Muzeul din Ileni ne-a emoţionat şi ne-a onorat. A fost o întoarcere acasă, ca fiu al satului, un moment care ne-a reamintit că legătura cu locurile natale rămâne vie, indiferent de drumurile vieţii”, au mai scris aceștia.

Sursa video: Facebook/ Satul Ileni

Potrivit mesajului transmis de comunitate, prezența președintelui „a fost un semn de apropiere, respect şi continuitate”. Localnicii i-au mulțumit pentru vizită și pentru faptul că nu și-a uitat rădăcinile: „Vă mulţumim pentru că aţi revenit acasă şi pentru că purtaţi Ileniul cu dumneavoastră”.