Trump respinge recunoașterea Somalilandului de către SUA, după decizia controversată a Israelului

Președintele american Donald Trump a declarat că se opune recunoașterii Somalilandului de către SUA, după ce Israelul a recunoscut republica autoproclamată, o decizie care a stârnit indignare la Mogadiscio şi în mai multe țări din regiune.

Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri, într-un interviu acordat publicaţiei New York Post, că se opune recunoaşterii de către Statele Unite a Somalilandului, republica autoproclamată care s-a separat de Somalia şi pe care Israelul, un aliat al Washingtonului, a recunoscut-o oficial mai devreme în aceeaşi zi

„Nu”, i-a răspuns preşedintele american jurnalistului care i-a pus întrebarea telefonic, înainte de a declara, de la clubul său de golf din Florida: „Chiar există oameni care ştiu cu adevărat ce este Somalilandul?”.

Recunoaşterea, vineri, de către Israel a acestei republici autoproclamate - care i-ar putea permite să îşi securizeze accesul la Marea Roşie - a stârnit indignare la Mogadiscio şi în multe ţări din regiune, scrie Agerpres.

Teritoriul, care s-a desprins de Somalia în 1991, nu a fost recunoscut până acum de nicio altă țară membră a ONU.

Ce este Somaliland

Somaliland este un stat nerecunoscut internațional situat în nord-vestul Somaliei, în regiunea Cornului Africii. Cu o suprafață de aproximativ 175.000 de kilometri pătrați, comparabilă cu cea a Uruguayului, este considerat cel mai întins teritoriu nerecunoscut din lume.

Regiunea și-a declarat unilateral independența în anul 1991, după prăbușirea regimului central din Somalia. De atunci, Somaliland funcționează autonom, având propriile instituții, monedă, armată și forțe de poliție.

Spre deosebire de Somalia, afectată de decenii de instabilitate și violență, Somaliland este considerat un teritoriu relativ stabil. De-a lungul timpului, a organizat alegeri și a menținut un nivel de securitate mai ridicat decât alte state din regiune, fiind descris drept o societate „mai liberă” decât vecinii săi din Cornul Africii.

Cu toate acestea, Somaliland nu este recunoscut oficial de niciun stat membru al ONU. Totuși, unele guverne occidentale, precum cele ale Suediei și Regatului Unit, precum și Uniunea Europeană, au trimis emisari pentru discuții privind posibile forme de cooperare viitoare.