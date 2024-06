Donarea de sânge. Ce beneficii are donatorul și cum poate salva vieți

Ar putea părea contraintuitiv ca donarea de sânge să îl ajute inclusiv pe donator, însă beneficiile sunt clare: de la creșterea imunității la scăderea riscului de paralizie și accident vascular cu până la 30%.

Ziua Mondială a Donatorului de Sânge este celebrată în fiecare an pe 15 iunie, fiind marcată prin diverse evenimente și campanii în care oamenii sunt încurajați să doneze sânge. Institutul Național de Transfuzie Sanguină (INTS) a lansat anul acesta campania națională de conștientizare a nevoii permanente de sânge și derivate din sânge „Dăm aripi generațiilor predonatoare“. De asemenea, Asociația HEM, care are ca unic demers Programul Național „N-avem Sânge“, organizează pe 15 iunie cea de-a patra ediție a #bloodfluencer Marathon, unicul eveniment de alergare dedicat exclusiv promovării donării de sânge. Astfel de campanii sunt esențiale în țara noastră. Chiar dacă 7 din 10 români din mediul urban asociază donarea de sânge cu viața, există doar aproximativ 250.000 de donatori activi, însă nevoia de sânge este mult mai mare. În fapt, avem nevoie de aproximativ 500.000 de donatori anual pentru a acoperi cerințele spitalelor, potrivit Asociației HEM. Iar nevoia de sânge este cu atât mai mare pe parcursul verii și în perioadele sărbătorilor, atunci când numărul donatorilor scade cu 20%. Nevoia de sânge este una constantă, mai ales că sângele și elementele lui nu pot fi stocate pentru perioade foarte mari de timp, astfel că este esențial ca oamenii să doneze constant, pe tot parcursul anului.

Beneficiile donării de sânge

Tu când ai salvat ultima dată o viață? În doar 10 minute poți schimba destinul unui om. Donarea de sânge total se poate face foarte ușor, fiind un proces care durează între 8 și 10 minute. Atât de puțin durează să schimbi cursul unei vieți sau chiar mai multe. Însă acest dar salvator are mari avantaje și pentru donator, mai ales în ceea ce privește starea lui de sănătate. „Sângele este împrospătat, imunitatea organismului crește, riscul de paralizie și cel de accident vascular se reduc cu 30%. Un plus? În urma donării de sânge, rezistența organismului la șocuri crește, astfel că, dacă vei suferi un accident, reacția organismului îi va ajuta pe medici, acesta fiind deja obișnuit cu pierderea de sânge și înlocuirea lui“, se menționează pe site-ul oficial al Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila“.

De asemenea, cel care donează sânge periodic beneficiază în mod gratuit de un tratament substitutiv cu fier, în cazul în care „se depistează un deficit de fier sau vreun sindrom anemic datorat donărilor repetate“. Totodată, donatorul periodic are dreptul la un consult radiologic și unul biologic gratuit în fiecare an, iar în unele cazuri chiar și de unul cardiologic. Însă, la fiecare donare, sângele este supus unor analize specifice de imuno-hematologie și depistare de agenți sau boli transmisibile prin sânge, precum HIV/SIDA, hepatita B, hepatita C, sifilis, virusul T-limfotropic uman (HTLV), nivelul de alaninaminotransferaza (ALT), dar nu numai. Rezultatele acestor analize îi sunt transmise și donatorului. Acesta poate beneficia la cerere, o dată pe an, și de un set complet gratuit de analize de biochimie.

