search
Sâmbătă, 13 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Analizele de sânge care îți salvează viața: depistează riscul de boli de inimă cu mult înainte să apară primele simptome

0
0
Publicat:

Bolile de inimă nu apar peste noapte. De multe ori, ele se dezvoltă în tăcere, iar primele simptome apar abia după ce inima a suferit deja daune semnificative. Totuși, medicii spun că există semnale de alarmă care pot fi depistate din timp.

Ilustrație legată de interpretarea unor analize pentru prevenirea bolilor de inimă Foto DMS
Foto DMS

Cardiologul Dmitry Yaranov, MD, atrage atenția că anumite analize de sânge pot indica riscurile cardiovasculare cu mult înainte ca pacientul să simtă ceva. „Aceste teste pot depista problemele de inimă devreme — cu mult înainte să apară simptomele”, a explicat el într-o postare pe Instagram. Iar diferența este uriașă: dacă știi ce să verifici, poți interveni din timp, prin schimbări de stil de viață, și preveni evoluția spre boală.

Medicul avertizează că rezultatele „la limită” nu ar trebui ignorate. Ele nu cer întotdeauna tratament medicamentos imediat, dar arată începutul unor schimbări metabolice sau cardiovasculare. Și tocmai atunci este momentul perfect pentru ajustări în dietă, mișcare și stil de viață.

Dr. Yaranov împarte analizele esențiale în mai multe categorii: profil lipidic și risc genetic, controlul glicemiei, sănătatea rinichilor și metabolismului, echilibrul hormonal și inflamația, precum și evaluarea generală a sângelui.

Lista completă de analize esențiale pentru prevenția bolilor de inimă

Lista propusă de dr. Yaranov acoperă toate aspectele majore ale sănătății cardiovasculare și nu numai:

  • Colesterol și risc genetic: profil lipidic complet (LDL, HDL, trigliceride), Lipoproteina(a) – o analiză genetică ce se face o singură dată, și ApoB, care măsoară toate particulele de colesterol nociv.
  • Controlul glicemiei: hemoglobina glicozilată (A1C) – media glicemiei pe ultimele trei luni, și glucoza serică à jeun, pentru depistarea riscului de diabet.
  • Sănătatea rinichilor și metabolismului: creatinina și eGFR, care arată funcția renală, plus electroliții principali – sodiu, potasiu, calciu – esențiali pentru echilibrul metabolic.
  • Hormoni și inflamație: analizele tiroidiene (TSH și T4) pentru ritm și metabolism, CRP (marker al inflamației) și vitamina D, strâns legată de sănătatea inimii.
  • Starea generală a sângelui: hemoleucograma completă (CBC) – indicii despre anemie sau infecții, dar și feritina și fierul, importante pentru transportul oxigenului.

„Mergeți cu această listă la controlul anual. Prevenția de azi înseamnă liniștea de mâine”, recomandă cardiologul. Iată ce explicații și completări oferă, la aceste recomandări, un alt specialist cardiolog.

Frecvența recomandată a testelor pentru inimă chiar dacă nu ai simptome

Chiar și în absența simptomelor, analizele de sânge rămân o unealtă importantă pentru prevenție. Dr. Ravi Prakash, medic cardiolog senior la PSRI Hospital, a explicat pentru indianexpress.com că, în general, pentru persoanele fără semne clinice sau boli cardiace diagnosticate, majoritatea testelor se repetă la fiecare 1–2 ani, ca parte a controalelor de rutină.

Testele pentru colesterol și controlul glicemiei sunt recomandate anual, mai ales după vârsta de 35 de ani sau chiar mai devreme dacă există antecedente familiale de boli de inimă ori diabet. Markerii de funcție renală și metabolism pot fi verificați o dată la 1–2 ani, dar dacă pacientul are factori de risc precum hipertensiune sau obezitate, medicul poate recomanda o monitorizare mai frecventă.

