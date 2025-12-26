search
Vineri, 26 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Gestul banal care atrage infecțiile respiratorii. Cum ne putem proteja iarna întărindu-ne imunitatea

0
0
Publicat:

Iarna, sistemul imunitar este adesea pus la încercare, iar apariția infecțiilor respiratorii poate fi favorizată chiar și de gesturi aparent banale. Specialiștii în sănătate atrag atenția asupra lor și adaugă câteva sfaturi esențiale pentru creșterea imunității.

Răcelile apar mai frecvent iarna, când sistemul imunitar este mai slăbit. Sursa: Freepik.com
Răcelile apar mai frecvent iarna, când sistemul imunitar este mai slăbit. Sursa: Freepik.com

În timpul iernii, sistemul imunitar al oamenilor are adesea nevoie de sprijin suplimentar, arată specialiștii. Iarna aduce o creștere a numărului de răceli, gripe și alte infecții respiratorii, iar măsurile de prevenire a acestora trebuie tratate cu mai multă atenție.

Chiar dacă nu poate preveni complet îmbolnăvirea, o combinație de obiceiuri sănătoase poate îmbunătăți mecanismele de apărare ale organismului și îi poate ajuta pe oameni să rămână sănătoși.

British Heart Foundation (BHF), o organizație din Marea Britanie dedicată cercetării, prevenirii și tratamentului bolilor cardiovasculare, oferă câteva soluții susținute de dovezi științifice pentru întărirea sistemului imunitar în timpul iernii.

Alimentația echilibrată, rol important în creșterea imunității

Alimentația echilibrată are un rol important în menținerea unui sistem imunitar puternic, deoarece organismul are nevoie de o varietate largă de nutrienți pentru a funcționa optim.

„Pentru a-ți susține sănătatea imunitară, crește consumul de fructe și legume. Alimentele bogate în vitamine și antioxidanți, precum citricele bogate în vitamina C, verdețurile cu frunze (bogate în vitamina A) și fructele de pădure, ajută la combaterea radicalilor liberi și susțin funcția celulelor imunitare”, arată specialiștii BHF.

Zincul și vitamina D sunt esențiale pentru creșterea imunității în timpul iernii. Zincul se găsește în nuci, semințe și leguminoase, iar vitamina D poate fi suplimentată dacă expunerea la soare este insuficientă în lunile reci.

„Sănătatea intestinală este strâns legată de imunitate. Include alimente fermentate precum iaurtul, kefirul și varza murată pentru a stimula bacteriile benefice din intestin”, notează specialiștii BHF.

Somnul, hidratarea și mișcarea, prioritare în timpul iernii

Activitatea fizică în timpul iernii este, de asemenea, foarte importantă pentru un sistem imunitar sănătos. Exercițiile moderate și regulate cresc circulația, facilitând deplasarea eficientă a celulelor imunitare în organism.

„Țintește cel puțin 30 de minute de mișcare în majoritatea zilelor: o plimbare alertă, gimnastică sau antrenamente ușoare cu greutăți. Evită însă suprasolicitarea: efortul intens, fără recuperare adecvată, poate slăbi imunitatea”, notează BHF, potrivit platformei Midland Health.

Andrew Huberman, specialist american în neuroștiință, urmărit de milioane de oameni pe platformele online, oferă, la rândul său, o serie de recomandări pentru a evita îmbolnăvirea în lunile de iarnă.

„Atunci când faci exerciții în aer liber, pe vreme rece, încearcă să respiri pe nas, nu pe gură, pentru a menține căile respiratorii umede, ceea ce poate ajuta la prevenirea îmbolnăvirilor”, este una dintre recomandările adresate de omul de știință persoanelor active.

Somnul este recomandat frecvent de specialiști pentru menținerea unei imunități puternice. Studiile arată că persoanele care nu dorm suficient sau nu au un somn de calitate se îmbolnăvesc mai ușor după expunerea la virusuri.