România, codașa Uniunii Europene

Deși sunt avantaje și pentru donator, dincolo de aspectul eroic de a salva o viață, statisticile arată că România se află printre ultimele țări din cadrul Uniunii Europene (UE) în ceea ce privește donarea de sânge. Totuși, numărul donatorilor a crescut constant în ultimii ani (exceptând anii 2020 și 2021 când s-au înregistrat scăderi din cauza pandemiei de COVID-19), însă nu a depășit apogeul atins în 2019: peste 426.000 de donatori, potrivit datelor Institutului Național de Transfuzie Sanguină (INTS). La nivel european, Italia, Franța și Germania sunt țările cu cel mai mare număr de donatori, potrivit Alianței Europene a Sângelui (EBA). În același timp, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) plasează România în zona roșie în ceea ce privește ponderea numărului de donatori, respectiv sub 2%, cu mult sub media europeană, care este de aproximativ 4%.

Nevoia de sânge la nivel național este una constantă, iar statul încearcă să încurajeze donatorii prin tichete de masă, dar și alte avantaje precum adeverință pentru transport, cu reducere de 50% la metrou și STB, zi liberă plătită de la muncă sau o adeverință pentru școală/facultate. La începutul acestui an a avut loc o creștere a numărului de donări după ce ministrul Economiei și Finanțelor, Marcel Boloș, a anunțat că valoarea tichetelor oferite în urma donării a ajuns la 280 de lei, fiind de patru ori mai mare decât în anii anteriori, când nu depășea 67 de lei. Astfel că, în prima săptămână din 2024 (5-12 ianuarie), au avut loc peste 3.000 de prezentări pentru donare la nivel național, potrivit INTS. Treptat, numărul prezentărilor a scăzut, însă acest val de donări a arătat hibele sistemului de donare, respectiv lipsa tehnicii sau a capacității de stocare, dar și cea de personal în anumite centre. Totodată, în unele centre au fost atinse capacitățile maxime pentru stocarea de sânge din anumite grupe.

Dincolo de valul de donări de la începutul anului, este nevoie continuă de sânge din cauza perioadei scăzute de viață a componentelor, unele dintre ele putând fi stocate doar 5 zile, așa cum este cazul trombocitelor. „Deocamdată nu s-a descoperit un înlocuitor al sângelui, așa că donarea este singura soluție pentru a putea face față nevoilor de sânge și de elemente ale sângelui necesare terapeuticii transfuzionale. Medicii și chirurgii se bazează pe donarea de sânge pentru a efectua, în fiecare zi, o serie de intervenții care salvează viața oamenilor sau o prelungesc“, se menționează pe site-ul Centrului de Transfuzie Sanguină București (CTSB).

Pașii către salvarea unei vieți

Specialiștii le recomandă donatorilor să fie bine odihniți și hidratați înainte de donare, iar fumătorilor să nu fumeze cu o oră înainte de recoltare. Este esențial ca donatorii să aibă o stare bună de sănătate fizică și mentală, precum și o igienă personală corespunzătoare, deoarece „donarea de sânge, fiind un act medical, trebuie tratat din punct de vedere al igienei corporale ca și pentru o intervenție chirurgicală mică“, potrivit CTSB. Totodată, în dimineața dinaintea recoltării de sânge, donatorul poate consuma o cană cu ceai sau cafea, un mic dejun puțin consistent, bazat pe legume și fructe.

Odată ajuns la centrul de recoltare, donatorul trebuie să completeze un chestionar de autoexcludere și să îl semneze. Aceste informații sunt introduse în sistem, iar apoi sunt eliberate o foaie de lucru și carnetul donatorului. Ulterior, donatorul sau potențialul donator este îndrumat către cabinetul de consultații, unde se fac evaluarea chestionarului de autoexcludere de către asistentul medical, măsurarea greutății și a temperaturii și înregistrarea în baza de date, examenul clinic propriu-zis, controlul biologic predonare (determinare Hb, glicemie, determinare grup sanguin, Rh), EKG la nevoie. După încheierea acestor proceduri, donatorul este îndrumat către compartimentul de recoltare, unde i se colectează 450 de mililitri de sânge într-un interval de 8-10 minute.

