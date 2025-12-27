Kim Jong Un, mesaj pentru Putin, de Anul Nou: Coreea de Nord și Rusia au împărțit „sângele, viața și moartea” în războiul din Ucraina

Coreea de Nord și Rusia au împărțit „sângele, viața și moartea” în războiul din Ucraina, a transmis liderul nord-coreean Kim Jong Un în mesajul de Anul Nou transmis președintelui rus Vladimir Putin. Relațiile dintre cele două țări s-au apropiat semnificativ de la începutul invaziei din Ucraina.

În mesajul publicat vineri de agenția oficială nord-coreeană KCNA, Kim a descris anul 2025 drept unul „cu adevărat semnificativ” pentru alianța dintre Phenian și Moscova, subliniind că relațiile dintre cele două țări s-au consolidat prin faptul că au luptat „în aceleași tranșee”.

Potrivit serviciilor de informații sud-coreene și occidentale, Coreea de Nord a trimis mii de soldați pentru a lupta alături de armata rusă în invazia Ucrainei, declanșată în urmă cu aproape patru ani, relatează AFP, preluat de Agerpres.

Phenianul a confirmat oficial abia în luna aprilie că a desfășurat trupe pentru a sprijini campania militară a Rusiei și că soldați nord-coreeni au fost uciși în lupte.

Mai devreme, în decembrie, autoritățile nord-coreene au recunoscut că au trimis trupe de geniu pentru a demina regiunea Kursk din Rusia, în apropierea frontierei cu Ucraina, în august 2025. Kim Jong Un a declarat, într-un discurs susținut pe 12 decembrie, că cel puțin nouă soldați nord-coreeni au fost uciși în timpul misiunii de 120 de zile.

Mesajul de Anul Nou către Vladimir Putin a fost transmis la o zi după ce liderul de la Phenian a ordonat creșterea producției de rachete începând cu 2026. Coreea de Nord și-a intensificat în ultimii ani testele de rachete, urmărind, potrivit analiștilor, să își îmbunătățească capacitățile militare, să provoace Statele Unite și Coreea de Sud și să testeze arme destinate exportului către Rusia.

Relațiile dintre Coreea de Nord și Rusia s-au apropiat semnificativ de la începutul războiului în Ucraina. Pe lângă trimiterea de trupe, Phenianul a furnizat Rusiei obuze de artilerie, rachete și sisteme de rachete cu rază lungă de acțiune.

În schimb, Rusia oferă Coreei de Nord sprijin financiar, tehnologie militară, precum și ajutoare alimentare și energetice, potrivit experților.