Cartofii prăjiți, sub lupă: consumul frecvent crește riscul de diabet de tip 2. Cele mai sănătoase alternative pentru farfuria ta

Un nou studiu internațional evidențiază că un consum frecvent de cartofi prăjiți — trei sau mai multe porții pe săptămână — poate crește semnificativ riscul de diabet zaharat de tip 2. O echipă internațională de cercetători, care a inclus și un specialist de la Universitatea din Cambridge, a analizat legătura dintre consumul de cartofi prăjiți și riscul crescut de diabet.

Rezultatele au indicat o creștere de peste 20% a riscului pentru persoanele care mâncau cartofi prăjiți cel puțin de trei ori pe săptămână. În schimb, acest risc nu a fost observat la cei care consumau cartofi la cuptor, fierți sau piure.

Dr. Faye Riley, de la organizația Diabetes UK, a declarat, citată de BBC: „Această cercetare arată că legătura dintre cartofi și diabetul de tip 2 nu este atât de simplă pe cât ar putea părea”.

Analiza s-a bazat pe date provenite din studii ce au urmărit starea de sănătate a peste 205.000 de cadre medicale din SUA, timp de aproape patru decenii. În această perioadă, participanții au completat periodic chestionare despre alimentație, iar cercetătorii au documentat peste 22.000 de cazuri de diabet de tip 2.

Află în continuare cum prepararea cartofilor poate afecta sănătatea și ce alternative alimentare te pot proteja.

Cum influențează consumul de cartofi prăjiți riscul de diabet de tip 2: studii și alternative sănătoase

„Asocierea dintre un consum ridicat de cartofi și un risc crescut de diabet de tip 2 este determinată în principal de consumul de cartofi prăjiți. Un aport mai mare de cartofi prăjiți — dar nu și de cartofi copți, fierți sau piure — a fost legat de un risc crescut de diabet de tip 2”, au scris autorii studiului publicat în The British Medical Journal. Afecțiunea poate crește la rândul său riscul de atac de cord, accident vascular cerebral sau leziuni renale.

Cercetătorii au descoperit, de asemenea, că înlocuirea a trei porții de cartofi pe săptămână cu cereale integrale reduce riscul de diabet de tip 2 cu aproximativ 8%. În schimb, înlocuirea cartofilor cu orez alb a fost asociată cu un risc crescut. Orezul alb, aliment de bază în România este considerat un adevărat pericol în farfurie.

Legătura dintre cartofii prăjiți și diabetul de tip 2: recomandări pentru o dietă sănătoasă

Dr. Faye Riley, coordonatoare de comunicare în cercetare la Diabetes UK, a explicat: „Diabetul de tip 2 este o afecțiune complexă, influențată de mulți factori, inclusiv genetica, vârsta și originea etnică. Alimentația este doar o parte a poveștii, însă acest studiu sugerează că modul de preparare a alimentelor poate conta. Rezultatele întăresc recomandarea de a prioritiza cerealele integrale și de a reduce consumul de alimente prăjite sau puternic procesate, pentru a sprijini o dietă echilibrată și a reduce riscul de îmbolnăvire”.

Constatările subliniază faptul așadar că modul în care sunt preparate alimentele este esențial pentru riscurile sau beneficiile lor generale pentru sănătate, după cum a declarat și Seyed Mohammad Mousavi, autorul principal al studiului și cercetător postdoctoral la Școala de Sănătate Publică TH Chan de la Harvard: „Nu toți cartofii sunt la fel. Chiar și o cantitate mică de cartofi prăjiți, mai puțin de o porție pe săptămână, este asociată cu un risc mai mare de diabet zaharat de tip 2.”

Cartofii prăjiți vs. copți: Cum influențează metoda de preparare riscul de diabet de tip 2

Cartofii prăjiți nu sunt doar o delicatesă crocantă, ci și o bombă calorică ce poate pune în pericol sănătatea. Spre deosebire de cartofii fierți sau copți, care își păstrează aproape neschimbate proprietățile nutritive, cei prăjiți absorb grăsimi nesănătoase din uleiuri bogate în grăsimi trans și saturate. Aceste grăsimi influențează modul în care organismul gestionează insulina, hormonul-cheie în reglarea nivelului de zahăr din sânge. Când celulele devin mai puțin sensibile la insulină, apare rezistența la insulină, un pas important spre diabetul de tip 2.