În ceea ce privește hormonii și markerii inflamatori, aceștia nu necesită analize regulate decât dacă există suspiciuni clinice. Iar pentru sănătatea generală a sângelui, o hemoleucogramă completă este suficient să fie inclusă în analizele anuale de rutină.

Analizele care detectează primele semne de boli cardiace

Potrivit dr. Ravi Prakash, primele „semnale roșii” (de alertă) apar adesea la analizele de colesterol și glicemie. Valorile crescute ale colesterolului sau instalarea rezistenței la insulină se manifestă adesea cu mult timp înainte ca tensiunea arterială să crească ori să apară simptome vizibile.

Un alt indiciu timpuriu vine de la markerii de inflamație, cum este proteina C reactivă ultrasensibilă (hs-CRP), care poate evidenția modificări vasculare incipiente chiar și atunci când colesterolul și tensiunea par în limite normale.

De asemenea, testarea riscului genetic are un rol aparte: poate identifica predispoziții moștenite la orice vârstă, oferind informații prețioase cu mult înainte ca organismul să arate dezechilibre în analize sau simptome clinice.

Rezultatele «la limită»: ce înseamnă și când să mergi la medic

Rezultatele „la limită” nu trebuie ignorate. Ele pot fi primele semne ale unor modificări metabolice sau cardiovasculare. Deși nu necesită întotdeauna tratament medicamentos imediat, ele indică faptul că este momentul să fie făcute schimbări în stilul de viață.

Dr. Ravi Prakash explică: „Dacă mai multe rezultate «la limită» apar împreună — de exemplu colesterol ușor crescut, glicemie puțin peste normal și markeri de inflamație — riscul crește, iar monitorizarea mai atentă sau consultul medical timpuriu sunt recomandate. Intervenția imediată devine necesară dacă rezultatele arată o creștere bruscă față de analizele anterioare sau dacă apar la persoane cu antecedente familiale puternice de boli de inimă”.

Medicul subliniază că urgența nu e întotdeauna medicamentul, ci atenția și prevenția: urmărirea regulată a analizelor și discuțiile cu medicul pot preveni evoluția către afecțiuni mai grave.

Cum prevenim complicațiile cardiovasculare prin monitorizarea analizelor

În concluzie, analizele de sânge pot fi cele mai importante instrumente pentru prevenția bolilor de inimă și pentru monitorizarea sănătății inimii înainte să apară simptomele. Testele de colesterol, glicemie, markerii de inflamație și evaluările genetice oferă informații prețioase despre riscul cardiovascular. Chiar și rezultatele „la limită” sunt semnale că este momentul să adoptăm schimbări de stil de viață și să ne urmărim regulat sănătatea cu un medic specialist. Programarea unei verificări anuale și interpretarea corectă a analizelor pot preveni complicațiile și menține inima sănătoasă pe termen lung.

