Rușii care luptă în Zaporojie recurg la canibalism din cauza foamei, susțin serviciile ucrainene. „Căutăm deja pe cineva mai tânăr. Mi-am ascuțit cuțitele”

Serviciile ucrainene de informații susțin că au interceptat comunicații radio în care trupele înfometate ale lui Putin discutau despre canibalism din cauza lipsei de alimente în Zaporojie.

Agenția de informații GUR susține că a interceptat comunicații radio care relevă situația disperată în rândul trupelor invadatoare, scrie The Express.

„Din lipsă de alimente, ocupanții își ascut cuțitele și se pregătesc să-și mănânce camarazii mai tineri”, a raportat agenția de spionaj.

În presupusele interceptări, un soldat rus este auzit spunând: „Ne vom mânca unii pe alții, totul e terminat aici. Căutăm deja pe cineva mai tânăr. Mi-am ascuțit cuțitele. Nu-mi pasă pe cine trebuie să tai. Vreau doar să mănânc. La naiba cu toți ceilalți.”

Potrivit GUR, „canibalismul devine o practică tot mai comună printre soldații ruși”: „În iunie anul acesta, s-a aflat că un militar din Divizia 68 de Infanterie Motorizată a Forțelor Armate Ruse își mâncase camaradul timp de două săptămâni.”

Într-un apel direct către trupele lui Putin, serviciile ucrainene de informații au transmis: „Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei reamintește că prizonierii de război ruși din Ucraina sunt hrăniți de trei ori pe zi”. Au fost oferite și indicații privind procedurile de predare în siguranță.

Între timp, au apărut noi imagini cu fortificațiile defensive recent construite de Ucraina în regiunea Zaporojie, menite să oprească avansul teritorial rus. Ministrul Apărării, Denys Shmyhal, a confirmat: „Lucrările de construcție a fortificațiilor continuă în toate regiunile de linie întâi.”

În întreaga zonă a frontului, el a precizat: „Forțele Serviciului Special de Transport al Statului au construit deja 2.130 de redute de pluton, aproximativ 1.864 mile de șanțuri antitanc, peste 621 mile de piramide-bariere, circa 9.942 mile de linii de sârmă ghimpată Egoza și aproximativ 2.672 mile de obstacole cu vizibilitate redusă.”

Într-o mișcare neobișnuită, forțele ruse au început să utilizeze containere metalice pentru transport ca armură pentru tancuri, reprezentând una dintre cele mai ciudate adaptări tactice ale războiului.

Se crede că această metodă oferă protecție împotriva atacurilor cu drone ucrainene. Dovezi video arată tancuri operate pe linia frontului, echipate cu containere atașate. Un tanc este observat, de asemenea, transportând un container pe teren deschis „în scopuri militare.”