Citește și: Efectele uimitoare ale luminii soarelui, arătate de un om de știință. Momentul când trebuie privit astrul

„Vizează 7–9 ore de somn pe noapte și creează un mediu propice odihnei: redu timpul petrecut în fața ecranelor înainte de culcare și menține dormitorul întunecat și liniștit”, arată BHF.

Consumul adecvat de lichide ajută la menținerea sănătății mucoaselor din tractul respirator, care acționează ca bariere împotriva infecțiilor. Specialiștii recomandă apă, ceaiuri din plante sau supe, iar oamenii sunt sfătuiți să fie atenți la băuturile cu cofeină sau zahăr, care pot favoriza deshidratarea.

Stresul cronic poate afecta funcția imunitară și îi poate face pe oameni mai vulnerabili la infecții. Meditația, respirația profundă sau yoga, dar și socializarea și timpul petrecut cu cei dragi pot reduce nivelul de stres și pot susține răspunsul imunitar.

Unele suplimente, precum vitamina C, vitamina D și zincul, sunt recomandate în timpul iernii ca sprijin pentru întărirea sistemului imunitar.

Gestul „necontrolat” care poate aduce răceala

Pe lângă mișcare, alimentație echilibrată, hidratare și somn, care ajută la întărirea imunității, un rol esențial în prevenirea infecțiilor îl are igiena. Spălatul frecvent pe mâini cu apă și săpun este unul dintre cele mai populare mijloace de asigurare a igienei, însă specialiștii atrag atenția asupra unui obicei care trebuie tratat cu atenție.

Andrew Huberman recomandă oamenilor să fie atenți atunci când își ating fața, mai ales după contactul cu alte persoane sau cu diverse suprafețe, pentru a evita răcelile și gripa.

„Oamenii își ating frecvent fața, în special zona ochilor și a gurii, adesea fără să își dea seama. Acest obicei crește semnificativ riscul de a transfera virusurile către punctele de intrare în organism. Virusurile răcelii și gripei pătrund în organism în principal prin ochi, nas și gură. Cele mai multe infecții apar atunci când particulele virale ajung în contact cu aceste zone după ce am atins suprafețe contaminate sau alte persoane”, afirmă omul de știință pe pagina sa de YouTube.

Potrivit acestuia, virusurile răcelii pot supraviețui pe diverse suprafețe până la 24 de ore, iar virusurile gripale aproximativ două ore. Atingerea acestor suprafețe, urmată de atingerea feței, poate transmite ușor virusul. Un alt sfat al specialistului vizează acordarea unei atenții sporite, în sezonul gripal, contactului uman.

Citește și: Băile reci și expunerea la temperaturi scăzute. Oamenii de știință arată cum acționează asupra corpului

„Deși interacțiunile sociale sunt importante, atingerea altor persoane poate duce, involuntar, la atingerea feței imediat după aceea. Conștientizarea acestui lucru poate reduce riscul de infecție”, adaugă dr. Andrew Huberman.

De asemenea, acesta le recomandă oamenilor să evite apropierea de persoanele care strănută sau tușesc.

„Riscul de a contracta răceli sau gripă crește cu cât ești mai aproape de cineva care prezintă simptome”, adaugă el.

Direcțiile de Sănătate Publică din România adaugă o serie de recomandări de igienă pentru prevenirea infecțiilor respiratorii în timpul iernii.

„Evitați să vă atingeți ochii, nasul sau gura înainte de a vă spăla pe mâini cu apă și săpun. Spălați-vă frecvent mâinile cu apă caldă și săpun; în lipsa acestora, utilizați șervețele umede dezinfectante sau gel hidroalcoolic. Evitați, pe cât posibil, aglomerațiile. Evitați contactul apropiat cu persoane care prezintă semne clinice evidente de afecțiuni respiratorii acute (febră, tuse, strănut, ochi congestionați etc.)”, transmite DSP Iași.