Viață sănătoasă

Top articole

Partenerii noștri

image
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
digi24.ro
image
Poliția face un apel public, după ce un nigerian ar fi bătut și violat o femeie în București. Ar fi mai multe victime
stirileprotv.ro
image
Decizie istorică. Înalta Curte a desființat sentința din Dosarul ICA și a stabilit că fosta judecătoare Camelia Bogdan a săvârșit abuz în serviciu
gandul.ro
image
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
mediafax.ro
image
Ce ocupație are Consuelo Matos, fosta soție a lui Adrian Mutu. Arată impecabil la 52 de ani
fanatik.ro
image
Cine este Tyler Robinson, ucigașul lui Charlie Kirk. Îl numea pe influencer un om „plin de ură și care răspândește ură”
libertatea.ro
image
ANALIZĂ Strategia perfidă a Moscovei. Cum vrea Putin să „cucerească” Polonia și de ce Ucraina riscă să fie mai puțin sprijinită de alia
digi24.ro
image
Românul față în față cu temutul Ramzan Kadîrov: „Îmi spunea «floricica mea». Mi-a pus 100.000 de dolari în față. Știți ce am făcut?!”
gsp.ro
image
”Cel mai înfricoșător om din lume” a dat lovitura și s-a transformat total!
digisport.ro
image
EXCLUSIV| Ministrul Justiției, reacție la cazul revoltător în care un judecător a refuzat să judece cauza unui bolnav de cancer: Jurământul depus ne obligă și trebuie să ne asumăm responsabilitatea
stiripesurse.ro
image
Un elev de 12 ani, fiul secretarei, a murit în fața unei școli din Maramureș, așteptându-și mama. Abia ieșise de la ora de sport
antena3.ro
image
Preţul apartamentelor vechi a explodat. Cu cât s-a scumpit o locuinţă în centrul Capitalei în ultimele 3 luni
observatornews.ro
image
El este ucigașul lui Charlie Kirk: Tyler are doar 22 de ani! IREAL cine l-a convins să se predea
cancan.ro
image
FOTO. Imagini în costum de baie cu femeia care a construit un imperiu din nimic
prosport.ro
image
Cum bați icrele ca să nu se taie niciodată. Cele trei reguli de care țin cont marii bucătari
playtech.ro
image
Ele sunt singurele zodii peste care dă norocul și prosperitatea după 15 septembrie. Protecție divină și mari surprize pentru ele în această toamnă
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gică Hagi revine!
digisport.ro
image
Cristian Tudor Popescu, despre asasinarea lui Charlie Kirk: 'De ce nu simt empatie'
stiripesurse.ro
image
A murit medicul Ioan Sandu. Comunitatea medicală din Vâlcea este în doliu
kanald.ro
image
Pensia militară anticipată în 2025: cât primești dacă ieși din sistem după 20, 25 sau 30 de ani. Exemplu de calcul
playtech.ro
image
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
wowbiz.ro
image
VESTEA MOMENTULUI! Răsturnare de situaţie în cazul lui Emil Gânj. Toată țara este în alertă!
romaniatv.net
image
Schimbare mare pentru clienții Hidoelectrica. Atenție, modificare pe factura după 12 septembrie
mediaflux.ro
image
Românul față în față cu temutul Ramzan Kadîrov: „Îmi spunea «floricica mea». Mi-a pus 100.000 de dolari în față. Știți ce am făcut?!”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Cine este și cu ce se ocupă soțul Marei Bănică: „Ne-am cunoscut în avion” Imaginea rară pe care vedeta a publicat-o pe rețelele de socializare
click.ro
image
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
click.ro
image
Ce mult s-a schimbat Irinel Columbeanu, de când a pierdut milioanele de euro. Ion Cassian: „Dumnezeu îți dă câte-o palmă de nu-ți mai revii toată viața”. Marea lui dorință
click.ro
Diana și Charles, Getty (3) jpg
Ce nemilos era Regele Charles în tinerețe. A lăsat-o pe Diana plângând în hohote, după ce abia născuse
okmagazine.ro
Jeremy Clarkson foto Profimedia jpg
A slăbit atât de mult, încât i-au căzut pantalonii pe scenă! Cine l-a salvat în cel mai rușinos moment
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alimentul la care nu trebuie să renunțăm niciodată. Mihaela Bilic, avertisment dur: „Creierul nostru se “stafidește” și moare”
image
Cine este și cu ce se ocupă soțul Marei Bănică: „Ne-am cunoscut în avion” Imaginea rară pe care vedeta a publicat-o pe rețelele de socializare

OK! Magazine

image
Schimbare de macaz la Palat: William pierde teren în fața lui Harry. Tatăl lor, Regele Charles, este mai nou în conflict cu moștenitorul

Click! Pentru femei

image
A slăbit atât de mult, încât i-au căzut pantalonii pe scenă! Cine l-a salvat în cel mai rușinos moment

Click! Sănătate

image
Cum să atragi banii? Reguli Feng Shui care te vor transforma într-un magnet al prosperității