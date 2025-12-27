Mărturia sinceră a fostului internațional care nu s-a putut înțelege cu Gică Hagi. Retras din activitate la 25 de ani, tânărul nu și-a așteptat rândul: „S-a supărat foarte tare și mi-a reproșat”

Retras din fotbal la doar 26 de ani, pentru a urma un drum complet diferit, în industria HoReCa, Constantin Dima a vorbit deschis despre cariera sa de jucător profesionist, încheiată mult prea devreme.

Fost internațional de tineret, fundașul a rememorat parcursul său din fotbalul românesc și motivele pentru care unele etape nu au decurs conform așteptărilor.

Format la academia lui Dinamo, Dima a evoluat de-a lungul timpului pentru cluburi precum Astra și Sepsi, iar cea mai stabilă și productivă perioadă a carierei a trăit-o la Astra. În total, a adunat 52 de meciuri în prima ligă, înainte de a pune punct activității în 2024.

Un episod aparte din cariera sa a fost cel de la Viitorul Constanța, clubul patronat de Gheorghe Hagi. Ajuns acolo cu speranțe mari, Dima a bifat însă o singură apariție oficială, în Cupa României. La șapte ani distanță de acel moment, fostul fundaș a explicat că lipsa de răbdare a fost principala cauză a eșecului său la malul mării.

„Nu am avut răbdare!”

El a recunoscut că, dorind să plece rapid pentru a juca mai mult, a creat tensiuni cu Gheorghe Hagi, decizia sa fiind prost primită de „Rege”. Acea alegere a schimbat cursul carierei sale, care avea să continue la Astra, acolo unde Dima a reușit să se impună cu adevărat, înainte de retragerea surprinzătoare din fotbal.

„Am avut răbdare... Până într-un punct în care n-am mai avut! Eu la Hagi nu am avut răbdare să stau! Veneam după un sezon bun la Sepsi, iar în august (n.r. 2018) am semnat cu Viitorul. În decembrie am și plecat! Nu am avut răbdare!

La Astra am semnat imediat, după ce m-au cumpărat de la Viitorul. În iarna în care am fost la Sepsi, pe lângă ofertele din țară, am avut ofertele din Anglia, iar la final de iunie mi-a venit o ofertă din Italia. Era vorba să mă antrenez la prima echipă și să joc la Primavera, cum au făcut alți colegi de-ai mei. Nu am acceptat la momentul respectiv, mi-am dorit să rămân în țară. După perioada Viitorul, unde nu am avut răbdare...

„S-a supărat și mi-a reproșat!”

Domnul Hagi m-a apreciat foarte mult pentru că m-am pregătit foarte bine. Și mereu îi demonstram că merit să joc, numai că dânsul îmi spunea numai: «Ai răbdare, ai răbdare, ai răbdare!». Iar eu nu am fost un tip tocmai răbdător.

Am avut răbdare două luni, trei luni, până într-un punct în care nu am mai avut. S-a supărat foarte tare pe mine pentru că mi-am dorit să plec. Ulterior, mi-a reproșat acest lucru, că nu am avut răbdare. Ne-am întâlnit după câteva luni bune și mi-a reproșat acest lucru. Dar în ultimele dăți în care ne-am întâlnit ne-am salutat normal!”, a admis Constantin Dima, conform gsp.ro.