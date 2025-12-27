search
Zelenski cere un armistițiu de 60 de zile în schimbul unui vot istoric privind cedarea de teritorii către Rusia

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri pentru Axios că speră să ajungă la un acord de principiu cu președintele Trump privind încheierea războiului, atunci când cei doi se vor întâlni duminică.

Volodimir Zelenski și Donald Trump FOTO Profimedia
Volodimir Zelenski și Donald Trump FOTO Profimedia

Deși Zelenski a subliniat că s-au înregistrat progrese importante, planul lui Trump presupune în continuare concesii teritoriale dureroase din partea Ucrainei în estul țării. Zelenski speră încă să îmbunătățească acești termeni și a spus că va avea nevoie de aprobarea poporului ucrainean dacă nu se va putea ajunge la o poziție „puternică” în privința teritoriului.

Partea americană consideră un pas major înainte faptul că Zelenski este dispus să organizeze un referendum și că nu mai exclude concesii teritoriale, mai notează publicația.

Zelenski a vorbit cu Axios la telefon cu două zile înaintea întâlnirii programate cu Trump la Mar-a-Lago. El a spus că majoritatea aspectelor acordurilor bilaterale dintre Statele Unite și Ucraina sunt acum stabilite și au fost consemnate în cinci documente, deși este posibil să fie adăugat un al șaselea.

În privința esențială a garanțiilor de securitate, Zelenski a declarat: „Cred că suntem pregătiți cu aceste documente”, deși mai există unele „chestiuni tehnice” care trebuie discutate.

Una dintre acestea este durata acordului. Statele Unite au propus un pact pe 15 ani, cu posibilitate de prelungire. „Cred că avem nevoie de mai mult de 15 ani”, a spus Zelenski, adăugând că ar considera un „mare succes” dacă Trump ar fi de acord cu acest lucru în timpul întâlnirii lor.

Atât Statele Unite, cât și Ucraina ar urma să supună garanțiile de securitate ratificării în parlamentele lor, a precizat Zelenski. El i-a lăudat pe emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, precum și propria sa echipă, condusă de consilierul pentru securitate națională Rustem Umerov, pentru munca depusă.

Zelenski a spus că ar dori în continuare să negocieze o poziție mai favorabilă în privința teritoriului. Însă, dacă planul va impune „o decizie foarte dificilă” pe acest subiect, el consideră că cea mai bună soluție ar fi supunerea întregului plan în 20 de puncte unui referendum.

El a comparat un astfel de vot cu referendumul pentru Brexit din Marea Britanie — cu o campanie intensă de ambele părți pe o temă extrem de complexă — însă într-un interval de timp mult mai scurt și într-o țară afectată de război.

Zelenski a confirmat că Witkoff și Kushner sunt pregătiți să viziteze Ucraina pentru a prezenta beneficiile acordului. El a sugerat că poate chiar Trump ar trebui să vină pentru a susține acest demers. Totuși, Zelenski a avertizat că, dacă o astfel de campanie are loc în timp ce atacurile rusești continuă, rezultatul va fi unul negativ. În ciuda discuțiilor despre garanții de securitate și beneficii economice, „oamenii vor vedea rachetele”.

Președintele ucrainean a subliniat în mod repetat necesitatea unui armistițiu care să fie respectat și să dureze cel puțin două luni. Dacă oamenii nu se prezintă la vot din cauza problemelor de securitate, rezultatul ar putea părea lipsit de legitimitate, a spus Zelenski.

„Este mai bine să nu ai un referendum decât să ai unul în care oamenii nu au posibilitatea să vină și să voteze”, a argumentat el.

Zelenski, Trump și un grup de lideri europeni urmează să aibă sâmbătă o conferință telefonică pentru a fi puși la curent cu stadiul discuțiilor, a declarat un oficial ucrainean. Zelenski a spus că speră ca el și Trump să se poată „conecta și cu europenii” în timpul întâlnirii de duminică.

Zelenski a precizat că scopul întâlnirii de duminică cu Trump este de a valorifica toate progresele realizate de echipele lor pentru a stabili un cadru de încheiere a războiului — inclusiv un „calendar”.

„Cred că acum suntem la următorul nivel și de aceea trebuie să negociem la nivel de președinți”, a spus el. „Vrem să încheiem acest lucru cât mai repede posibil. De aceea mizez pe această întâlnire.”