„Prăjirea crește dramatic conținutul caloric al cartofilor, prin grăsimile pe care le absorb. Consumul frecvent de cartofi prăjiți poate favoriza creșterea în greutate, un factor major în apariția diabetului”, explică Candida Rebello, directoarea programului de nutriție și boli cronice de la Universitatea de Stat din Louisiana, care nu a participat la studiu.

Istoria prăjirii cartofilor reflectă și ea schimbările din industria alimentară. Datele colectate între 1984 și 2021 surprind trecerea de la seul de vită folosit în anii ’80, la uleiurile parțial hidrogenate din anii ’90 — sursă majoră de grăsimi trans, eliminate abia după 2018. Astăzi, lanțurile de fast-food preferă uleiuri vegetale precum cele de canola, floarea-soarelui, soia sau arahide, însă impactul prăjirii rămâne semnificativ pentru sănătate.

Când devin nesănătoși cartofii fierți, copți sau piure: ingredientele și prepararea cresc riscul de diabet

Însă și modul în care preparăm cartofii la cuptor, fierți sau piure poate influența semnificativ aportul caloric și efectele asupra sănătății, mai ales atunci când sunt adăugate ingrediente precum unt, smântână sau brânză, care cresc conținutul de grăsimi și zaharuri, amplificând riscul de dezechilibre metabolice și diabet de tip 2.

„Ce adaugă oamenii la cartofii copți? Unt, bacon, brânză, smântână. Și nici măcar nu știm dacă i-au mâncat cu coajă!”, atrage atenția Shannon Galyean, profesor asistent de științe nutriționale la Universitatea Texas Tech, care nu a participat la studiu, citat de NBC News.

Această întrebare este importantă, deoarece pielițele cartofilor sunt o sursă valoroasă de fibre, esențiale pentru controlul glicemiei. În forma lor naturală, fără prăjit sau adaosuri grase, cartofii copți, fierți sau piure pot fi aliați buni ai sănătății, oferind potasiu, un mineral care ajută la reglarea tensiunii arteriale.

„Cartofii pot fi considerați sănătoși atâta vreme cât nu sunt prăjiți și nu le adaugi cantități mari de grăsimi”, explică Galyean.

Totuși, prepararea acasă a cartofilor prăjiți cu uleiuri sănătoase, precum cel de măsline sau de avocado, poate reduce riscul de diabet, comparativ cu variantele de la fast-food, subliniază Mousavi. Mai mult, înlocuirea cartofilor cu cereale integrale, precum farro, pâinea integrală sau pastele integrale, poate avea un impact și mai puternic, datorită indicelui glicemic mai scăzut și efectului benefic asupra nivelului zahărului din sânge.

Concluzie: o dietă echilibrată și prepararea sănătoasă a cartofilor reduc riscul diabetului de tip 2

Specialiștii subliniază, însă, și că sănătatea nu depinde de un singur aliment, ci de ansamblul dietei zilnice. De aceea, nutriționiștii recomandă să-ți colorezi farfuria cu o explozie de fructe și legume proaspete, alături de cereale integrale și proteine de calitate — precum pește, fasole sau nuci — pentru o dietă echilibrată care să-ți susțină cu adevărat starea de bine.

Rezultatele noului studiu confirmă că riscul crescut de diabet de tip 2 este legat în special de consumul de cartofi prăjiți, și nu de cei copți sau fierți. Înlocuirea porțiilor săptămânale de cartofi prăjiți cu cereale integrale sau chiar cu cartofi fierți, copți ori piure poate reduce semnificativ riscul acestei afecțiuni cronice. Pentru a preveni diabetul de tip 2 și a menține o dietă sănătoasă, experții recomandă reducerea, în general, a consumului de alimente prăjite și procesate. Adoptă un stil de viață echilibrat și fii atent la modul în care îți prepari mâncarea pentru a-ți proteja sănătatea pe termen lung.