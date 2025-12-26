Astrologul Sanda Ionescu oferă o analiză completă pentru anul 2026, la Interviurile Adevărul, avertizând că acesta va fi un an extrem de provocator pentru România și pentru întreaga lume, mult mai dificil decât 2025.

Astrologul anticipează o criză economică severă, fiind de părere că 2026 va fi un an „mult mai greu” decât 2025: „Ne ducem către crash-ul economic din 1929. Mă refer la joia neagră, marea depresie. (...) Cam pe acolo ne ducem, în imposibilitatea de a ne mai plăti, nu știu, impozitele, taxele, pâinea cea de zi cu zi".

Sanda Ionescu anticipează „o mare criză”, inclusiv în ceea ce privește resursele naturale, precum chiar apa: „Putem avea parte de foarte multe crize, care pot genera chiar și boli, epidemii. (...) Dacă nu ai apă să te speli, Dacă nu ai, nu știu, resurse naturale, există această posibilitate de a fi imposibil să avem grijă de noi, de sănătatea noastră”.

Anul viitor aduce o tendință pentru criptomonede. „Nu neapărat în 2026, dar în 2026 cu siguranță vom începe să avem și altă formă de plată. Aici trebuie să avem grijă”, mai subliniază astrologul. Neptun în Pești a adus în ultimii 14 ani „iluzia confortului”, context în care toată lumea a făcut credite.

Recomandarea sa pentru români este clară: „Vine criza. Vine. Și vine o criză mare, așa cum a fost și în secolul 19-lea una și în 1929. Și le spun oamenilor, puneți niște bani deoparte. Aveți bani cash în casă”.

Aspectele pozitive

Totuși, 2026 poate aduce și oportunități: „Vor exista persoane, în primul rând pentru că Uranus în Gemeni ne aduce conștientizarea faptului că avem o capacitate nativă intelectuală care e foarte mare și putem să scoatem din cutiuța asta tot felul de idei pe care să le punem în practică, că așa ne spune energia Berbecului: pune mâna și fă”.

*Informaţiile din acest interviu nu au bază ştiinţifică