Cine este Raluca Rogoz, blonda numită de Bolojan la șefia Achizițiilor Publice. Legătura cu Clotilde Armand

Premierul Ilie Bolojan a făcut, în Ajunul Crăciunului, o numire neașteptată la conducerea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial și vizează o funcție cu rang de secretar de stat.

Mai exact, Ilie Bolojan a numit-o pe Raluca Rogoz în funcția de președinte al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, cu rang de secretar de stat.

„La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Raluca Rogoz se numește în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice”, se arată în documentul semnat de premier.

Totodată, prin aceeași decizie, se precizează încetarea aplicabilității unei hotărâri anterioare privind conducerea instituției. „La data prevăzută la art. 1, dispozițiile art. 2 din Decizia prim-ministrului nr. 516/2025 privind eliberarea doamnei Iuliana Feclistov, la cerere, din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1046 din 12 noiembrie 2025, își încetează aplicabilitatea”, se mai menționează în document.

După demisia Iulianei Feclistov, conducerea interimară a ANAP a fost asigurată de Daniela Bejinariu, director general al Direcției generale verificare derulare procedură de atribuire.

Cine este Raluca Rogoz

Raluca Rogoz ar fi fost susținută pentru această funcție de Uniunea Salvați România, partid condus de Dominic Fritz, potrivit realitatea.net.

De asemenea, trebuie amintit că, în perioada în care Clotilde Armand a fost primar al Sectorului 1, Raluca Rogoz a ocupat funcția de șef serviciu în cadrul instituției.

Anterior, Raluca Rogoz a fost expert parlamentar la Senatul României, în perioada în care Anca Dragu, la acea vreme parlamentar USR-PLUS, se afla la conducerea camerei superioare a Parlamentului.

Astfel, prin această numire, partidul condus de Dominic Fritz ajunge să dețină șefia Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.