Un cardiolog dezvăluie care este cel mai subestimat nutrient pentru sănătatea inimii: „Ajută la reducerea tensiunii arteriale”

Menținerea sănătății inimii nu înseamnă doar evitarea grăsimilor saturate și a sodiului. Există anumite substanțe nutritive care sunt esențiale, susține un medic cardiolog.

Există anumite substanțe nutritive care sunt esențiale pentru o sănătate cardiacă mai bună. Cea mai importantă, dar totuși subestimată, ar putea fi fibra. „Fibrele alimentare acționează în mai multe moduri asupra sănătății cardiovasculare”, spune cardiologul Adedapo Iluyomade, pentru eathingwell.

„Fibrele atenuează creșterile de glucoză și insulină după masă. Ajută la crearea unui mediu microbiom intestinal care generează acizi grași, cu efecte antiinflamatori”, explică medicul.

Fibrele ajută la scăderea colesterolului

Fibrele sunt cunoscute mai ales pentru beneficiile lor asupra sănătății digestive. Dar există un tip de fibre care s-a dovedit a reduce colesterolul, și anume fibrele solubile. Sunt atât de puternice încât sunt nutrientul nostru numărul 1 pentru reducerea colesterolului. Se găsesc în ovăz, orz, mere, pere, broccoli, cartofi dulci, fasole și linte.

Ajută la controlul glicemiei

Glicemia ridicată poate cauza probleme pentru mai multe aspecte ale sănătății, inclusiv pentru inimă. Aici intervine fibra. Fibra ajută la menținerea unui nivel sănătos al glicemiei după mese, deoarece încetinește absorbția nutrienților în tractul digestiv.

Cercetările au descoperit că fibrele solubile sunt deosebit de benefice pentru controlul glicemiei. Pe lângă încetinirea digestiei carbohidraților, se crede că acestea acționează și prin influențarea pozitivă a bacteriilor intestinale benefice, care ajută la reglarea nivelului de insulină și glicemie. Alimentele bogate în fibre contribuie, de asemenea, la senzația de sațietate.

Pot reduce tensiunea arterială

Un beneficiu mai puțin cunoscut al fibrelor este capacitatea lor de a reduce tensiunea arterială.

„Consumul unei cantități mai mari de fibre în mese, cum ar fi fulgi de ovăz, fructe de pădure, fasole și legume crocante, ajută la reducerea tensiunii arteriale”, spune medicul cardiolog.