Recomandări post-donare

Medicii le recomandă donatorilor un repaus de 15-30 de minute în sala de așteptare, evitarea în următoarele 12 ore a efortului fizic intens, precum și conducerea autovehiculelor, consumul de alcool, fumatul imediat. De asemenea, este indicat consumul de multe lichide, dar și un regim alimentar bogat în proteină animală. De altfel, cantitatea de sânge donată, respectiv cei 450 de mililitri, se reface ca volum în 60 de minute, iar la nivel celular în două-trei săptămâni.

De obicei, sângele integral este folosit în cazuri de pierderi acute de sânge (în urma unui accident sau în timpul unei intervenții chirurgicale). „După colectare, cele trei componente majore – trombocitele, plasma şi celulele roşii din sânge – sunt separate, astfel încât acestea să poată fi transfuzate la mai mulţi pacienţii cu nevoi diferite. Rareori o persoană are nevoie de sânge integral“, potrivit Centrului de Transfuzie Sanguină București. Astfel că, printr-o singură donare de sânge, o persoană poate salva de fapt mai multe vieți.

Cât de des poți dona sânge

Dincolo de donarea de sânge total, se mai poate face și cea de plasmă, numită și afereză. În acest tip de donare, este folosit un separator de celule, iar diversele componente sanguine sunt sortate, fiind colectată doar cea necesară – plasma. Celelalte componente sanguine sunt reintroduse în organismul donatorului. Comparativ cu donarea de sânge integral, recoltarea de plasmă este un proces care durează mai mult, între 50 și 60 de minute. Totodată, se poate face și doar donare de trombocite.

În ceea ce privește numărul de donări de sânge integral, un bărbat poate dona de cel mult cinci ori într-un an, iar o femeie de trei-patru ori. De asemenea, intervalul dintre două donări de plasmă prin afereză (plasmafereză) trebuie să fie de două săptămâni, iar cel dintre o ședință de plasmafereză și o donare de sânge total trebuie să fie de patru săptămâni. Cei care au donat sânge total și vor să doneze ulterior și plasmă trebuie să aștepte minimum o lună.

Limitări și preconcepții

Deși există beneficii și pentru donatori, iar nevoia de sânge este una acută și constantă, se pare că 56% dintre români se tem să doneze, potrivit unui studiu realizat în 2023 de Societatea Română de Marketing și Cercetarea Opiniei Publice (SORMA) în parteneriat cu Asociația Smart Society, fondatoare a aplicației Donorium. În același timp, 7% dintre români nu ar dona indiferent de situație. Totuși, 93% dintre cei care nu au donat până acum ar putea fi sensibilizați și motivați să o facă, potrivit sursei citate. Deși în ultimii ani numărul și amploarea campaniilor de informare despre donarea de sânge au crescut, se pare că 37% dintre românii din mediul urban nu au auzit de nicio campanie, iar 82% dintre români nu cunosc aplicațiile care facilitează programarea pentru a dona sânge.

Una dintre aceste aplicații este Donorium, fondată de Asociația Smart Society. Aceasta facilitează donarea de sânge atât prin programările rapide făcute în aplicație la cel mai apropiat centru, cât și prin apeluri de donare de sânge lansate de diverse unități medicale în funcție de urgență. Astfel că, deși donezi într-un oraș, sângele tău poate salva viața unei persoane aflate la zeci de kilometri distanță. De asemenea, în cadrul aplicației poți înregistra un pacient care are nevoie de sânge, astfel încât utilizatorii să poată dona direct acestei persoane. Totodată, în cadrul aplicației, fiecărui utilizator i se acordă un anumit titlu în funcție de numărul de donări, prieteni pe care i-a convins să doneze și răspunsurile la apeluri pentru donare lansate în cadrul aplicației.

Condiții pentru a fi donator de sânge

vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 de ani și greutate peste 50 de kilograme

puls regulat, 60-100 bătăi/minut

tensiune arterială sistolică între 100 şi 180 mmHg

să nu fi suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale

femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală

să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puțin 48 de ore înaintea donării

să nu fie sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inimă, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine