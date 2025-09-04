Un medicament comun pentru inimă, luat de milioane de oameni, ar putea crește riscul de deces

Pacienții care au suferit un infarct miocardic iau, adesea fără motiv, beta-blocante, deși medicamentul ar putea chiar să le crească riscul de deces, după cum sugerează un studiu de referință. Dacă ai suferit un atac de cord, aceste descoperiri ar putea schimba modul în care medicul îți prescrie tratamentul.

Tabletele zilnice, care pot provoca oboseală, greață și chiar disfuncții sexuale, sunt prescrise majorității pacienților care au suferit un infarct. Doar în Marea Britanie, aproximativ 60.000 de persoane primesc beta-blocante în fiecare an, iar mulți rămân pe tratament pe viață.

Însă un studiu spaniol, REBOOT, care a implicat peste 8.000 de adulți, a constatat că medicamentul este ineficient și nu reduce riscul de deces sau al unor noi infarcte. Mai mult, femeile tratate cu beta-blocante au avut un risc mai mare de deces, infarct sau spitalizare din cauza insuficienței cardiace comparativ cu femeile care nu au primit medicamentul.

În continuare, cititorii vor afla de ce beta-blocantele nu mai sunt considerate tratament standard după infarct, ce spun cercetările recente despre riscurile crescute pentru femei și tinerii sub 40 de ani, cum s-au schimbat tratamentele moderne pentru inimă și ce factori contribuie la creșterea alarmantă a infarctelor (atacurilor de cord) și AVC-urilor la tineri. De asemenea, articolul oferă recomandări practice pentru pacienți care trebuie să discute cu medicul despre necesitatea continuării tratamentului cu beta-blocante.

De ce beta-blocantele nu mai sunt standard după 40 de ani

Experții susțin că aceste rezultate trebuie să schimbe modul în care sunt tratați pacienții cu infarct la nivel mondial, eliberând sute de mii de persoane de efectele secundare incomode.

„Aceste descoperiri vor redefini toate ghidurile clinice internaționale privind utilizarea beta-blocantelor la bărbați și femei și ar trebui să stimuleze adoptarea unei abordări diferențiate în funcție de sex în tratamentul bolilor cardiovasculare. Nu am găsit niciun beneficiu în utilizarea beta-blocantelor la bărbați sau femei cu funcție cardiacă, conservată după infarct, deși acestea au fost standardul de tratament timp de aproximativ 40 de ani”, atrage atenția directorul general al Centrului Național pentru Cercetare Cardiovasculară din Madrid, dr. Valentin Fuster, citat de Daily Mail.

Beta-blocantele după infarct: riscuri crescute pentru femei

Într-un studiu recent, cercetătorii au urmărit 8.505 pacienți din 109 spitale, ale căror funcții cardiace erau peste 40%. Aceștia au fost repartizați aleatoriu în două grupuri: un grup a primit un beta-blocant, iar celălalt nu, în primele două săptămâni după externare. Toți pacienții au beneficiat de celelalte tratamente standard recomandate în prezent.

Pe parcursul a aproximativ patru ani, cercetătorii nu au observat diferențe semnificative între cele două grupuri în ceea ce privește rata mortalității din orice cauză, riscul de infarct repetat sau spitalizările cauzate de insuficiența cardiacă.

Însă, atunci când au analizat rezultatele pentru femei, cercetătorii au constatat că femeile tratate cu beta-blocante aveau un risc semnificativ mai mare de a suferi un nou infarct sau de a fi spitalizate pentru insuficiență cardiacă. De asemenea, acestea prezentau un risc cu 2,7% mai mare de deces comparativ cu femeile care nu au primit beta-blocante.

Rezultatele au fost publicate în European Heart Journal și prezentate la Congresul Societății Europene de Cardiologie de la Madrid.

Beta-blocantele: vechi tratamente, beneficii discutabile

Dr. Borja Ibáñez, director științific la Centrul Național pentru Cercetare Cardiovasculară din Madrid și coautor al studiului, a explicat: „După un infarct, pacienții primesc de obicei mai multe medicamente, ceea ce poate îngreuna respectarea corectă a tratamentului”.

Apoi a completat: „Beta-blocantele au fost introduse devreme în tratamentele standard pentru că reduceau semnificativ mortalitatea în acea perioadă. Beneficiile lor erau legate de scăderea cererii de oxigen a inimii și prevenirea aritmiilor. Însă terapiile s-au schimbat. Astăzi, astăzi procedurile moderne le fac adesea inutile: arterele coronare blocate sunt redeschise rapid și sistematic, reducând drastic riscul unor complicații grave, cum ar fi aritmiile. În acest context nou — în care daunele cardiace sunt mai reduse — utilitatea beta-blocantelor nu mai este clară. Chiar dacă testăm frecvent medicamente noi, rareori ne îndoim de necesitatea tratamentelor vechi”.

Experții au atras de mult timp atenția asupra eficienței, sau mai bine spus ineficienței beta-blocantelor, susținând că acestea au „impact redus” în prezent.

La începutul acestui an, și profesorul Peter Sever, expert în farmacologie clinică și terapie la Imperial College London, a declarat tot pentru Daily Mail: „Beta-blocantele erau medicamentul numărul 1 pentru hipertensiune în 1995, dar lucrurile s-au schimbat între timp. Studiile au arătat că sunt mult mai puțin eficiente în prevenirea accidentelor vasculare cerebrale și a infarctelor comparativ cu medicamentele mai noi, cum ar fi inhibitorii ACE. Astăzi, ele au un rol foarte redus în tratamentul hipertensiunii, fiind utilizate doar ca a treia sau a patra opțiune”.

Creștere alarmantă a atacurilor de cord și AVC-urilor la tineri: cauze și soluții

Datele recente sunt îngrijorătoare: anul trecut s-a înregistrat cel mai mare nivel de decese premature cauzate de afecțiuni cardiovasculare, cum ar fi infarctul și accidentele vasculare cerebrale, din ultimii zece ani.

În plus, s-a observat că numărul tinerilor sub 40 de ani din Anglia tratați pentru atac de cord de către NHS este în creștere.

În trecut, cazurile de infarct, insuficiență cardiacă și accidente vasculare cerebrale în rândul persoanelor sub 75 de ani scăzuseră semnificativ datorită reducerii fumatului, progreselor chirurgicale și inovațiilor precum stenturile și statinele.

Acum, alți factori contribuie la această tendință îngrijorătoare: timpii lungi de răspuns ai ambulanțelor pentru urgențele de categoria 2 (care includ atacurile de cord și accidentele vasculare cerebrale) și întârzierile pentru investigații și tratamente.

Ce trebuie să știi dacă iei beta-blocante după infarct

Discută cu medicul tău dacă tratamentul este încă necesar și ia decizii bazate pe starea ta de sănătate și recomandările specialistului, mai ales dacă ești femeie, ai sub 40 de ani sau ai o funcție cardiacă bună.

Nu întrerupe medicamentul singur/ă; orice ajustare trebuie făcută doar sub supraveghere medicală.

Fii atent/ă la efectele secundare, simptome precum: oboseală, greață, disfuncții sexuale și altele (VEZI ILUSTRAȚIA).

Reține că beneficiile beta-blocantelor pot fi limitate în contextul tratamentelor moderne pentru atac de cord.

Discuția cu medicul tău rămâne cea mai importantă, astfel încât tratamentul să fie adaptat nevoilor tale reale și să maximizeze beneficiile pentru sănătatea inimii.