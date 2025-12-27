Incendiu într-un fast-food din Giurgiu. La sosirea pompierilor, localul era inundat cu fum

Un fast-food din Giurgiu a fost cuprins de un incendiu sâmbătă, 27 decembrie. Cinci angajați s-au autoevacuat.

„Pompierii giurgiuveni au fost solicitaţi să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un fast-food situat pe strada Gării din municipiul Giurgiu.

La sosirea echipajelor, echipajele de pompieri au constatat că ardeau coşul flexibil de la hotă, scaune şi cablul de alimentare al aparatului de aer condiţionat. Localul era inundat cu fum", se arată într-un comunicat de presă transmis de ISU Giurgiu.

Conform aceleiași surse, până la sosirea pompierilor, personalul unităţii a intervenit cu un stingător. Pompierii au lichidat incendiul şi au protejat restul bunurilor din interior, scrie Agerpres.

Nu au fost persoane rănite în urma incendiului.

Din primele verificări a reieșit că evenimentul s-a produs, cel mai probabil, din cauza burlanului necurățat corespunzător.