Alimentele care stimulează serotonina, „hormonul fericirii”. Ce recomandă dieticienii să incluzi în dieta zilnică

Serotonina, cunoscută drept „hormonul fericirii” sau „hormonul stării de bine”, are un rol important în reglarea dispoziției, memoriei și digestiei. Dieticienii spun că anumite alimente pot furniza organismului triptofan, un aminoacid esențial folosit la producerea serotoninei.

Dieticienii recomandă surse de proteine animale și vegetale Foto: arhivă, adevărul

Printre alimentele recomandate se numără curcanul, somonul, ouăle, tofu, brânza și fasolea.

„Ceea ce mâncăm oferă elementele de bază pentru producerea serotoninei, iar principalul jucător este aminoacidul triptofan”, explică dieteticiana Caroline Young. Acest aminoacid este transformat în serotonină în organism, astfel că un aport suficient este important pentru menținerea unor niveluri normale.

Curcanul, una dintre cele mai bune surse alimentare de triptofan, oferă aproximativ 244 de miligrame din acest aminoacid într-o porție.

Specialiștii spun că triptofanul din carnea de pasăre este ușor absorbit și utilizat de organism, scrie eathingwell.

Somonul conține aproximativ 242 de miligrame de triptofan într-o porție și este bogat în acizi grași omega-3. Aceștia sunt importanți pentru sănătatea organismului și pot susține producția de serotonină.

Unele cercetări au asociat consumul regulat de pește cu un risc mai scăzut de depresie.

Ouăle sunt o altă sursă importantă de triptofan și proteine de calitate. Un singur ou conține aproximativ 84 de miligrame de triptofan, astfel că trei ouă pot oferi o cantitate similară cu cea dintr-o porție de somon sau curcan.

„Ouăle furnizează triptofan și proteine de înaltă calitate, oferind organismului aminoacizii necesari pentru susținerea producției de serotonină”, spune dieteticiana Paloma Vega.

Pentru persoanele care preferă alimentele vegetale, tofu este o variantă bună. O porție conține aproximativ 200 de miligrame de triptofan.

Soia este considerată o proteină completă, deoarece furnizează toți aminoacizii esențiali.

Și brânza poate contribui la aportul de triptofan. O porție de brânză Cheddar conține aproximativ 233 de miligrame, iar aceeași cantitate de parmezan oferă aproximativ 205 miligrame.

Fasolea este bogată în fibre

Pe listă se află și fasolea, care furnizează proteine vegetale și o cantitate importantă de fibre. Acestea contribuie la menținerea unui microbiom intestinal sănătos, important pentru legătura dintre intestin și creier.

Potrivit specialiștilor, aproximativ 95% din serotonină este produsă în intestin.

Serotonina produsă acolo nu ajunge însă direct la creier, dar sănătatea intestinului poate influența sănătatea mintală prin intermediul așa-numitei axe intestin-creier.

Dieticienii subliniază că alimentația nu este singurul factor care influențează serotonina.

Activitatea fizică și o dietă variată, bogată în proteine, fibre, legume, fructe și grăsimi sănătoase, pot contribui, de asemenea, la menținerea sănătății creierului și a organismului.