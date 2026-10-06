Elevă de 17 ani din Prahova, violată de trei colegi într-o clădire dezafectată. Unul dintre tineri a fost arestat preventiv

Eleva unei școli din orașul Plopeni, Prahova, ar fi fost violată de trei colegi, iar alţi doi ar fi asistat la faptele penale. Un tânăr a fost arestat preventiv, alţi doi sunt în arest la domiciliu şi încă doi sunt sub control judiciar.

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Potrivit datelor furnizate de oficialii Poliţiei judeţene Prahova, faptele s-au produs în luna septembrie a acestui an, scrie News.ro.

„Poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Plopeni au fost sesizaţi la data de 25 septembrie 2026, de reprezentanţii unei unităţi de învăţământ, cu privire la faptul că o minoră ar fi fost victima unor acte de natură sexuală, presupus comise la data de 24 septembrie 2026”, transmite IPJ Prahova într-un comunicat.

Sursa citată mai precizează că victima, în vârstă de 17 ani, ar fi fost constrânsă psihic, într-o clădire dezafectată din Plopeni, să întrețină raporturi sexuale neconsimțite cu trei tineri.

Alți doi tineri ar fi asistat la fapte, fără să întrețină raporturi sexuale cu victima.

Pe 1 octombrie, în urma audierilor și investigațiilor, polițiștii au făcut şase percheziţii domiciliare, în oraşul Băicoi, oraşul Slănic, precum şi în comuna Dumbrăveşti, pentru identificarea şi ridicarea unor mijloace materiale de probă relevante pentru soluţionarea cauzei.

Șase persoane au fost duse la audieri. Cinci tineri, cu vârste între 15 și 18 ani, au fost reținuți pentru 24 de ore.

Ulterior, pe 2 octombrie, un judecător a dispus arestarea preventivă pentru una dintre persoane, arestul la domiciliu pentru alte două și controlul judiciar pentru încă două, pentru o perioadă de 60 de zile.

„Pe parcursul desfăşurării cercetărilor, au fost avute în vedere cu prioritate respectarea interesului superior al minorului, protejarea vieţii private şi a demnităţii persoanei vătămate, precum şi evitarea oricărei forme de revictimizare”, precizează sursa citată.

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că fata şi băieţii implicaţi sunt colegi de şcoală. Faptele au avut loc în afara unităţii de învăţământ.