Sâmbătă, 27 Decembrie 2025
Adevărul
Pianistul român Radu Lupu, elogiat de criticii britanici: „Fiecare piesă este o încântare”

Publicat:

O colecție rară de șase discuri, lansată pentru a marca ce ar fi fost cea de-a 80-a aniversare a pianistului Radu Lupu, a stârnit admirația criticilor muzicali britanici. Albumul intitulat The Unreleased Recordings a fost descris de Andrew Clements, critic britanic, ca fiind „o surpriză minunată” și un adevărat tezaur muzical.

Pianistul Radu Lupu, apreciat de un critic muzical britanic FOTO: Arhivă
Setul de șase discuri include lucrări inedite ale lui Chopin și Copland, dar și legendara interpretare a lui Lupu a lucrării lui Bartók la Leeds, în 1969. „Dintre sutele de pianiști pe care i-am ascultat în cei peste 50 de ani de recitaluri, printre care s-au numărat multe dintre cele mai mari nume ale secolului XX, niciunul nu mi-a oferit o plăcere mai constantă sau un sentiment de uimire mai mare decât Radu Lupu”, scrie Andrew Clements în articolul publicat de The Guardian.

Criticul britanic descrie și aspectul inedit al pianistului: „Dacă vreodată aspectul unui pianist, mai ales în ultimii ani ai vieții, a contrazis caracterul interpretării sale, acela a fost Lupu: faptul că această figură extrem de serioasă, cu barbă stufoasă, aplecată peste claviatură într-un mod mai potrivit pentru o ședință de spiritism decât pentru un recital, putea produce o interpretare de o asemenea frumusețe tonală catifelată era destul de extraordinar; faptul că o lume sonoră atât de seducătoare era aliat cu o minte de o asemenea inteligență muzicală pătrunzătoare părea uneori miraculos”.

Cine a fost Radu Lupu

Radu Lupu s-a născut pe 30 noiembrie 1945, la Galați, și este considerat unul dintre cei mai mari pianiști ai lumii. A studiat pianul cu Florica Musicescu și Cella Delavrancea, pentru ca mai apoi să își continue formarea la Moscova și să câștige numeroase premii internaționale.

Cariera sa internațională a inclus concerte alături de orchestre renumite, precum Orchestra din Cleveland sub bagheta lui Daniel Barenboim sau Orchestra Simfonică din Chicago, condusă de Carlo Maria Giulini. De-a lungul anilor, a susținut turnee în Europa, Statele Unite, Israel și China.

Între 1970 și 1993, Lupu a realizat peste 20 de înregistrări pentru Decca Records, incluzând lucrări de Beethoven, Brahms, Grieg, Mozart, Schubert și Schumann, dar și interpretări remarcabile ale lui Bartók, Debussy, Enescu și Janáček. Pianistul a fost nominalizat la două premii Grammy, câștigând unul în 1996 pentru un album cu două sonate pentru pian de Schubert. În 2016 a fost numit Comandor al Ordinului Imperiului Britanic.

De-a lungul vieții, Lupu a refuzat adesea interviurile, temându-se să nu fie înțeles greșit sau citat eronat, și obișnuia să limiteze difuzarea concertelor sale la radio. Pianistul a murit pe 17 aprilie 2022, la Lausanne, în Elveția, la vârsta de 76 de ani.

O colecție surpriză

Decca Records, casa de discuri cu care Lupu a colaborat timp de peste două decenii, a lansat acest set inedit pentru a marca ce ar fi fost cea de-a 80-a aniversare a pianistului. Colecția include sesiuni de studio nepublicate și înregistrări de la radio BBC, olandeze și SWR, realizate între 1970 și 2002.

Albumul debutează cu cvartetele pentru pian în sol minor și mi bemol major ale lui Mozart, interpretate în 1976 împreună cu Cvartetul de coarde din Tel Aviv, în performanțe de o calitate impecabilă. De asemenea, setul include un disc din anii 1990 cu sonate de Schubert – D840 și D850 – și o selecție de sonate de Haydn și Mozart, încheiată surprinzător cu Études Symphoniques de Schumann.

Andrew Clements rezumă aprecierea sa astfel: „Fiecare piesă este o încântare”.