Sănătate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor. Ce ascundea aceasta
digi24.ro
image
Plan Roșu de Intervenție activat, în urma unui accident între 10 mașini, în județul Olt. 27 de persoane implicate
stirileprotv.ro
image
Avertizare ANM. Cod portocaliu de ninsori, polei și viscol în 14 județe din țară
gandul.ro
image
Ce companii de stat au oferit prime de sărbători în 2025 și cât de mari au fost acestea. Care sunt campionii generozității
mediafax.ro
image
Jucătorul uriaș de la națională care juca remi la ora 2 noaptea: „Nu vreau să distrug eu statui”
fanatik.ro
image
Cum erau torturați proprietarii de mine din Munții Apuseni în primii ani ai comunismului: „Predă aurul! Dă-l, știm că mai ai!”
libertatea.ro
image
Rusia ar putea amplasa noi rachete hipersonice la o fostă bază aeriană din Belarus: „Extinde raza de acțiune în Europa”
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
De nicăieri! Cum l-a numit Gigi Becali pe Nicușor Dan, de Crăciun: ”Hai să-ți spun”
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Crimele care au șocat Moldova. Un bărbat este acuzat că ar fi ucis mai mulți oameni și a hrănit porcii cu cadavrele lor
antena3.ro
image
Vacanţe last minute de revelion. Ce oferte au agenţiile de turism
observatornews.ro
image
Larisa Iordache, cu inima frântă de sărbători. Crăciun cu lacrimi și dor pentru fosta gimnastă
cancan.ro
image
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
prosport.ro
image
Când mai ține valul de vreme severă. Meteorologii nu au vești bune nici pentru luna ianuarie
playtech.ro
image
Mitică Dragomir a anunțat de sărbători cine va fi campioană în SuperLiga în vara lui 2026. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Tragic: a murit de Crăciun, la doar 18 ani
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
Din ce cauză s-a stins, de fapt, Ion Drăgan. Afecțiunea care i-a adus sfârșitul la doar 54 de ani
kanald.ro
image
Digi RCS-RDS face o mișcare puternică pe piața TV prin cablu. Decizia care îi...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Români, pregătiți-vă! Se schimbă BANII de luni, 29 decembrie 2025! BNR a făcut anunțul, NIMENI nu se aștepta
romaniatv.net
image
De ce ne îngrășăm de sărbători. Nutriționistul Teodor Mălăncioiu demontează mituri
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
De ce a plecat, de fapt, Theo Rose de la Vocea României: „Anul ăsta, show-ul se oprește pentru mine”
actualitate.net
image
Mesajul de Crăciun al lui Dragoș Dolănescu pentru fratele lui și Maria Ciobanu: „Tata ar fi fericit în Cer dacă...” Cum petrece în Costa Rica: „Nu vor lipsi sărmăluțele”
click.ro
image
Accesări record de Crăciun pentru un film „extrem de captivant” de pe Netflix
click.ro
image
Ce carne se folosește la salata boeuf. Câți morcovi și cartofi se pun în preparat?
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 1061613550 jpg
Charlotte, steaua Crăciunului regal. Superba prințesă de 10 ani a fost în centrul atenției la Sandringham
okmagazine.ro
Buturuga Sursa foto shutterstock 1859881165 jpg
Deserturi pentru zile de sărbătoare. Sigur vei impresiona cu oricare!
clickpentrufemei.ro
alexandru cel mare captura video jpg
Cinci momente în care Alexandru cel Mare nu a fost „cel Mare”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
image
Mesajul de Crăciun al lui Dragoș Dolănescu pentru fratele lui și Maria Ciobanu: „Tata ar fi fericit în Cer dacă...” Cum petrece în Costa Rica: „Nu vor lipsi sărmăluțele”

OK! Magazine

image
Crăciun regal colorat la Sandringham. Prințesa Kate a ales carourile, iar Regina Camilla roșul

Click! Pentru femei

image
Eva Măruță: „Să nu îmi fie frică să greșesc. Părinții îmi spun mereu că din greșeli înveți cel mai bine”

Click! Sănătate

image
Test: Doar cine are atenție perfectă găsește numărul diferit