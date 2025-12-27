Un analgezic folosit de milioane de oameni, asociat cu afecțiuni cardiace grave, arată un studiu

Unul dintre cele mai utilizate analgezice opioide din lume, tramadolul, oferă beneficii limitate pentru durere și poate crește semnificativ riscul de evenimente cardiovasculare grave, arată un studiu recent.

Tramadolul este prescris de aproape cinci decenii pentru dureri cronice moderate sau severe și este considerat mai puțin adictiv decât opioidele puternice precum oxicodona sau fentanilul. În Statele Unite, doar în 2023 au fost înregistrate peste 16 milioane de prescripții.

Cercetătorii din Danemarca au analizat 19 studii clinice care au implicat peste 6.500 de persoane, comparând tramadolul cu un placebo. Rezultatele arată că medicamentul oferă doar o ușoară reducere a durerii cronice și dublează riscul de evenimente adverse grave. Acestea includ dureri în piept, boli coronariene și insuficiență cardiacă congestivă, dar și efecte secundare mai frecvente, precum greață, amețeli și constipație.

„Tramadolul poate avea un efect ușor asupra reducerii durerii cronice (certitudine scăzută a dovezilor), dar crește probabil riscul atât pentru evenimente adverse grave, cât și pentru cele mai puțin grave”, notează autorii studiului, potrivit Daily Mail. „Deteriorările potențiale asociate utilizării tramadolului pentru gestionarea durerii depășesc probabil beneficiile limitate”.

Un medicament frecvent prescris, dar riscant

Tramadolul poate fi administrat atât în spital, cât și acasă, ca tratament ambulatoriu. Deși are un risc de dependență mai scăzut decât opioidele mai puternice, acesta există și trebuie luat în considerare. Studiul subliniază dificultatea medicilor de a găsi un opioid complet sigur pentru ameliorarea durerii, fiind prinși între presiunea de a limita prescripțiile și responsabilitatea de a ajuta pacienții aflați în suferință.

Participanții la studiile analizate aveau, în medie, 58 de ani, o categorie de vârstă cu risc crescut pentru afecțiuni cardiace. Cercetătorii susțin că tramadolul ar putea declanșa sau agrava aceste probleme, mai ales că mulți pacienți cu dureri cronice sunt și persoane în vârstă, cu risc cardiovascular.

Din 19 studiile examinate, cinci au vizat durerea neuropatică, nouă osteoartrita, patru durerile lombare cronice și unul fibromialgia. Analiza a arătat că riscul crescut de evenimente adverse grave este condus în special de o proporție mai mare de afecțiuni cardiace și tumori. Comparativ cu placebo, pacienții care au luat tramadol au avut cu 113% mai multe șanse să prezinte un eveniment advers grav.

Recomandările cercetătorilor

Deși studiul nu sugerează retragerea medicamentului de pe piață, autorii recomandă medicilor să „reanalizeze” prescripțiile de tramadol și să-l înlocuiască cu alternative mai sigure, cum ar fi analgezicele non-opioide sau terapiile fără medicamente, precum fizioterapia specifică și terapia cognitiv-comportamentală.

Studiul a fost publicat în British Medical Journal (BMJ) și ridică semne de întrebare serioase privind siguranța tramadolului, un medicament considerat până acum mai „sigur” în contextul crizei opioidelor.