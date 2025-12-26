Gestul banal care atrage infecțiile respiratorii. Cum ne putem proteja iarna întărindu-ne imunitatea

Iarna, sistemul imunitar este adesea pus la încercare, iar apariția infecțiilor respiratorii poate fi favorizată chiar și de gesturi aparent banale. Specialiștii în sănătate atrag atenția asupra lor și adaugă câteva sfaturi esențiale pentru creșterea imunității.

În timpul iernii, sistemul imunitar al oamenilor are adesea nevoie de sprijin suplimentar, arată specialiștii. Iarna aduce o creștere a numărului de răceli, gripe și alte infecții respiratorii, iar măsurile de prevenire a acestora trebuie tratate cu mai multă atenție.

Chiar dacă nu poate preveni complet îmbolnăvirea, o combinație de obiceiuri sănătoase poate îmbunătăți mecanismele de apărare ale organismului și îi poate ajuta pe oameni să rămână sănătoși.

British Heart Foundation (BHF), o organizație din Marea Britanie dedicată cercetării, prevenirii și tratamentului bolilor cardiovasculare, oferă câteva soluții susținute de dovezi științifice pentru întărirea sistemului imunitar în timpul iernii.

Alimentația echilibrată, rol important în creșterea imunității

Alimentația echilibrată are un rol important în menținerea unui sistem imunitar puternic, deoarece organismul are nevoie de o varietate largă de nutrienți pentru a funcționa optim.

„Pentru a-ți susține sănătatea imunitară, crește consumul de fructe și legume. Alimentele bogate în vitamine și antioxidanți, precum citricele bogate în vitamina C, verdețurile cu frunze (bogate în vitamina A) și fructele de pădure, ajută la combaterea radicalilor liberi și susțin funcția celulelor imunitare”, arată specialiștii BHF.

Zincul și vitamina D sunt esențiale pentru creșterea imunității în timpul iernii. Zincul se găsește în nuci, semințe și leguminoase, iar vitamina D poate fi suplimentată dacă expunerea la soare este insuficientă în lunile reci.

„Sănătatea intestinală este strâns legată de imunitate. Include alimente fermentate precum iaurtul, kefirul și varza murată pentru a stimula bacteriile benefice din intestin”, notează specialiștii BHF.

Somnul, hidratarea și mișcarea, prioritare în timpul iernii

Activitatea fizică în timpul iernii este, de asemenea, foarte importantă pentru un sistem imunitar sănătos. Exercițiile moderate și regulate cresc circulația, facilitând deplasarea eficientă a celulelor imunitare în organism.

„Țintește cel puțin 30 de minute de mișcare în majoritatea zilelor: o plimbare alertă, gimnastică sau antrenamente ușoare cu greutăți. Evită însă suprasolicitarea: efortul intens, fără recuperare adecvată, poate slăbi imunitatea”, notează BHF, potrivit platformei Midland Health.

Andrew Huberman, specialist american în neuroștiință, urmărit de milioane de oameni pe platformele online, oferă, la rândul său, o serie de recomandări pentru a evita îmbolnăvirea în lunile de iarnă.

„Atunci când faci exerciții în aer liber, pe vreme rece, încearcă să respiri pe nas, nu pe gură, pentru a menține căile respiratorii umede, ceea ce poate ajuta la prevenirea îmbolnăvirilor”, este una dintre recomandările adresate de omul de știință persoanelor active.

Somnul este recomandat frecvent de specialiști pentru menținerea unei imunități puternice. Studiile arată că persoanele care nu dorm suficient sau nu au un somn de calitate se îmbolnăvesc mai ușor după expunerea la virusuri.

„Vizează 7–9 ore de somn pe noapte și creează un mediu propice odihnei: redu timpul petrecut în fața ecranelor înainte de culcare și menține dormitorul întunecat și liniștit”, arată BHF.

Consumul adecvat de lichide ajută la menținerea sănătății mucoaselor din tractul respirator, care acționează ca bariere împotriva infecțiilor. Specialiștii recomandă apă, ceaiuri din plante sau supe, iar oamenii sunt sfătuiți să fie atenți la băuturile cu cofeină sau zahăr, care pot favoriza deshidratarea.

Stresul cronic poate afecta funcția imunitară și îi poate face pe oameni mai vulnerabili la infecții. Meditația, respirația profundă sau yoga, dar și socializarea și timpul petrecut cu cei dragi pot reduce nivelul de stres și pot susține răspunsul imunitar.

Unele suplimente, precum vitamina C, vitamina D și zincul, sunt recomandate în timpul iernii ca sprijin pentru întărirea sistemului imunitar.

Gestul „necontrolat” care poate aduce răceala

Pe lângă mișcare, alimentație echilibrată, hidratare și somn, care ajută la întărirea imunității, un rol esențial în prevenirea infecțiilor îl are igiena. Spălatul frecvent pe mâini cu apă și săpun este unul dintre cele mai populare mijloace de asigurare a igienei, însă specialiștii atrag atenția asupra unui obicei care trebuie tratat cu atenție.

Andrew Huberman recomandă oamenilor să fie atenți atunci când își ating fața, mai ales după contactul cu alte persoane sau cu diverse suprafețe, pentru a evita răcelile și gripa.

„Oamenii își ating frecvent fața, în special zona ochilor și a gurii, adesea fără să își dea seama. Acest obicei crește semnificativ riscul de a transfera virusurile către punctele de intrare în organism. Virusurile răcelii și gripei pătrund în organism în principal prin ochi, nas și gură. Cele mai multe infecții apar atunci când particulele virale ajung în contact cu aceste zone după ce am atins suprafețe contaminate sau alte persoane”, afirmă omul de știință pe pagina sa de YouTube.

Potrivit acestuia, virusurile răcelii pot supraviețui pe diverse suprafețe până la 24 de ore, iar virusurile gripale aproximativ două ore. Atingerea acestor suprafețe, urmată de atingerea feței, poate transmite ușor virusul. Un alt sfat al specialistului vizează acordarea unei atenții sporite, în sezonul gripal, contactului uman.

„Deși interacțiunile sociale sunt importante, atingerea altor persoane poate duce, involuntar, la atingerea feței imediat după aceea. Conștientizarea acestui lucru poate reduce riscul de infecție”, adaugă dr. Andrew Huberman.

De asemenea, acesta le recomandă oamenilor să evite apropierea de persoanele care strănută sau tușesc.

„Riscul de a contracta răceli sau gripă crește cu cât ești mai aproape de cineva care prezintă simptome”, adaugă el.

Direcțiile de Sănătate Publică din România adaugă o serie de recomandări de igienă pentru prevenirea infecțiilor respiratorii în timpul iernii.

„Evitați să vă atingeți ochii, nasul sau gura înainte de a vă spăla pe mâini cu apă și săpun. Spălați-vă frecvent mâinile cu apă caldă și săpun; în lipsa acestora, utilizați șervețele umede dezinfectante sau gel hidroalcoolic. Evitați, pe cât posibil, aglomerațiile. Evitați contactul apropiat cu persoane care prezintă semne clinice evidente de afecțiuni respiratorii acute (febră, tuse, strănut, ochi congestionați etc.)”, transmite DSP Iași.