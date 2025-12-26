search
Vineri, 26 Decembrie 2025
Adevărul
Rusia ar putea lua în calcul o escaladare pe flancul estic al NATO începând din 2026. Pretextul este deja pregătit

Publicat:

Rusia ar putea recurge la o formă de escaladare hibridă pe flancul estic al NATO încă din 2026, potrivit analistului de securitate Taras Jovtenko. Expertul afirmă că Moscova nu ar pregăti o invazie convențională, ci mai degrabă o acțiune limitată, menită să testeze coeziunea Alianței.

Enclava Kaliningrad/FOTO:X
Enclava Kaliningrad/FOTO:X

Într-un astfel de scenariu, operațiunea nu ar semăna cu un război pe scară largă, dar ar fi suficientă pentru a crea presiune politică și militară majoră asupra statelor membre NATO, spune Jovtenko, citat de Euromaidan Press.

În 2025, șeful Serviciului rus de Informații Externe, Serghei Narîșkin, declara că Polonia și statele baltice ar fi primele afectate în cazul unui conflict între Rusia și NATO, afirmație care a atras atenția analiștilor occidentali.

Coridorul Suwałki, un punct strategic sensibil

Potrivit expertului, cea mai probabilă direcție a unei astfel de acțiuni ar fi Coridorul Suwałki, fâșia de teritoriu dintre Polonia și Lituania care leagă statele baltice de restul Alianței și separă enclava rusă Kaliningrad de Belarus.

Jovtenko subliniază că un astfel de plan nu ar presupune:

-ocuparea pe termen lung a teritoriilor polonez sau lituanian;

-instituirea temporară a unor puncte de control și preluarea controlului asupra unor rute-cheie;

-scopul principal fiind demonstrarea forței și exercitarea de presiune asupra NATO.

Ca justificare oficială, Kremlinul ar putea invoca presupuse amenințări la adresa accesului către Kaliningrad, o temă promovată tot mai insistent de propaganda rusă în ultimii ani.

Kaliningrad, pretextul deja pregătit

Analistul susține că terenul informațional pentru un astfel de scenariu este deja pregătit. Președintele rus Vladimir Putin a afirmat în repetate rânduri că un eventual „blocaj” al regiunii Kaliningrad ar echivala cu declanșarea unui război major în Europa.

„În realitate, rușii au deja un pretext gata pregătit. Ar putea folosi Belarusul pentru a susține că o blocadă a Kaliningradului era iminentă, indicând mai multe direcții presupus amenințătoare”, a declarat Jovtenko.

Potrivit acestuia, Kaliningrad ar fi prezentat drept principalul punct vulnerabil, în jurul căruia ar fi construită narațiunea justificativă.

Temeri mai largi privind obiectivele Rusiei

Evaluarea expertului vine în contextul unor informații furnizate anterior de surse apropiate serviciilor de informații americane, care afirmă că președintele Vladimir Putin ar urmări nu doar controlul total asupra Ucrainei, ci și restabilirea influenței asupra unor părți din Europa Centrală și de Est.

Acestea ar include statele baltice — Estonia, Letonia și Lituania — precum și Polonia și alte țări care au făcut parte, în trecut, din sfera de influență sovietică.

Rusia

